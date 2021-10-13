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Подписчики Daily Mail нашли причину газового кризиса: "Перестаньте винить Путина"
13 октября 2021, 21:35 • 19 • Политика
Читатели британской Daily Mail оценили заявления президента России Владимира Путина о причинах газового кризиса в Европе.
Британские читатели взмолились о помощи президента России Владимира Путина для преодоления газового кризиса в Европе.
Как пишет Daily Mail, глава России в ходе выступления на пленарном заседании "Российской энергетической недели" пояснил, что дефицит газа в Европе вызван недостаточным закачиванием топлива в подземные хранилища и искусственным созданием нехватки газа. При этом президент отверг заявления западных политиков, в том числе британского премьера Бориса Джонсона, что Россия использует газ как оружие.
В мире и в Европе в последние месяцы резко выросли цены на энергоносители, в том числе из-за восстановления экономики, а также из-за увеличения поставок СПГ в Азию.
- считает Nhskid.
"Позиция Евросоюза по "Северному потоку - 2" просто фантастически нелогична. Ими движет паранойя и необоснованные опасения, что Россия будет использовать магистраль в политических целях. При этом никто не может назвать хоть одну газовую сделку, в которой Москва не выполнила свои обязательства", - отметил London99.
"Путин, пожалуйста, спаси нас от Бориса (Джонсона. - Ред.)", - написал Rob.
"Я был бы рад, если бы он возглавил Великобританию", - уверен FLOTUS.
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