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Подполковник СБУ Влад Мулык: Мы знаем, кто заказчик расстрела Майдана
16 февраля 2021, 03:25 • 172 • Украина
События 2014 года: революция или переворот? Знает ли Зеленский, кто заказчик стрельбы на Майдане? Кто сбил «Боинг» над Донбассом и куда делся диспетчер, которой вёл самолёт? О секретных тюрьмах СБУ после Майдана и не только!
Спецслужбы знали о подготовке радикалов для госпереворота, но Януковичу было плевать?
«Мы знали и писали документы на первое лицо. Только я писал документы о молодёжных организациях, о наличии у них складов с коктейлями Молотова, вооружением и так далее. Тогда на Волыни в пионерских лагерях проходили их тренировки. Мы все об этом знали. И когда на моих документах сначала Ющенко, а потом и Янукович отказались ставить подписи и рецензии, когда их начали возвращать неучтёнными, – стало уже понятно: силового блока, который занимается государственными вопросами, не существует. Это было в 2011, 2012 и 2013 годах».
Янукович продал Родину?
«Янукович продал родину и нас всех вместе в октябре 2011 года, когда вместе с Тигипко провели пенсионную реформу... Что получилось? Президент и премьер по западному заказу просто всех умножили [на ноль] – и милицию, и службу безопасности, и военных минобороны – всех своих силовиков и защитников... Что произошло? Янукович и Тигипко забрали у военных «год за полтора», забрали льготные пенсии... Уже тогда были документы, что [после такого предательства] силовики не пойдут защищать страну от внешней угрозы, а о них тогда писалось очень много... В октябре 2011 года мне до пенсии оставалось четыре месяца. Но я до сих пор не на пенсии и уже не буду на пенсии никогда».
Спецслужбы предупреждали Януковича о готовящейся войне по требованию Запада?
«Ещё не было смертей, ещё не стреляли из пушек, не глушили никого из танков, самолёты не летали и не бомбили, а нами были уже написаны документы [с предупреждением]: по [нашей] информации, задача такова: «Чтобы была пролита кровь, чтобы [её] было максимум, много; чтобы любой ребёнок, если его спросят во Львове об отце, отвечал: «Его убили русские». А любой человек на Донбассе или в той же России отвечал: «Моего отца убили на Донбассе украинцы». Это я писал в 2014-м году зимой – до начала всех событий... Пока в Крыму, в Киеве и на Донбассе не поймут, что существуют заинтересанты их борьбы, – будь готов умирать за чужие интересы. Знай, что тебя обманут и эта война никогда не закончится».
Знает ли Зеленский, кто заказчик стрельбы на Майдане?
О секретных тюрьмах СБУ после Майдана:
«Это изначально начиналось во время боевых действий. Так начинается всегда. Ничего нового не придумали ни СБУ, ни Порошенко с друзьями. Это обычная стандартная практика – фильтрация. И если есть фильтрация, то отдельным сходом идёт очистка, а фактически – уничтожение идеологически несогласных, по другим признакам и так далее... Кто первыми страдал? Какие-то местные депутаты, которые чем-то владели. Их убивали, там закапывали и так далее. Это всё было и этому всему не было [конца]».
Кто сбил «Боинг» над Донбассом и куда делся диспетчер, который вёл самолёт?
«Нам понятно, кто сбил. Но обществу всегда будут говорить, что это русские... Куда делся диспетчер, который вёл самолёт над Донбассом? Царство [ему] небесное».
Скандальный сайт «Миротворец». Кто организатор и кто исполнитель?
«Это внешние указания руками внутренних полудурков. Заказы все идут из-за рубежа – из зарубежного центра: заказ на такие вещи, предоставляемые им трафики, площадки, сервера, базы. Исполнители – две категории людей, которые плавно перетекают одна в другую. Это абсолютно нищие, бедные не соображающие глупцы, которое выполняют всё это и получают за это зарплату, деньги. А когда замарываются, то понимают, что отступать уже некуда. И ещё одна категория людей – которые замарались раньше, захватив власть и понимают, что без этого им уже никуда не деться... Этот сайт ездит по всему миру; его сложно поймать, чтобы уничтожить. Технически, это всё мобильная штука... Но исполнители не понимают, что их уничтожат первыми – как с «Буком», как со снайперами, как с сотней. Потому что из снайперов остались только зарубежные спецслужбисты, которые прилетели и улетели. Наши, которые были рядом с ними, их уже нет. То же самое будет с теми, кто вдруг всплывёт на свет божий – умрут от разных вещей».
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