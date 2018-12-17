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Подпись Порошенко даст "добро" украинским кораблям открывать огонь на поражение

17 декабря 2018, 19:24  •  140 • В мире
Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о расширении зоны контроля Незалежной в Чёрном море. После подписи документа президентом страны Петром Порошенко украинским кораблям будет позволено открывать огонь на поражение.
Петру Порошенко направили закон, разрешающий кораблям открывать огонь на поражение. Об этом сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Он заявил, что данным законопроектом регламентируется прилегающая зона в Чёрном море. Согласно тексту, украинским кораблям разрешено открывать огонь на поражение.
"В акватории Азовского моря устанавливает её на 24 километра (12 морских миль)", - пояснил Парубий.
Сам закон был принят в Раде на прошлой неделе. За него проголосовали 244 депутата.
Стоит отметить, что согласно этому закону морская охрана сможет останавливать, осматривать и задерживать суда и их экипаж, если посчитает, что судно может нарушить требования украинского законодательства, напоминает РИА Новости.

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