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Подозревается в незаконной охоте: в Госдуму поступило ходатайство о лишении неприкосновенности депутата Рашкина

17 ноября 2021, 23:20  •  101 • В России
В Госдуму поступило ходатайство Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина в связи с делом о незаконной охоте. В конце октября в Саратовской области в автомобиле, в котором находился Рашкин, были обнаружены части туши лося. По словам самого Рашкина, он и его спутник обнаружили мёртвое животное в лесу и решили забрать тушу. Дело расследует центральный аппарат СК.
 
© МВД РФ
 

В Госдуму поступило ходатайство Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина в связи с делом о незаконной охоте. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«В Государственную думу поступило представление генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина», — подтвердил он.

По его словам, Госдума может обсудить этот вопрос на заседании 25 ноября.

Напомним, в конце октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Там заявили, что 28 октября на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов примерно были услышаны выстрелы из охотничьего оружия.

Прибывшие к месту инспекторы и полиция обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из них был Рашкин. В багажнике лежала разделанная туша лося.

По словам самого Рашкина, он и его спутник нашли мёртвое животное в лесу и решили забрать тушу. Оружия при себе у них не было. При этом полиция обнаружила недалёко от автомобиля шкуру, ноги и голову разделанного животного.

Вместе с тем в ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что недалеко от места, где был обнаружен автомобиль с мёртвым животным, полицейские нашли разрешение на оружие и охотничий билет на имя Валерия Рашкина, а также два чехла от охотничьих ружей: в одном был охотничий карабин с прицелом ночного видения, а в другом — тренога и патроны.

«Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В.Ф.», — говорится в сообщении. 

Также на russian.rt.com Карабин c прицелом ночного видения: охотничий билет на имя Рашкина найден рядом с местом незаконной охоты на лося

Сотрудник охотнадзора, обнаруживший тушу лося в машине, рассказал, как на месте происшествия нашли пулю и гильзу.

«Кстати, оружие нашли тоже в арыке. Было спрятано оно... При осмотре места разделки туши явно было видно, что зверь отстрелян из нарезного оружия», — рассказал мужчина.

По его словам, пуля «прошила» животное насквозь и «воткнулась» в дерево.

«В этом направлении провели прямую от местонахождения гильзы до места разделки, и в тех осинах нашли пулю», — отметил егерь.

Он также усомнился в том, что обнаруженные на месте незаконной охоты мужчины могли «выйти в лес на прогулку».

«В ту ночь была очень нехорошая погода: шёл то снег, то дождь, ветер, туман, видимость плохая была. В такую погоду обычно не гуляют», — сказал он.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»), расследование которого было передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

В начале ноября официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что ведомство назначило экспертизы по делу. По её словам, различные инструменты и оружие, найденные в машине, были «признаны вещественными доказательствами».

«Нож, топор и другие предметы из автомобиля... признаны вещественными доказательствами и также направлены для проведения судебных экспертиз. Исследуются видеозаписи», — сказала она.

Вместе с тем сам Рашкин в письме главе СК Александру Бастрыкину заявил о готовности явиться в ведомство, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Как отметил депутат, дело обросло множеством домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями.

«В целях обеспечения установления истины по делу, скорейшего завершения расследования готов явиться к соответствующему следователю по его вызову вместе с моим адвокатом для дачи необходимых объяснений, участвовать в иных следственных действиях», — сообщает РИА Новости со ссылкой на копию обращения.

В свою очередь, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что в отношении Валерия Рашкина идёт проверка внутри партии, в частности на уровне контрольной комиссии.

9 ноября депутат Госдумы Юрий Синельщиков сообщил РИА Новости, что Валерий Рашкин прошёл проверку на полиграфе по обращению адвокатов. 

По его словам, в ходе проверки подтвердилась версия депутата.

«Но мы должны иметь в виду две вещи. Во-первых, полиграф в соответствии с нашим Уголовно-процессуальным кодексом — это не доказательство, это ориентир. Во-вторых, это проводилось не по постановлению следователей или других органов расследований, а по обращению его адвокатов. Проводилось достаточно высококомпетентной организацией», — рассказал он.

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