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Подписать санкции против Белоруссии помешал шантаж: Бунтаря назвал источник
21 сентября 2020, 21:25 • 145 • Политика
Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о санкциях против Белоруссии. Подписать документ помешал бунтарь, допустивший шантаж, настаивает источник.
Санкции Евросоюза против Белоруссии утвердить не получилось, констатировал провал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС он отметил, что представители стран ЕС не пришли к согласию.
"Утвердить санкции было невозможно сегодня, так как не было достигнуто единогласия", - такова короткая цитата Борреля.
Санкционный список согласовывали министры иностранных дел 27 государств из числа членов ЕС. Но... ТАСС со ссылкой на источник пишет, что заблокировал документ Кипр. Однако дело не в том, что Кипр решил встать на сторону Белоруссии. Просто представители страны, по словам собеседника агентства, допустили личный шантаж: они поддержат санкции против Минска, если ЕС согласится с санкциями против Турции из-за действий этой страны в Средиземном море.
Официально о стране, не подписавшей документ, ничего не говорилось.
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