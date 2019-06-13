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«Подозрительно — слишком мягкое слово»: что известно об инциденте с танкерами в Оманском заливе

13 июня 2019, 19:39  •  122 • В мире
В Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Сообщается, что все 44 члена экипажа обоих судов уже эвакуированы. Между тем появилась информация, что на обоих танкерах произошли взрывы и начался пожар. По данным Reuters, одно из судов могло подорваться на мине, в другое якобы попала торпеда, однако подтверждения этому пока нет. В Министерстве торговли Японии сообщили, что грузы, которые перевозили танкеры, связаны с Токио. При этом оба корабля находятся в территориальных водах Ирана, куда с визитом прибыл японский премьер Абэ Синдзо. Глава МИД исламской республики отметил, что подобное совпадение, мягко говоря, подозрительно.
 
AFP © ISNA
 

В четверг, 13 июня, в территориальных водах Ирана в Оманском заливе два нефтяных танкера — Front Altair, который ходит под флагом Маршалловых Островов, и Kokuka Courageous под флагом Панамы — получили серьёзные повреждения. Предположительно, это произошло в результате атаки. Согласно последним данным, представители Военно-морских сил Ирана в ходе спасательной операции эвакуировали с судов всех членов экипажа (44 человека).

Как пишет издание Dagbladet, Front Altair принадлежит норвежской Frontline Джона Фредриксена, который является крупнейшим владельцем танкеров в мире. При этом экипаж судна состоял из 11 россиян, одного гражданина Грузии и 11 филиппинцев.

«Насколько я могу судить, все 23 человека, находившихся на борту, сейчас в безопасности. Они переведены на другое судно неподалёку», — заявил представитель судоходной компании.

В Министерстве иностранных дел РФ в настоящее время «плотно занимаются» проверкой этой информации. Российская дипмиссия в Иране уточняет точное число граждан РФ.

«По последним данным, все спасённые моряки находятся в порту города Джаск. Их жизни ничто не угрожает, их накормили. Идёт процесс установления национальной принадлежности», — цитирует ТАСС пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрея Ганенко.

Согласно имеющейся информации, нефтяной танкер Front Altair перевозил 75 тыс. тонн лигроина — горючей смеси жидких углеводородов. Второй танкер (Kokuka Courageous), который принадлежит японской компании Kokuka Sangyo, перевозил метанол в Сингапур. При этом в японском Министерстве торговли указали, что оба груза связаны с Японией.

Добавим, что инцидент произошёл на фоне визита в Тегеран премьер-министра Японии Абэ Синдзо. Как отметил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, японский лидер встречался с аятоллой Али Хаменеи для обстоятельных дружественных переговоров.

«Подозрительно — слишком мягкое слово, чтобы описать то, что, по всей видимости, произошло этим утром», — написал в Twitter глава иранского внешнеполитического ведомства.

По его мнению, предложенный Ираном форум по региональному диалогу становится крайне необходимым.

Что произошло?

Между тем пока нет официальной информации о том, что случилось с танкерами в Оманском заливе. Как заявил РИА Новости представитель Frontline, «в СМИ появилось много спекуляций» насчёт нападения, но пока рано делать соответствующие выводы.

«Это был взрыв, за которым последовал пожар. Так как у нас не было возможности провести подробный разговор с командой, я полагаю, что будет преждевременно с нашей стороны подтверждать, что это было нападение», — указал сотрудник компании-судовладельца.

О «предположительной атаке торпедой» по танкеру Front Altair сообщила тайваньская государственная энергетическая компания CPC. По данным морского управления Норвегии, на борту произошло три взрыва.

Кроме того, появляются различные сообщения о состоянии судна. Ряд СМИ пишет, что Front Altair затонул. По другим данным, судно ещё на плаву и на нём продолжается пожар.

В то же время танкер Kokuka Courageous якобы мог получить пробоину в результате срабатывания морской мины, сообщает Reuters.

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