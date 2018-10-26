«Подполье ГРУ совсем страх потеряло»: Мужчина попытался украсть Великую хартию вольностей из собора в Солсбери

В Великобритании мужчина попытался украсть экземпляр знаменитой Великой хартии вольностей 1215 года, который хранится в Солсберийском соборе. Как сообщают представители местной полиции, очевидцы заметили, как мужчина попытался разбить стеклянный бокс, в котором находится издание. Однако конструкция выдержала, после чего сработала сигнализация.

Сообщается, что исторический документ остался невредим, а мужчину, личность которого в интересах следствия не раскрывается, правоохранительным органам удалось задержать благодаря подробному описанию от свидетелей.

Известно лишь, что злоумышленнику 45 лет. Его доставили для допроса в полицейский участок города Мелкшем. Мужчина подозревается не только в попытке украсть ценный исторический документ, но и в хранении наступательного оружия, а также в нанесении ущерба собору, сообщает Daily Telegraph.

Собор в Солсбери стал особенно знаменит, в том числе и в России, благодаря Александру Петрову и Руслану Боширову, которые утверждают, что были в городе в качестве туристов, в частности осматривали достопримечательности, включая этот собор. Великобритания считает их агентами ГРУ, которые причастны к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.