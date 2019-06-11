Подозреваются в "госизмене": СБУ начала проверку визитов Медведчука и Бойко в Россию

В сообщении, размещенном на сайте ведомства, говорится о том, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства "по признакам совершения преступлений "посягательство на территориальную целостность Украины", а также "государственная измена". Спецслужбы хотят исследовать "обстоятельства визита" Медведчука и Бойко в Москву в марте текущего года.

Служба безопасности Украины проводит проверку визита лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко в РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, в рамках этого же уголовного дела СБУ собирается проверить и недавний их визит в Санкт-Петербург. Пока в ведомстве ожидают результатов экспертизы, которая "позволит дать правовую оценку" действиям лидеров "Оппозиционной платформы".

Напомним, на полях ПМЭФ глава "Газпрома" Алексей Миллер провел встречу с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко. По итогам встречи было заявлено, что концерн "Газпром" готов к переговорам о прямых поставках газа на Украину даже по сниженной цене. Миллер указал, что для конечного потребителя цена будет на 25% меньше, чем та, по которой Украина покупает газ по реверсу.

Юрий Бойко прокомментировал, что это не просто "какое-то обещание". Он рассказал, что на практике "Нафтогаз" закупает топливо по завышенным ценам, хотя есть вариант более дешевых прямых поставок из России.

Виктор Медведчук считает, что новый президент Украины Владимир Зеленский должен сделать все, чтобы заключить с Россией контракт о прямых поставках газа. Это приведет к долгожданному снижению тарифов ЖКХ, на которые повсеместно жалуются украинцы.