Подполковник СБУ Влад Мулык: Мы знаем, кто заказчик расстрела Майдана • 172 • Украина

События 2014 года: революция или переворот? Знает ли Зеленский, кто заказчик стрельбы на Майдане? Кто сбил «Боинг» над Донбассом и куда делся диспетчер, которой вёл самолёт? О секретных тюрьмах СБУ после Майдана и не только!



Спецслужбы знали о подготовке радикалов для госпереворота, но Януковичу было плевать?



«Мы знали и писали документы на первое лицо. Только я писал документы о молодёжных организациях, о наличии у них складов с коктейлями Молотова, вооружением и так далее. Тогда на Волыни в пионерских лагерях проходили их тренировки. Мы все об этом знали. И когда на моих документах сначала Ющенко, а потом и Янукович отказались ставить подписи и рецензии, когда их начали возвращать неучтёнными, – стало уже понятно: силового блока, который занимается государственными вопросами, не существует. Это было в 2011, 2012 и 2013 годах».



Янукович продал Родину?



«Янукович продал родину и нас всех вместе в октябре 2011 года, когда вместе с Тигипко провели пенсионную реформу... Что получилось? Президент и премьер по западному заказу просто всех умножили [на ноль] – и милицию, и службу безопасности, и военных минобороны – всех своих силовиков и защитников... Что произошло? Янукович и Тигипко забрали у военных «год за полтора», забрали льготные пенсии... Уже тогда были документы, что [после такого предательства] силовики не пойдут защищать страну от внешней угрозы, а о них тогда писалось очень много... В октябре 2011 года мне до пенсии оставалось четыре месяца. Но я до сих пор не на пенсии и уже не буду на пенсии никогда».



Спецслужбы предупреждали Януковича о готовящейся войне по требованию Запада?



«Ещё не было смертей, ещё не стреляли из пушек, не глушили никого из танков, самолёты не летали и не бомбили, а нами были уже написаны документы [с предупреждением]: по [нашей] информации, задача такова: «Чтобы была пролита кровь, чтобы [её] было максимум, много; чтобы любой ребёнок, если его спросят во Львове об отце, отвечал: «Его убили русские». А любой человек на Донбассе или в той же России отвечал: «Моего отца убили на Донбассе украинцы». Это я писал в 2014-м году зимой – до начала всех событий... Пока в Крыму, в Киеве и на Донбассе не поймут, что существуют заинтересанты их борьбы, – будь готов умирать за чужие интересы. Знай, что тебя обманут и эта война никогда не закончится».



Знает ли Зеленский, кто заказчик стрельбы на Майдане?



«Я скажу со своей стороны. Почему это не озвучивают? Потому что это смерти подобно. Как только человек озвучит и даст доказательства, тебя сразу же убьют, если они веские. А просто озвучить можно что угодно, а потом напороться на такие суды, что будешь невыездной не просто со своей страны, а со своего дома. Аваков знает, кто стрелял. А вот Зеленский не знает – ему никогда не скажут».



О секретных тюрьмах СБУ после Майдана:



«Это изначально начиналось во время боевых действий. Так начинается всегда. Ничего нового не придумали ни СБУ, ни Порошенко с друзьями. Это обычная стандартная практика – фильтрация. И если есть фильтрация, то отдельным сходом идёт очистка, а фактически – уничтожение идеологически несогласных, по другим признакам и так далее... Кто первыми страдал? Какие-то местные депутаты, которые чем-то владели. Их убивали, там закапывали и так далее. Это всё было и этому всему не было [конца]».



Кто сбил «Боинг» над Донбассом и куда делся диспетчер, который вёл самолёт?



«Нам понятно, кто сбил. Но обществу всегда будут говорить, что это русские... Куда делся диспетчер, который вёл самолёт над Донбассом? Царство [ему] небесное».



Скандальный сайт «Миротворец». Кто организатор и кто исполнитель?



«Это внешние указания руками внутренних полудурков. Заказы все идут из-за рубежа – из зарубежного центра: заказ на такие вещи, предоставляемые им трафики, площадки, сервера, базы. Исполнители – две категории людей, которые плавно перетекают одна в другую. Это абсолютно нищие, бедные не соображающие глупцы, которое выполняют всё это и получают за это зарплату, деньги. А когда замарываются, то понимают, что отступать уже некуда. И ещё одна категория людей – которые замарались раньше, захватив власть и понимают, что без этого им уже никуда не деться... Этот сайт ездит по всему миру; его сложно поймать, чтобы уничтожить. Технически, это всё мобильная штука... Но исполнители не понимают, что их уничтожат первыми – как с «Буком», как со снайперами, как с сотней. Потому что из снайперов остались только зарубежные спецслужбисты, которые прилетели и улетели. Наши, которые были рядом с ними, их уже нет. То же самое будет с теми, кто вдруг всплывёт на свет божий – умрут от разных вещей».

