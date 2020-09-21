Подписать санкции против Белоруссии помешал шантаж: Бунтаря назвал источник

Санкции Евросоюза против Белоруссии утвердить не получилось, констатировал провал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС он отметил, что представители стран ЕС не пришли к согласию.

"Утвердить санкции было невозможно сегодня, так как не было достигнуто единогласия", - такова короткая цитата Борреля.

Санкционный список согласовывали министры иностранных дел 27 государств из числа членов ЕС. Но... ТАСС со ссылкой на источник пишет, что заблокировал документ Кипр. Однако дело не в том, что Кипр решил встать на сторону Белоруссии. Просто представители страны, по словам собеседника агентства, допустили личный шантаж: они поддержат санкции против Минска, если ЕС согласится с санкциями против Турции из-за действий этой страны в Средиземном море.

Официально о стране, не подписавшей документ, ничего не говорилось.