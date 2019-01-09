Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американский генерал заочно передал Курилы Японии и заявил, что США не приведут ...
В 2018 году международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума
Известны имена пяти кандидатов, зарегистрированных ЦИК Украины на пост президент...
СМИ рассказали о долгах «Укроборонпрома» по зарплате
Главная / Политика

Подозрительные туристы: Кто из граждан США готовит госпереворот в Мадагаскаре - спецрасследование

09 января 2019, 13:54  •  70 • Политика
СМИ провели собственное спецрасследование, касающееся вмешательства в недавние выборы президента Мадагаскара. Выяснилось, что в деле замешаны подозрительные туристы - большей частью граждане США, которые могут готовить госпереворот на острове. Попытку влияния на политическую ситуацию усмотрели и в международной мониторинговой комиссии.
Мадагаскар, судя по спецрасследованию, которое провели корреспонденты Федерального агентства новостей, становится новой точкой для насаждения излюбленной Западом, и США в частности, ″демократии″. Особо пристальное внимание, как выяснилось, американцы уделяют местным выборам на пост президента страны.
В ходе изучения ситуации на острове оказалось, что за последний год сюда стекалось немало подозрительных туристов. Многие из которых - граждане США, причем среди них не только ветераны боевых действий, но и кадровые военные. Особенно удивляло местных и СМИ то, что ″туристы″ появились не в курортных зонах, расположенных примерно в восьми часах езды от центра острова, да и то по плохой дороге, а в столице - Антананариву.
Попытку влияния на политическую ситуацию на Мадагаскаре усмотрели и в международной мониторинговой комиссии. Один из ее членов - Олег Захарияш - отметил, что он с командой уже не раз фиксировал факты вмешательства в президентские выборы, которые прошли в стране в ноябре-декабре прошлого года. И среди тех, кто проявлял особую активность, были и американцы.
″На политическую ситуацию пытались влиять специалисты из Великобритании, из США, безусловно, активность проявляли граждане Франции, - отметил наблюдатель. - Чей это был заказ - сказать сложно, но цели нам понятны. Вмешательство происходило на разных этапах избирательного процесса и на разных уровнях, но все же к результату, который они хотели получить, это не привело″.
Точнее, как поясняют журналисты, не удалось продвинуть проамериканского кандидата - тот проиграл на выборах. Сейчас же в соцсетях развернулась активная кампания по дискредитации победителя. Подобное, по словам Захарияша, было и во время самих выборов.
Всё это уже очень напоминает технологию подготовки госпереворота, которая уже не раз была отработана Западом, и США в частности, на других странах.
СМИ отметили в своем спецрасследовании два важных момента. Во-первых, проамериканский кандидат был легко вхож в посольство США в Антананариву. Для него, по данным источников, двери открывались не только по установленному расписанию.
А чуть ранее, как указали в ФАН, Вашингтон щедрой рукой ″отсыпал″ $1,2 млн на ″поддержку избирательного цикла на Мадагаскаре″. После этого, как уточняется, в стране активизировались представители американских НКО (некоммерческие организации). В марте 2018 года американский посол и вовсе напрямую поддержал ″своего″ кандидата. Но тот провалился на выборах.
В ходе спецрасследования выяснилось, что к вмешательству в выборы в Мадагаскаре причастен ряд граждан США. В частности, местные жители ″слили″ журналистам имя одного из американских военнослужащих - Абрахама Джеймса. Внимательно изучив его профиль в соцсетях, журналисты обнаружили массу любопытных фактов. Например, что он одет в форму, на которой пришит шеврон 10-й горной дивизии. А это подразделение ВС США, как уточнили СМИ, специализируется на спецзадачах в Африке. Причем используется при подготовке крупномасштабных операций на чужой территории. Другое фото Джеймса выдало его возможную связь с органами Оперативного штаба психологической войны и РЭБ ВС США.
″Данная военная структура занимается тем, что доказывает ″правильность демократических действий″ американских военнослужащих в других странах″, - указывают авторы материала.
Известны имена пяти кандидатов, зарегистрированных ЦИК Украины на пост президента страны
Но он не единственный подозрительный ″турист″. Есть среди них и некий Мэттью Везерингтон. На его странице в Facebook журналисты обнаружили фото, которое выдает место его службы - 780-я бригада американской военной разведки, входящее в так называемое Кибернетическое командование Армии США.
После этого сообщения местных СМИ о многочисленных фейках в мадагаскарских соцсетях уже и не удивляют, поскольку именно подразделение, в котором служит ″турист″ Везерингтон, как раз и занимается кибердиверсиями, информационными вбросами и дезинформацией.
Эксперты ФАН полагают, что на Мадагаскаре он работает не один, поскольку для полноценной кампании необходима сотня подобных ″кибербойцов″ и определенные технологические условия - как минимум устойчивая интернет-связь. Источники предполагают, что местом для размещения киберкоманды может быть американское посольство.
Для чего Вашингтону Мадагаскар? И на этот вопрос у СМИ есть ответ: остров привлекает в первую очередь своим удобным расположением, через него проходят торговые пути, здесь можно расположить как гражданский, так и военный порт. Если прибавить к этому богатство полезных ископаемых, то становится очевидным, что остров - это весьма лакомый кусок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
70
Источник
Похожие новости
09 января 2019, 10:39
В Конгрессе США требуют отложить решение о снятии санкций с Дерипаски из-за шатдауна
08 января 2019, 21:39
В Эстонии оправдались за плакаты экстремистского толка, разделяющие русских и эстонцев - фото
08 января 2019, 18:24
По секретной горячей линии США и СССР передавали отрывки из Чехова и Пушкина
09 января 2019, 10:39
"Был ставленником ЦК КПСС, стал героем Украины": Гаспарян - о прошлом лидера церковных раскольников Филарета
09 января 2019, 04:09
Признан виновным в госизмене: Экс-чиновника Севастополя осудили за сотрудничество с Россией
08 января 2019, 15:09
"Курилы. Стадия принятия: торг": В Сети посмеялись над предложением Японии отказаться от компенсаций
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
09 января 2019, 04:09
Россия перекрыла вентиль: Транзит газа через Литву прекращён
09 января 2019, 00:54
Спустя 4 года украинский журналист нашёл объяснение "пьяному" виду Порошенк...
09 января 2019, 00:54
В Греции Священный синод не признал "новую церковь" Украины - у её главы не...
09 января 2019, 02:24
Поклонская: Некоторые депутаты готовы отказаться от пенсии. Так у них счета за рубежо...
09 января 2019, 07:24
На Украине объявили о пропаже ценных икон из Киево-Печерской лавры
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
08 января 2019, 16:39
Путин избавил Калининград от литовского транзита
06 января 2019, 13:54
«Никто не думает о реальных последствиях»: что ждёт Украину после объявления автокефалии новой церкви
08 января 2019, 01:54
На Украине назвали причину крушения судна с украинцами в Турции
05 января 2019, 04:12
Hекoмпeтeнтный гипepлуп
06 января 2019, 17:39
"Русский медведь разгневан и начал действовать": как арабы реагировали на дискуссию России и Израиля
05 января 2019, 02:24
"Предупреждение Путина" назвали самым популярным роликом года на Западе
07 января 2019, 03:24
"США: Да, мы уничтожили 200 русских". Или как в Дании писали о войне в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.