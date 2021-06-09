Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
НАТО поступило дерзкое требование с Украины: "Немедленно"
"Украина падёт": Британцы приговорили Киев после слов Путина о "С...
Украине стоит начать напрягаться. Политолог рассказал о повороте в деле MH17
Американский инструктор, готовивший ВСУ, найден мёртвым на Львовщине
Главная / В мире

Подсчитано, сколько налогов реально платят миллиардеры

09 июня 2021, 05:40  •  116 • В мире
Журналисты издания ProPublica подсчитали, сколько налогов реально платят самые богатые люди планеты. Оказалось, миллиардеры от своих доходов отчисляют совсем незначительные суммы или ничего не отдают государству вовсе.
В основу расследования были положены данные налоговых отчётностей, которые сравнили с оценками Forbes о росте капиталов богатейших людей мира. В результате удалось рассчитать "реальную налоговую ставку".
Большинство миллиардеров отчисляют государству менее 1% от доходов. Так, Джефф Безос с 2014 по 2018 стал богаче на 99 миллиардов долларов, а подоходного налога внёс меньше 973 миллионов. Следовательно, его реальная налоговая ставка оказалась 0,98%. В 2007 году Безос не заплатил ничего, а в 2011 году не только повторил это "достижение", но ещё и получил от властей 4000 долларов в качестве субсидии.
Уоррен Баффет в течение пяти лет стал богаче на 24,3 миллиарда долларов, а в казну внёс на несколько порядков меньше – 23,7 миллиона. Его реальная налоговая ставка составила 0,1%.
Илон Маск на их фоне выглядит почти что ответственным налогоплательщиком. Его реальная налоговая ставка составила 3,27%, однако год на год не приходится. Например, в 2018 году он не перечислил в бюджет США ни цента, сказано в статье.
Обычная семья в США со средним уровнем дохода зарабатывает не миллиарды, не миллионы, а всего около 70 тысяч долларов, но от этой суммы 14% отчисляет в виде федеральных налогов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
08 июня 2021, 03:05
"Сиротская доля" для России: Сатановский выдал расклад про 10 трлн за COVID
08 июня 2021, 03:05
"Если б ждали янки – треть населения умерла": Аргентина встретила "Спутник V" ликованием
08 июня 2021, 22:20
В Германии назвали самую смертоносную вакцину от COVID-19
08 июня 2021, 20:30
Жительница ЮАР родила десятерняшек
09 июня 2021, 02:00
Энергетическая верба как "оружие" против России: "Над бедной Украиной издеваются"
08 июня 2021, 19:30
Amazon, Reddit, Twitch: что известно о масштабном сбое в работе сайтов западных СМИ и интернет-сервисов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2021, 11:40
Спикер Европарламента призвал принять в ЕС пять стран
06 июня 2021, 08:00
"Украина падёт": Британцы приговорили Киев после слов Путина о "Северном потоке - 2"
04 июня 2021, 04:40
Пушков пословицей оценил отзыв разрешения на прокладку Baltic Pipe
02 июня 2021, 09:35
"Огромный кусок России уже захвачен": чем нам это грозит
04 июня 2021, 01:00
Слёзы Протасевича и "русский след": Соловьёв "предугадал" реакцию олигархов
06 июня 2021, 06:10
Военные США по ошибке уничтожили свадьбу. Пора России ставить вопрос ребром
04 июня 2021, 02:50
У России есть оружие, которое нельзя обезвредить - польский генерал
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.