Подписаться под Минскими соглашениями: игра Зеленского в Париже • 101 • Аналитика

«Нормандский саммит» в городе Париже провалился. Вернее, его инициаторы, президенты Макрон и Зеленский, не достигли никаких широко объявленных «прорывных» целей и уступок Москвы в урегулировании ситуации на Украине. Итоговый документ саммита полностью соответствует Минским соглашениям, ни одной «не минской» буквы в нём нет. Зеленский съездил в Париж, чтобы подписаться под Минскими соглашениями. Некоторые комментаторы считают «успехом» сам факт «нормандской» встречи, что она закончилась без демаршей. Ну, тогда это успех…



Другие итоги

Канцлер Меркель вместе с президентом Макроном отделывались на пресс-конференции дежурными фразами. Владимир Путин выглядел явно недовольным, не улыбался даже протокольно. И это тоже один из важных итогов встречи. Зеленский пытался балагурить «оккупациями» и Крымом, он дошутится, а может, уже дошутился.





Согласно утечкам украинской стороны, в итоговом документе саммита был переписан пункт о разведении войск на всей линии фронта на Донбассе на разведение всего лишь на трёх участках. Другие итоги: обмен установленными удерживаемыми лицами, очередное прекращение огня с 1 января, усиление мер контроля ОБСЕ, которое обязано будет вести контроль и ночью. Этими итогами парижский саммит буквально повторяет достижения предыдущего «нормандского саммита» 2016 года с Порошенко, с некоторыми «ночными» улучшениями. Это успех?



Личной встречи Путина с Зеленским не было, президент Украины находился под присмотром всей украинской делегации и шефа МВД Арсена Авакова, который специально для майданной общественности в Киеве подвёл свои итоги саммита: «Зрады нет».



Главное «достижение»

Это, несомненно, отказ Зеленского от полного разведения войск. Это отказ от достижения мира и продолжение вялотекущей войны на Донбассе, чтобы саботировать выполнение Минских соглашений. Это понимают и на Украине, лидер «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович:



«Это катастрофа для тех, кто ждал мира. Майдан Парубия-Порошенко доволен. "Минск" выполнять не будут. Мы потеряли всё. Мы ждали мира, а победил Парубий».



Говорят, что в Париже Зеленскому дали карт-бланш на 4 месяца, чтобы он решил проблемы со своими националистами. Это вряд ли. Сам Зеленский говорит на саммите, что в Минских соглашениях «главный проигрыш – граница», и он будет её требовать. Это и главное требование нацистов, причём совершенно неприемлемое для Москвы, поэтому в Париже «победил Парубий».



Однако переписанный пункт о разведении войск был единственным «достижением» Зеленского, в остальном, по словам его куратора Авакова:



«Условия Украины не были приняты».



Как мы помним, именно силовая поддержка Авакова обеспечила победу на выборах Зеленскому.



А как же Майдан, он же госпереворот?

Саммит приоткрыл некоторые его детали: Майданом в Киеве командует Аваков, он дал ему сигнал «зрады нет», и Майдан разошёлся. Все протестующие были под контролем нацгвардии Авакова снаружи и его же «Азова» изнутри. Почему он распущен?



Была достигнута поставленная цель: переписан пункт о полном разведении войск на Донбассе. В Париже Аваков контролирует ход переговоров, чтобы президент Зе не дрогнул (тогда Аваков дал бы другую команду Майдану в Киеве). Да и неудобно саммит в Париже делать спусковым крючком для нового госпереворота, без особой нужды, а эту нужду Зеленский переписал в коммюнике.





Майдан – это спецоперация, она приостановлена, но саммит показал, что боевики организованы, дисциплинированы, хорошо управляются, и управляются Аваковым. Майдан приостановлен, поскольку президент Зе отказался от уже согласованного пункта в итоговом коммюнике об отводе войск на всей линии соприкосновения, то есть от прекращения войны на Донбассе. Поэтому «зрады нет» в оперативном плане. Однако она может опять появиться, если начнётся отведение войск на новых участках фронта.



