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Подписан особый декрет на случай убийства президента Белоруссии
09 мая 2021, 12:40 • 92 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет на случай убийства президента страны. Если в отношении первого лица будут совершены насильственные действия, власть перейдёт к Совету безопасности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя страны. В документе говорится, что в случае гибели президента страны в результате насильственных действий власть в Белоруссии переходит к Совету безопасности. То есть именно Совбез в случае убийства президента координирует действия всех органов власти Белоруссии и отдельных должностных лиц.
На территории страны в случае убийства президента вводится чрезвычайное или военное положение, отмечено в декрете. И мерами по обеспечению режима также занимается Совет безопасности.
В пресс-службе президента Белоруссии отдельно подчеркнули, что "решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению". Декрет вступил в силу с момента подписания.
Добавим, ещё 24 апреля Александр Лукашенко сообщил о подготовке декрета, отметив, что подобный документ издаётся в связи с попытками дестабилизации ситуации в стране. Напомним, ранее в Белоруссии раскрыли группу заговорщиков, готовивших покушение на самого Лукашенко и членов его семьи. По факту было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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