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Подписчики пригрозили украинскому телеведущему "сафари" из-за фото из отпуска
16 августа 2021, 10:05 • 248 • Политика
Подписчики украинского телеведущего Владимира Остапчука пригрозили ему "сафари" из-за одной фотографии из отпуска.
Дело в том, что во время отдыха на Крите популярный на Украине телеведущий встретил там певца Филиппа Киркорова, с которым сделал фото на память. Всего один кадр, выложенный в сторис Instagram, на котором запечатлены улыбающиеся Остапчук, его жена и Киркоров стали причиной, по которой особо ярые украинские "патриоты" грозят ведущему расправой.
"Готов побегать во время сафари?" - пишет ему ivan_koval9393.
Другие стали использовать типичные для украинских выходцев "революции гидности" лозунги "чемодан, вокзал, Россия". Третьи же стали журить Остапчука, напоминая о том, что, по мнению СБУ, Киркоров является серьёзной угрозой для Украины.
На данный момент фотография удалена из сторис.
Ранее певца Филиппа Киркорова включили в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Теперь стало известно уже официально, что музыканту закрыли на три года въезд в Незалежную.
Запрет подтвердили "Детектору медиа" в СБУ. В частности, в спецслужбе уточнили, что запрет в отношении Киркорова введён "в интересах обеспечения национальной безопасности Украины".
Напомним, в чёрный список Незалежной певец ранее попал из-за Крыма. Комичности ситуации добавляет тот факт, что Киркоров - народный артист Украины.
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