Вообще, госпереворот зависит не от действий/бездействий главы государства, а от заказа на госпереворот и отстранение его от власти. Всё дело в том: есть заказ от Демократической партии США или его нет, или мы видим самодеятельность националистов, пугающих Зеленского? На наш взгляд, такой заказ есть, об этом была предыдущая статья.



Однако глава государства может влиять на ситуацию, может даже переломить ситуацию в свою пользу, если сможет. Зеленский показывает здесь гибкость: сначала стал «вторым Порошенко», теперь лёг под Авакова и его «Азов». Если Аваков на выборах сумел подавить силовиков Порошенко, он может быть организатором и новой смены власти. Зеленский пошёл уже дальше Порошенко: публично обвинил экс-президента в подписании «зрадных» Минских соглашений.



Была «зрада» или нет?

Дискуссии об этом неизбежны: была ли «зрада» у Порошенко, и у самого Зеленского на саммите в Париже. Вообще, политически «зрада» налицо: Зеленский подписался под Минскими соглашениями, под «формулой Штайнмайера», которую обязался оформить законодательно. Сейчас Минские соглашения вменяет Порошенко как госизмену, а теперь под ними подписался ещё и Зеленский: они оба становятся госизменниками! В такой крайней ситуации Порошенко стоит опасаться показательной судебной расправы, которую ему давно обещают и Зеленский, и сам Аваков. Для обеления себя от обвинений в «зраде».



Удивительно неадекватно ведёт себя на саммите Арсен Аваков. Он «засветился» своим сигналом «зрады нет»: агент, который засветился – уже не нужен. Он даёт хайповые интервью прессе – как-то несолидно для «серого кардинала» и возможного майданного диктатора. Или Аваков, что называется, «сорвался с катушек», вышел из подчинения своих вашингтонских кураторов, начал свою игру и гуляет, как в последний раз? Или его бросили, оставили без руководства?



