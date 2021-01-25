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Подпольные богадельни

25 января 2021, 17:10  •  192 • Украина

На украинских стариках паразитируют не только бизнесмены, но и политики
На чем только не делают деньги украинские бизнесмены во власти. Поле деятельности – широкое, не оставлена без внимания и возможность паразитировать на старости. Трагедия в Харькове, когда во время пожара сгорела половина подопечных частного дама престарелых с говорящим названием «Золотое время», инициировала многочисленные рассказы политиков о том, что на самом деле происходит в этом сегменте «бизнеса».

Например, по словам бывшего министра социальной политики Андрея Ревы, отрасль — «огромный бизнес», функционирующий «в тени», и проблемой можно было бы заняться раньше, тем более что трагедия в Харькове — не первый подобный инцидент в стране. Однако необходимый законопроект так и не приняли, поскольку «бизнес не захотел терять доходы». Все попытки урегулировать сферу ухода за пожилыми людьми были встречены активным сопротивлением в Верховной раде. «Вы не представляете, что там происходило. Как оказалось, это огромнейший бизнес с колоссальными оборотами, который работает в тени. Люди не хотят терять доходы», — цитирует «Обозреватель» Реву.


Действительно, доходы, которые приносят сотни частных лавочек для престарелых украинцев во всех регионах страны, внушительные. Все эти «Золотое время», «Долголетие», «Родительский дом» и т.п., конечно, тратят немалые средства на рекламу манны небесной для стариков, «семейной атмосферы», комфортного обитания и прочих радостей. Однако и окупаются они с лихвой, учитывая их востребованность в связи с жуткой обстановкой в государственных гериатрических центрах. Цены для проживания порой доходят до 30 тыс. гривен в месяц (более $1000), хотя и располагаются эти богадельни зачастую в обычных частных домах, где в стандартные комнаты заселяют по несколько граждан. При этом, выплаты родственников для некоторых заведений — не самая главная статья доходов. В подобных домах престарелых частенько оформляют бесплатно, но при условии завещания квартиры, которую пока обитатель живет можно и сдавать в счет заведения. Проверить такие богадельни не легко. Просто так войти в частный дом контролеры вряд ли смогут.

«Я, как представитель Европейской федерации пожилых людей, к примеру, не смогла. Пришлось идти на хитрость и придумывать легенду, что хочу оформить в дом престарелых свою тетю. Те условия, что я видела, мягко говоря, не впечатляют: за более-менее вменяемую сумму вам предложат койку в четырехместном номере с туалетом в коридоре. Если что-то более комфортное — цена сразу взлетает. Плюс нужно за все доплачивать, особенно дорого, если человек лежачий или с деменцией», — передает «Страна» слова главы Всеукраинской благотворительной организации «Забота о пожилых в Украине» (Age Concern Ukraine) Галины Поляковой.

Кстати, не лучшие условия – это еще не самая главная проблема таких заведений. Многие пристанища для стариков работают по следующей схеме — заключают по несколько договоров с пожилыми людьми — отдельно на сдачу в аренду комнаты, отдельно — на питание, услуги. В результате фактически они ни за что не отвечает. При этом, как и в случае с харьковским «Золотым временем», многие пренебрегают элементарными правилами техники пожарной безопасности.

По мнению экспертов, большинство домов престарелых действительно опасны для стариков. Их часто арендуют в селах, топят дровами, на первых этажах устанавливаются решетки. Лежачих обитателей размещают на втором этаже, при этом речи о лифте или пандусе не ведется, поэтому в случае необходимости оперативно выбраться из дома, например, при пожаре, очень сложно. Все это и произошло в харьковском доме престарелых. Более того, у владельцев здания, где располагалось «Золотое время», отсутствовало даже разрешение на его ввод в эксплуатацию, а коммуникации подвели с соседнего строения.

Ситуация, к сожалению типичная, и вряд ли местные власти примутся за ее исправление, что, однако, совершенно не мешает президенту Владимиру Зеленскому выступать с традиционными популистскими лозунгами о борьбе с коррупцией и необходимости «глобальной реформы», хотя многие и так прекрасно понимают, что и визит гаранта на место трагедии, и его анонс массовых рейдов по домам престарелых - все это пустые слова и позерство. Впрочем, в качестве показательных выступлений пару-тройку частных заведений могут и оштрафовать для порядка, оставляя при этом основную массу, у которой имеется свое прикрытие «наверху».

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