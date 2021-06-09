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Подсчитано, сколько налогов реально платят миллиардеры
09 июня 2021, 05:40 • 116 • В мире
Журналисты издания ProPublica подсчитали, сколько налогов реально платят самые богатые люди планеты. Оказалось, миллиардеры от своих доходов отчисляют совсем незначительные суммы или ничего не отдают государству вовсе.
В основу расследования были положены данные налоговых отчётностей, которые сравнили с оценками Forbes о росте капиталов богатейших людей мира. В результате удалось рассчитать "реальную налоговую ставку".
Большинство миллиардеров отчисляют государству менее 1% от доходов. Так, Джефф Безос с 2014 по 2018 стал богаче на 99 миллиардов долларов, а подоходного налога внёс меньше 973 миллионов. Следовательно, его реальная налоговая ставка оказалась 0,98%. В 2007 году Безос не заплатил ничего, а в 2011 году не только повторил это "достижение", но ещё и получил от властей 4000 долларов в качестве субсидии.
Уоррен Баффет в течение пяти лет стал богаче на 24,3 миллиарда долларов, а в казну внёс на несколько порядков меньше – 23,7 миллиона. Его реальная налоговая ставка составила 0,1%.
Илон Маск на их фоне выглядит почти что ответственным налогоплательщиком. Его реальная налоговая ставка составила 3,27%, однако год на год не приходится. Например, в 2018 году он не перечислил в бюджет США ни цента, сказано в статье.
Обычная семья в США со средним уровнем дохода зарабатывает не миллиарды, не миллионы, а всего около 70 тысяч долларов, но от этой суммы 14% отчисляет в виде федеральных налогов.
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