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Подпишет в день инаугурации: В Сеть слили подготовленный командой Зеленского документ о роспуске Рады - СМИ
18 мая 2019, 03:39 • 29 • Политика
В украинских СМИ появился документ о роспуске Верховной рады, якобы подготовленный командой Зеленского. Его якобы слили в Сеть накануне инаугурации: по данным некоторых изданий, новый президент подпишет его в тот же день, как официально вступит в должность.
Издание "Страна.ua" выложило в открытый доступ указ, якобы подготовленный для подписания избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. В документе описаны условия роспуска Верховной рады.
При этом в издании пишут, что это решение не окончательное и в указ еще будут внесены изменения. Однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на другие украинские СМИ, указ якобы может быть подписан сразу после вступления Зеленского в должность, то есть в день его инаугурации.
В "слитой" в Сеть версии говорится, что роспуск Рады обусловлен выходом из коалиции "Батькивщины" и "Самопомощи". В оставшихся двух фракциях числится менее 226 депутатов - это меньше половины конституционного состава.
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