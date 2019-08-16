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«Подписан указ о награждении»: Путин присвоил звания Героев России пилотам совершившего аварийную посадку Airbus A321
16 августа 2019, 17:39 • 127 • В России
Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героев России пилотам самолёта Airbus A321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества. Ранее коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов сообщил, что оба пилота — Дамир Юсупов и Георгий Мурзин — вернулись в Екатеринбург, после чего Мурзин был госпитализирован с ушибами груди. Между тем продолжается расследование обстоятельств происшествия. Предполагается, что причиной аварии стало попадание птиц в двигатели самолёта. В связи с этим СКР намерен изучить орнитологическую обстановку в момент ЧП.
© Ural Airlines / РИА Новости
Пилотам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, совершившим аварийную посадку самолёта Airbus A321 в поле около подмосковного аэропорта Жуковский, присвоены звания Героев России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства также выразил надежду, что подобных происшествий будет как можно меньше. «Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило», — добавил Путин.
При этом он отметил, что качество подготовки лётного состава «Уральских авиалиний» «можно считать удовлетворительным».
Ранее стало известно, что Юсупов и Мурзин вернулись домой в Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Пилоты вернулись на родину, в Екатеринбург, ночью 16 августа», — передаёт ТАСС сообщение компании.
По прибытии в город главный пилот лайнера Дамир Юсупов поговорил с журналистами. Во время общения с прессой он извинился перед пассажирами за то, что не смог доставить их до конечной точки маршрута.
«Виноват, что так получилось, что их не доставил до места назначения, до Симферополя. С некоторыми пассажирами я побеседовал, когда обходил самолёт. Хотел бы пожелать тем, кто пострадал, выздоровления и не бояться летать», — цитирует РИА Новости слова Юсупова.
Кроме того, он отметил, что бортпроводники экипажа оказали пилотам неоценимую помощь в кризисной ситуации.
«Работали очень слаженно и быстро, профессионально. Очень смекалистые проводники, быстро сообразили — открыли дверь, выполнили всё согласно инструкции, за что им благодарны все пассажиры. Я уверен, что количество пострадавших сведено к минимуму благодаря их действиям», — отметил лётчик.
Второй пилот, Георгий Мурзин, сейчас находится в больнице с ушибами груди, рассказал журналистам коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов.
«У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним всё будет нормально», — передаёт ТАСС слова Скуратова.
Он также добавил, что весь экипаж воздушного судна может вернуться к полётам в течение нескольких недель. Ранее сообщалось, что на время расследования команда отстранена от полётов.
«Есть определённая технология. Я думаю, что бортпроводники (вернутся к полётам. — RT) чуть раньше, а второй пилот с командиром — чуть позже. По срокам — в рамках двух-трёх недель», — заключил Скуратов.
Отказ от перелёта
Также стало известно, что большая часть пассажиров аварийного рейса решила не лететь в Симферополь.
Пассажиры, пострадавшие в ходе инцидента, получат компенсацию в течение двух недель с момента подачи заявления, сообщается на сайте перевозчика. Также авиакомпания ещё раз уточнила сумму выплат.
«В счёт возмещения вреда, в том числе морального, авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает денежную компенсацию в сумме 100 тыс. рублей», — указано в заявлении перевозчика.
Мусорные свалки
Причиной аварийной посадки самолёта стали чайки, попавшие в двигатели лайнера, сообщала ранее Росавиация. 15 августа в СМИ появилось информация о том, что их могли привлечь мусорные свалки, находящиеся недалеко от аэродрома.
Росприроднадзор сообщил в четверг, 16 августа, что в радиусе двух километров от взлётно-посадочной полосы аэропорта Жуковский находятся мусороперегрузочная станция и несанкционированная свалка.
Отмечается, что в ведомство неоднократно поступали жалобы на данную несанкционированную свалку из-за несоблюдения экологических и санитарных требований при обращении с отходами. Роспотребнадзор и Минэкологии провели расследование, в результате которого организовавшую свалку компанию привлекли к административной ответственности и назначили штрафы. Однако они не были оплачены, а нарушения не устранили, из-за чего на компанию подали в суд.
В свою очередь, отделение Минэкологии по Московской области заявило, что на свалке отсутствуют органические отходы, которые могли бы привлечь птиц.
«При участии Минэкологии часть участков были изъяты у недобросовестных собственников и переданы в муниципальную собственность, после чего администрация Жуковского начала работы по ликвидации свалок. В первую очередь были убраны коммунальные отходы, остался преимущественно строительный мусор. Сейчас бытовые отходы на свалку не завозятся. Остатки органики сгнили, то есть корма для птиц нет», — указывается в заявлении ведомства.
По мнению министерства, птицы живут возле озера Глушица, расположенного рядом с аэропортом. Там сообщают, что аэропорт неудачно расположен как раз потому, что вокруг него — множество озёр, где гнездятся чайки.
Росприроднадзор и Минэкологии ещё раз совместно проверят проблемные объекты, связанные с переработкой мусора рядом с Жуковским.
«Да, рейд Минэкологии и Росприроднадзора в Жуковском (проверит. — RT) не только свалки, (но и. — RT) проблемные объекты отрасли по обращению с отходами», — заявили РИА Новости в природоохранном ведомстве.
Первый рейд состоится уже в пятницу, 16 августа, отмечает министр экологии Московской области Дмитрий Куракин.
Между тем в Следственном комитете сообщили, что в рамках расследования намерены изучить орнитологическую обстановку в момент происшествия.
«Организован комплекс следственных действий, направленных на изучение и оценку орнитологической обстановки в момент происшествия и работы уполномоченных в этой части служб», — сообщили «Интерфаксу» в СК.
Точные причины аварии ещё предстоит установить. Над этим работают специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Они уже приступили к расшифровке чёрных ящиков, извлечённых из самолёта, записи на бортовых самописцах не повреждены.
«Самописцы в хорошем состоянии, время записи на магнитной ленте составляет около трёх минут», — рассказал ТАСС источник в МАК.
Аварийная посадка 15 августа
В четверг, 15 августа, лайнер Airbus A321 совершил аварийную посадку во время выполнения рейса Москва — Симферополь. На борту находились 233 человека, включая членов экипажа. Сразу после взлёта самолёт столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатели и привели к сбоям в их работе. Пилотам удалось благополучно посадить самолёт в кукурузном поле недалеко от стартового аэропорта Жуковский.
Действия лётчиков высоко оценили российские официальные лица. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их героями, а премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил, что их нужно представить к наградам за спасение людей.
Главный пилот Дамир Юсупов заявил, что не считает себя героем и просто «выполнял то, что должен был».
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