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События 2014 года: революция или переворот? Знает ли Зеленский, кто заказчик стрельбы на Майдане? Кто сбил «Боинг» над Донбассом и куда делся диспетчер, которой вёл самолёт? О секретных тюрьмах СБУ после Майдана и не только!«Мы знали и писали документы на первое лицо. Только я писал документы о молодёжных организациях, о наличии у них складов с коктейлями Молотова, вооружением и так далее. Тогда на Волыни в пионерских лагерях проходили их тренировки. Мы все об этом знали. И когда на моих документах сначала Ющенко, а потом и Янукович отказались ставить подписи и рецензии, когда их начали возвращать неучтёнными, – стало уже понятно: силового блока, который занимается государственными вопросами, не существует. Это было в 2011, 2012 и 2013 годах».«Янукович продал родину и нас всех вместе в октябре 2011 года, когда вместе с Тигипко провели пенсионную реформу... Что получилось? Президент и премьер по западному заказу просто всех умножили [на ноль] – и милицию, и службу безопасности, и военных минобороны – всех своих силовиков и защитников... Что произошло? Янукович и Тигипко забрали у военных «год за полтора», забрали льготные пенсии... Уже тогда были документы, что [после такого предательства] силовики не пойдут защищать страну от внешней угрозы, а о них тогда писалось очень много... В октябре 2011 года мне до пенсии оставалось четыре месяца. Но я до сих пор не на пенсии и уже не буду на пенсии никогда».«Ещё не было смертей, ещё не стреляли из пушек, не глушили никого из танков, самолёты не летали и не бомбили, а нами были уже написаны документы [с предупреждением]: по [нашей] информации, задача такова: «Чтобы была пролита кровь, чтобы [её] было максимум, много; чтобы любой ребёнок, если его спросят во Львове об отце, отвечал: «Его убили русские». А любой человек на Донбассе или в той же России отвечал: «Моего отца убили на Донбассе украинцы». Это я писал в 2014-м году зимой – до начала всех событий... Пока в Крыму, в Киеве и на Донбассе не поймут, что существуют заинтересанты их борьбы, – будь готов умирать за чужие интересы. Знай, что тебя обманут и эта война никогда не закончится».«Я скажу со своей стороны. Почему это не озвучивают? Потому что это смерти подобно. Как только человек озвучит и даст доказательства, тебя сразу же убьют, если они веские. А просто озвучить можно что угодно, а потом напороться на такие суды, что будешь невыездной не просто со своей страны, а со своего дома. Аваков знает, кто стрелял. А вот Зеленский не знает – ему никогда не скажут».«Это изначально начиналось во время боевых действий. Так начинается всегда. Ничего нового не придумали ни СБУ, ни Порошенко с друзьями. Это обычная стандартная практика – фильтрация. И если есть фильтрация, то отдельным сходом идёт очистка, а фактически – уничтожение идеологически несогласных, по другим признакам и так далее... Кто первыми страдал? Какие-то местные депутаты, которые чем-то владели. Их убивали, там закапывали и так далее. Это всё было и этому всему не было [конца]».«Нам понятно, кто сбил. Но обществу всегда будут говорить, что это русские... Куда делся диспетчер, который вёл самолёт над Донбассом? Царство [ему] небесное».«Это внешние указания руками внутренних полудурков. Заказы все идут из-за рубежа – из зарубежного центра: заказ на такие вещи, предоставляемые им трафики, площадки, сервера, базы. Исполнители – две категории людей, которые плавно перетекают одна в другую. Это абсолютно нищие, бедные не соображающие глупцы, которое выполняют всё это и получают за это зарплату, деньги. А когда замарываются, то понимают, что отступать уже некуда. И ещё одна категория людей – которые замарались раньше, захватив власть и понимают, что без этого им уже никуда не деться... Этот сайт ездит по всему миру; его сложно поймать, чтобы уничтожить. Технически, это всё мобильная штука... Но исполнители не понимают, что их уничтожат первыми – как с «Буком», как со снайперами, как с сотней. Потому что из снайперов остались только зарубежные спецслужбисты, которые прилетели и улетели. Наши, которые были рядом с ними, их уже нет. То же самое будет с теми, кто вдруг всплывёт на свет божий – умрут от разных вещей». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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