«Подписан указ о награждении»: Путин присвоил звания Героев России пилотам совершившего аварийную посадку Airbus A321

Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героев России пилотам самолёта Airbus A321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества. Ранее коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов сообщил, что оба пилота — Дамир Юсупов и Георгий Мурзин — вернулись в Екатеринбург, после чего Мурзин был госпитализирован с ушибами груди. Между тем продолжается расследование обстоятельств происшествия. Предполагается, что причиной аварии стало попадание птиц в двигатели самолёта. В связи с этим СКР намерен изучить орнитологическую обстановку в момент ЧП.

Пилотам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, совершившим аварийную посадку самолёта Airbus A321 в поле около подмосковного аэропорта Жуковский, присвоены звания Героев России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку жёсткую в аэропорту Жуковского, — заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. — Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества».

Глава государства также выразил надежду, что подобных происшествий будет как можно меньше. «Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило», — добавил Путин.

При этом он отметил, что качество подготовки лётного состава «Уральских авиалиний» «можно считать удовлетворительным».

Ранее стало известно, что Юсупов и Мурзин вернулись домой в Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Пилоты вернулись на родину, в Екатеринбург, ночью 16 августа», — передаёт ТАСС сообщение компании.

По прибытии в город главный пилот лайнера Дамир Юсупов поговорил с журналистами. Во время общения с прессой он извинился перед пассажирами за то, что не смог доставить их до конечной точки маршрута.

«Виноват, что так получилось, что их не доставил до места назначения, до Симферополя. С некоторыми пассажирами я побеседовал, когда обходил самолёт. Хотел бы пожелать тем, кто пострадал, выздоровления и не бояться летать», — цитирует РИА Новости слова Юсупова.

Кроме того, он отметил, что бортпроводники экипажа оказали пилотам неоценимую помощь в кризисной ситуации.

«Работали очень слаженно и быстро, профессионально. Очень смекалистые проводники, быстро сообразили — открыли дверь, выполнили всё согласно инструкции, за что им благодарны все пассажиры​​​. Я уверен, что количество пострадавших сведено к минимуму благодаря их действиям», — отметил лётчик.

Второй пилот, Георгий Мурзин, сейчас находится в больнице с ушибами груди, рассказал журналистам коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов.

«У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним всё будет нормально», — передаёт ТАСС слова Скуратова.

Он также добавил, что весь экипаж воздушного судна может вернуться к полётам в течение нескольких недель. Ранее сообщалось, что на время расследования команда отстранена от полётов.

«Есть определённая технология. Я думаю, что бортпроводники (вернутся к полётам. — RT) чуть раньше, а второй пилот с командиром — чуть позже. По срокам — в рамках двух-трёх недель», — заключил Скуратов.

Отказ от перелёта

Также стало известно, что большая часть пассажиров аварийного рейса решила не лететь в Симферополь.

«От дальнейшего перелёта по маршруту следования отказались 154 пассажира. Ещё один человек в больнице, остальных отправили в Симферополь авиарейсами из Жуковского и Домодедова», — передаёт РИА Новости слова представителя экстренных служб Подмосковья.

Пассажиры, пострадавшие в ходе инцидента, получат компенсацию в течение двух недель с момента подачи заявления, сообщается на сайте перевозчика. Также авиакомпания ещё раз уточнила сумму выплат.

«В счёт возмещения вреда, в том числе морального, авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает денежную компенсацию в сумме 100 тыс. рублей», — указано в заявлении перевозчика.

Мусорные свалки

Причиной аварийной посадки самолёта стали чайки, попавшие в двигатели лайнера, сообщала ранее Росавиация. 15 августа в СМИ появилось информация о том, что их могли привлечь мусорные свалки, находящиеся недалеко от аэродрома.

Росприроднадзор сообщил в четверг, 16 августа, что в радиусе двух километров от взлётно-посадочной полосы аэропорта Жуковский находятся мусороперегрузочная станция и несанкционированная свалка.

Отмечается, что в ведомство неоднократно поступали жалобы на данную несанкционированную свалку из-за несоблюдения экологических и санитарных требований при обращении с отходами. Роспотребнадзор и Минэкологии провели расследование, в результате которого организовавшую свалку компанию привлекли к административной ответственности и назначили штрафы. Однако они не были оплачены, а нарушения не устранили, из-за чего на компанию подали в суд.

В свою очередь, отделение Минэкологии по Московской области заявило, что на свалке отсутствуют органические отходы, которые могли бы привлечь птиц.

«При участии Минэкологии часть участков были изъяты у недобросовестных собственников и переданы в муниципальную собственность, после чего администрация Жуковского начала работы по ликвидации свалок. В первую очередь были убраны коммунальные отходы, остался преимущественно строительный мусор. Сейчас бытовые отходы на свалку не завозятся. Остатки органики сгнили, то есть корма для птиц нет», — указывается в заявлении ведомства.

По мнению министерства, птицы живут возле озера Глушица, расположенного рядом с аэропортом. Там сообщают, что аэропорт неудачно расположен как раз потому, что вокруг него — множество озёр, где гнездятся чайки.

РИА Новости

© Валерий Мельников

Росприроднадзор и Минэкологии ещё раз совместно проверят проблемные объекты, связанные с переработкой мусора рядом с Жуковским.

«Да, рейд Минэкологии и Росприроднадзора в Жуковском (проверит. — RT) не только свалки, (но и. — RT) проблемные объекты отрасли по обращению с отходами», — заявили РИА Новости в природоохранном ведомстве.

Первый рейд состоится уже в пятницу, 16 августа, отмечает министр экологии Московской области Дмитрий Куракин.

Между тем в Следственном комитете сообщили, что в рамках расследования намерены изучить орнитологическую обстановку в момент происшествия.

«Организован комплекс следственных действий, направленных на изучение и оценку орнитологической обстановки в момент происшествия и работы уполномоченных в этой части служб», — сообщили «Интерфаксу» в СК.

Точные причины аварии ещё предстоит установить. Над этим работают специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Они уже приступили к расшифровке чёрных ящиков, извлечённых из самолёта, записи на бортовых самописцах не повреждены.

«Самописцы в хорошем состоянии, время записи на магнитной ленте составляет около трёх минут», — рассказал ТАСС источник в МАК.

Аварийная посадка 15 августа

В четверг, 15 августа, лайнер Airbus A321 совершил аварийную посадку во время выполнения рейса Москва — Симферополь. На борту находились 233 человека, включая членов экипажа. Сразу после взлёта самолёт столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатели и привели к сбоям в их работе. Пилотам удалось благополучно посадить самолёт в кукурузном поле недалеко от стартового аэропорта Жуковский.

Действия лётчиков высоко оценили российские официальные лица. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их героями, а премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил, что их нужно представить к наградам за спасение людей.

Главный пилот Дамир Юсупов заявил, что не считает себя героем и просто «выполнял то, что должен был».