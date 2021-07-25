Подозреваемый задержан: что известно о расследовании гибели главы Минцифры Амурской области

Правоохранители задержали подозреваемого в причинении смертельных травм министру цифрового развития и связи Амурской области Александру Курдюкову. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что мужчина получил телесные повреждения 17 июля в одном из пансионатов, расположенных в пригороде Благовещенска. Впоследствии он скончался в медицинском учреждении.

«Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль», — говорится в сообщении.

Как сообщается в пресс-релизе Следственного управления СК по Амурской области, по подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Видеоматериал СК с задержанным по делу о смерти главы Минцифры Амурской области

По данным следствия, вечером 17 июля в компании отдыхающих между двумя мужчинами произошёл конфликт, в результате которого один из них нанёс телесные повреждения другому. Пострадавший получил травму головы. Его доставили в больницу — несмотря на усилия медиков, 24 июля он скончался.

Информация о госпитализации Александра Курдюкова появилась в СМИ 22 июля. Об этом сообщали информационные агентства со ссылкой на источники.

«Курдюков отдыхал в компании на турбазе, произошёл конфликт, в ходе которого он получил серьёзные травмы, в том числе черепно-мозговую. Он находится в больнице», — говорилось в материале Интерфакса.

Источники СМИ указывали, что инцидент произошёл на турбазе «Берлога».

Согласно данным областной прокуратуры, по факту причинения тяжкого вреда здоровью Александра Курдюкова Межмуниципальным отделом МВД России «Благовещенский» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Санкция по этой статье — лишение свободы на срок до восьми лет.

Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков

© Министерство цифрового развития и связи Амурской области

По поручению прокурора Амурской области Александра Бучмана это уголовное производство было передано для расследования в Следственный комитет.

«В целях защиты законных прав и интересов потерпевшего, соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства прокуратура города Благовещенска изъяла уголовное дело из производства органов полиции и передала в следственный отдел по городу Благовещенску СУ СК России по Амурской области», — говорится в сообщении.

Следственный орган принял дело к производству, результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области принято к производству уголовное дело, возбуждённое органами внутренних дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), по факту получения 17 июля 2021 года телесных повреждений одним из посетителей пансионата в пригороде города Благовещенска», — подчеркнули в пресс-службе областного ведомства.

25 июля о смерти главы Минцифры региона Александра Курдюкова сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве, он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушёл очень рано», — написал он в своём Telegram-канале.

Александр Курдюков родился в Благовещенске 8 сентября 1981 года. В 2003-м он окончил Амурский государственный университет по специальности «информационные системы». В 2010 году занял пост начальника отдела автоматизации и информационных технологий Министерства социальной защиты населения Амурской области. С 2012 по 2020 год был руководителем областного управления информатизации. В 2020-м был назначен на пост первого заместителя министра цифрового развития и связи Амурской области. 12 января 2021-го стал руководителем ведомства.

На госслужбе Курдюков был награждён благодарностью губернатора Амурской области (2014 год), благодарностью министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (2018 год), а также получил почётную грамоту Минцифры (2019 год).