Симптоматично, что глава МИД РФ Сергей Лавров после парижского саммита неожиданно летит в Вашингтон на переговоры с госсекретарём Майком Помпео и самим президентом Трампом. Срочно обсуждать стратегическую ядерную безопасность. Или всё-таки ситуацию на Украине, по которой именно сейчас будут приниматься какие-то стратегические решения в Москве? Новый Майдан и госпереворот на Украине лично Трампу в предвыборной гонке совсем не нужны. «Нормандский саммит» в городе Париже провалился. Вернее, его инициаторы, президенты Макрон и Зеленский, не достигли никаких широко объявленных «прорывных» целей и уступок Москвы в урегулировании ситуации на Украине. Итоговый документ саммита полностью соответствует Минским соглашениям, ни одной «не минской» буквы в нём нет. Зеленский съездил в Париж, чтобы подписаться под Минскими соглашениями. Некоторые комментаторы считают «успехом» сам факт «нормандской» встречи, что она закончилась без демаршей. Ну, тогда это успех…Канцлер Меркель вместе с президентом Макроном отделывались на пресс-конференции дежурными фразами. Владимир Путин выглядел явно недовольным, не улыбался даже протокольно. И это тоже один из важных итогов встречи. Зеленский пытался балагурить «оккупациями» и Крымом, он дошутится, а может, уже дошутился.Согласно утечкам украинской стороны, в итоговом документе саммита был переписан пункт о разведении войск на всей линии фронта на Донбассе на разведение всего лишь на трёх участках. Другие итоги: обмен установленными удерживаемыми лицами, очередное прекращение огня с 1 января, усиление мер контроля ОБСЕ, которое обязано будет вести контроль и ночью. Этими итогами парижский саммит буквально повторяет достижения предыдущего «нормандского саммита» 2016 года с Порошенко, с некоторыми «ночными» улучшениями. Это успех?Личной встречи Путина с Зеленским не было, президент Украины находился под присмотром всей украинской делегации и шефа МВД Арсена Авакова, который специально для майданной общественности в Киеве подвёл свои итоги саммита: «Зрады нет».Это, несомненно, отказ Зеленского от полного разведения войск. Это отказ от достижения мира и продолжение вялотекущей войны на Донбассе, чтобы саботировать выполнение Минских соглашений. Это понимают и на Украине, лидер «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович:Говорят, что в Париже Зеленскому дали карт-бланш на 4 месяца, чтобы он решил проблемы со своими националистами. Это вряд ли. Сам Зеленский говорит на саммите, что в Минских соглашениях «главный проигрыш – граница», и он будет её требовать. Это и главное требование нацистов, причём совершенно неприемлемое для Москвы, поэтому в Париже «победил Парубий».Однако переписанный пункт о разведении войск был единственным «достижением» Зеленского, в остальном, по словам его куратора Авакова:Как мы помним, именно силовая поддержка Авакова обеспечила победу на выборах Зеленскому.Саммит приоткрыл некоторые его детали: Майданом в Киеве командует Аваков, он дал ему сигнал «зрады нет», и Майдан разошёлся. Все протестующие были под контролем нацгвардии Авакова снаружи и его же «Азова» изнутри. Почему он распущен?Была достигнута поставленная цель: переписан пункт о полном разведении войск на Донбассе. В Париже Аваков контролирует ход переговоров, чтобы президент Зе не дрогнул (тогда Аваков дал бы другую команду Майдану в Киеве). Да и неудобно саммит в Париже делать спусковым крючком для нового госпереворота, без особой нужды, а эту нужду Зеленский переписал в коммюнике.Майдан – это спецоперация, она приостановлена, но саммит показал, что боевики организованы, дисциплинированы, хорошо управляются, и управляются Аваковым. Майдан приостановлен, поскольку президент Зе отказался от уже согласованного пункта в итоговом коммюнике об отводе войск на всей линии соприкосновения, то есть от прекращения войны на Донбассе. Поэтому «зрады нет» в оперативном плане. Однако она может опять появиться, если начнётся отведение войск на новых участках фронта.Вообще, госпереворот зависит не от действий/бездействий главы государства, а от заказа на госпереворот и отстранение его от власти. Всё дело в том: есть заказ от Демократической партии США или его нет, или мы видим самодеятельность националистов, пугающих Зеленского? На наш взгляд, такой заказ есть, об этом была предыдущая статья.Однако глава государства может влиять на ситуацию, может даже переломить ситуацию в свою пользу, если сможет. Зеленский показывает здесь гибкость: сначала стал «вторым Порошенко», теперь лёг под Авакова и его «Азов». Если Аваков на выборах сумел подавить силовиков Порошенко, он может быть организатором и новой смены власти. Зеленский пошёл уже дальше Порошенко: публично обвинил экс-президента в подписании «зрадных» Минских соглашений.Дискуссии об этом неизбежны: была ли «зрада» у Порошенко, и у самого Зеленского на саммите в Париже. Вообще, политически «зрада» налицо: Зеленский подписался под Минскими соглашениями, под «формулой Штайнмайера», которую обязался оформить законодательно. Сейчас Минские соглашения вменяет Порошенко как госизмену, а теперь под ними подписался ещё и Зеленский: они оба становятся госизменниками! В такой крайней ситуации Порошенко стоит опасаться показательной судебной расправы, которую ему давно обещают и Зеленский, и сам Аваков. Для обеления себя от обвинений в «зраде».Удивительно неадекватно ведёт себя на саммите Арсен Аваков. Он «засветился» своим сигналом «зрады нет»: агент, который засветился – уже не нужен. Он даёт хайповые интервью прессе – как-то несолидно для «серого кардинала» и возможного майданного диктатора. Или Аваков, что называется, «сорвался с катушек», вышел из подчинения своих вашингтонских кураторов, начал свою игру и гуляет, как в последний раз? Или его бросили, оставили без руководства?Симптоматично, что глава МИД РФ Сергей Лавров после парижского саммита неожиданно летит в Вашингтон на переговоры с госсекретарём Майком Помпео и самим президентом Трампом. Срочно обсуждать стратегическую ядерную безопасность. Или всё-таки ситуацию на Украине, по которой именно сейчас будут приниматься какие-то стратегические решения в Москве? Новый Майдан и госпереворот на Украине лично Трампу в предвыборной гонке совсем не нужны. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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