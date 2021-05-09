Подписан особый декрет на случай убийства президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет на случай убийства президента страны. Если в отношении первого лица будут совершены насильственные действия, власть перейдёт к Совету безопасности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя страны. В документе говорится, что в случае гибели президента страны в результате насильственных действий власть в Белоруссии переходит к Совету безопасности. То есть именно Совбез в случае убийства президента координирует действия всех органов власти Белоруссии и отдельных должностных лиц.

На территории страны в случае убийства президента вводится чрезвычайное или военное положение, отмечено в декрете. И мерами по обеспечению режима также занимается Совет безопасности.

В пресс-службе президента Белоруссии отдельно подчеркнули, что "решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению". Декрет вступил в силу с момента подписания.

Добавим, ещё 24 апреля Александр Лукашенко сообщил о подготовке декрета, отметив, что подобный документ издаётся в связи с попытками дестабилизации ситуации в стране. Напомним, ранее в Белоруссии раскрыли группу заговорщиков, готовивших покушение на самого Лукашенко и членов его семьи. По факту было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.