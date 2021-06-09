Подсчитано, сколько налогов реально платят миллиардеры

Журналисты издания ProPublica подсчитали, сколько налогов реально платят самые богатые люди планеты. Оказалось, миллиардеры от своих доходов отчисляют совсем незначительные суммы или ничего не отдают государству вовсе.

В основу расследования были положены данные налоговых отчётностей, которые сравнили с оценками Forbes о росте капиталов богатейших людей мира. В результате удалось рассчитать "реальную налоговую ставку".

Большинство миллиардеров отчисляют государству менее 1% от доходов. Так, Джефф Безос с 2014 по 2018 стал богаче на 99 миллиардов долларов, а подоходного налога внёс меньше 973 миллионов. Следовательно, его реальная налоговая ставка оказалась 0,98%. В 2007 году Безос не заплатил ничего, а в 2011 году не только повторил это "достижение", но ещё и получил от властей 4000 долларов в качестве субсидии.

Уоррен Баффет в течение пяти лет стал богаче на 24,3 миллиарда долларов, а в казну внёс на несколько порядков меньше – 23,7 миллиона. Его реальная налоговая ставка составила 0,1%.

Илон Маск на их фоне выглядит почти что ответственным налогоплательщиком. Его реальная налоговая ставка составила 3,27%, однако год на год не приходится. Например, в 2018 году он не перечислил в бюджет США ни цента, сказано в статье.

Обычная семья в США со средним уровнем дохода зарабатывает не миллиарды, не миллионы, а всего около 70 тысяч долларов, но от этой суммы 14% отчисляет в виде федеральных налогов.