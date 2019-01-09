Подозрительные туристы: Кто из граждан США готовит госпереворот в Мадагаскаре - спецрасследование

СМИ провели собственное спецрасследование, касающееся вмешательства в недавние выборы президента Мадагаскара. Выяснилось, что в деле замешаны подозрительные туристы - большей частью граждане США, которые могут готовить госпереворот на острове. Попытку влияния на политическую ситуацию усмотрели и в международной мониторинговой комиссии.

Мадагаскар, судя по спецрасследованию, которое провели корреспонденты Федерального агентства новостей, становится новой точкой для насаждения излюбленной Западом, и США в частности, ″демократии″. Особо пристальное внимание, как выяснилось, американцы уделяют местным выборам на пост президента страны.

В ходе изучения ситуации на острове оказалось, что за последний год сюда стекалось немало подозрительных туристов. Многие из которых - граждане США, причем среди них не только ветераны боевых действий, но и кадровые военные. Особенно удивляло местных и СМИ то, что ″туристы″ появились не в курортных зонах, расположенных примерно в восьми часах езды от центра острова, да и то по плохой дороге, а в столице - Антананариву.

Попытку влияния на политическую ситуацию на Мадагаскаре усмотрели и в международной мониторинговой комиссии. Один из ее членов - Олег Захарияш - отметил, что он с командой уже не раз фиксировал факты вмешательства в президентские выборы, которые прошли в стране в ноябре-декабре прошлого года. И среди тех, кто проявлял особую активность, были и американцы.

″На политическую ситуацию пытались влиять специалисты из Великобритании, из США, безусловно, активность проявляли граждане Франции, - отметил наблюдатель. - Чей это был заказ - сказать сложно, но цели нам понятны. Вмешательство происходило на разных этапах избирательного процесса и на разных уровнях, но все же к результату, который они хотели получить, это не привело″.

Точнее, как поясняют журналисты, не удалось продвинуть проамериканского кандидата - тот проиграл на выборах. Сейчас же в соцсетях развернулась активная кампания по дискредитации победителя. Подобное, по словам Захарияша, было и во время самих выборов.

Всё это уже очень напоминает технологию подготовки госпереворота, которая уже не раз была отработана Западом, и США в частности, на других странах.

СМИ отметили в своем спецрасследовании два важных момента. Во-первых, проамериканский кандидат был легко вхож в посольство США в Антананариву. Для него, по данным источников, двери открывались не только по установленному расписанию.

А чуть ранее, как указали в ФАН, Вашингтон щедрой рукой ″отсыпал″ $1,2 млн на ″поддержку избирательного цикла на Мадагаскаре″. После этого, как уточняется, в стране активизировались представители американских НКО (некоммерческие организации). В марте 2018 года американский посол и вовсе напрямую поддержал ″своего″ кандидата. Но тот провалился на выборах.

В ходе спецрасследования выяснилось, что к вмешательству в выборы в Мадагаскаре причастен ряд граждан США. В частности, местные жители ″слили″ журналистам имя одного из американских военнослужащих - Абрахама Джеймса. Внимательно изучив его профиль в соцсетях, журналисты обнаружили массу любопытных фактов. Например, что он одет в форму, на которой пришит шеврон 10-й горной дивизии. А это подразделение ВС США, как уточнили СМИ, специализируется на спецзадачах в Африке. Причем используется при подготовке крупномасштабных операций на чужой территории. Другое фото Джеймса выдало его возможную связь с органами Оперативного штаба психологической войны и РЭБ ВС США.

″Данная военная структура занимается тем, что доказывает ″правильность демократических действий″ американских военнослужащих в других странах″, - указывают авторы материала.

Но он не единственный подозрительный ″турист″. Есть среди них и некий Мэттью Везерингтон. На его странице в Facebook журналисты обнаружили фото, которое выдает место его службы - 780-я бригада американской военной разведки, входящее в так называемое Кибернетическое командование Армии США.

После этого сообщения местных СМИ о многочисленных фейках в мадагаскарских соцсетях уже и не удивляют, поскольку именно подразделение, в котором служит ″турист″ Везерингтон, как раз и занимается кибердиверсиями, информационными вбросами и дезинформацией.

Эксперты ФАН полагают, что на Мадагаскаре он работает не один, поскольку для полноценной кампании необходима сотня подобных ″кибербойцов″ и определенные технологические условия - как минимум устойчивая интернет-связь. Источники предполагают, что местом для размещения киберкоманды может быть американское посольство.

Для чего Вашингтону Мадагаскар? И на этот вопрос у СМИ есть ответ: остров привлекает в первую очередь своим удобным расположением, через него проходят торговые пути, здесь можно расположить как гражданский, так и военный порт. Если прибавить к этому богатство полезных ископаемых, то становится очевидным, что остров - это весьма лакомый кусок.