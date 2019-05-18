Подпишет в день инаугурации: В Сеть слили подготовленный командой Зеленского документ о роспуске Рады - СМИ

Издание "Страна.ua" выложило в открытый доступ указ, якобы подготовленный для подписания избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. В документе описаны условия роспуска Верховной рады.

При этом в издании пишут, что это решение не окончательное и в указ еще будут внесены изменения. Однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на другие украинские СМИ, указ якобы может быть подписан сразу после вступления Зеленского в должность, то есть в день его инаугурации.

В "слитой" в Сеть версии говорится, что роспуск Рады обусловлен выходом из коалиции "Батькивщины" и "Самопомощи". В оставшихся двух фракциях числится менее 226 депутатов - это меньше половины конституционного состава.