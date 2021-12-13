«Подозреваемый в тяжёлом состоянии»: что известно о взрыве у православной гимназии в Серпухове

Утром 13 декабря возле православной гимназии при женском монастыре в Серпухове произошёл взрыв. В МВД сообщили, что его совершил 18-летний выпускник этого учебного заведения, которому в результате ЧП оторвало ногу. По данным Минздрава, он госпитализирован в тяжёлом состоянии, ещё шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Утром в понедельник, 13 декабря, около входа в православную гимназию при женском монастыре в Серпухове произошёл взрыв. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области, ЧП устроил выпускник этого учебного заведения.

«Сегодня в 08:24 около православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырём города Серпухова 18-летний выпускник этого учебного заведения произвёл самоподрыв... пострадал он сам и 15-летний подросток», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе министерства здравоохранения региона уточнили, что после взрыва в областных больницах находятся восемь человек, включая злоумышленника, которому при детонации самодельного взрывного устройства оторвало ногу.

«Проводятся необходимые диагностические мероприятия. Шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один — в средней степени тяжести, подозреваемый в организации происшествия — в тяжёлом. Медицинская помощь оказывается в полном объёме», — приводит ТАСС текст сообщения. Позднее источник агентства в экстренных службах заявил, что число пострадавших выросло до 12 человек.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, власти должны обеспечить безопасность социальных учреждений региона, чтобы произошедшее не повторилось.

«Правоохранительные органы разбираются, в чём причина, мотивы такого преступления. А наша задача — продолжать обеспечивать все меры безопасности, чтобы наши школы и другие социальные учреждения могли избежать таких страшных и трагических событий», — цитирует его телеканал «360».

В пресс-службе прокуратуры Московской области рассказали, что на место происшествия выехал областной прокурор Сергей Забатурин, а также и.о. Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.

Спецкорр RT Константин Рожков — о ситуации на месте взрыва

Также на месте ЧП работает следственно-криминалистическая группа, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по факту происшествия в монастыре возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе СК.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Александру Старикову доложить о ходе расследования дела. Уголовное производство поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщила журналистам официальный представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, по месту жительства напавшего на гимназию проведён обыск, в ходе которого изъяты предметы и вещества, «имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела».

«По изъятым предметам и веществам будут назначены соответствующие экспертизы, — сообщила она. — С человеком, который попытался совершить самоубийство общеопасным способом, следователи ещё не работали, поскольку он находится в медицинском учреждении, в реанимации».

Следователи допрашивают родственников устроившего взрыв, его окружение и сотрудников гимназии.

Был ли конфликт, установит следствие

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной ЧП мог стать конфликт, который когда-то был у выпускника гимназии с другими воспитанниками и учителями. «Возможно, таким образом он решил отомстить. Действительно ли там был конфликт, будет установлено в ходе следствия», — пояснил собеседник агентства.

РПЦ окажет помощь всем пострадавшим при взрыве в Серпухове, сообщил в своём Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Где бы ни происходили подобные нападения, они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем... Церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь. Мы будем и впредь работать со всеми детьми», — добавил Легойда.

По предварительным данным, злоумышленником оказался 18-летний Владислав Струженков.

RT удалось поговорить с коллегой его отца, Андрея Струженкова. По его словам, родители Владислава давно в разводе, а сын живёт с матерью.

«Никаких проблем у них не было, я в шоке, что такое случилось именно с этой семьёй. Я не знаю, что там у Влада могли быть за проблемы в церковной школе. Мне, наоборот, казалось, там круто: и подход серьёзный, и детей учат хорошо. После школы он, по-моему, никуда не пошёл. Почему не в армии? У Влада было что-то со здоровьем, и он имел освобождение», — сказал собеседник RT.

Вместе с тем ученик гимназии при женском монастыре в Серпухове рассказал Ruptly о первых минутах после взрыва.

«Я не чувствовал ничего, никакого взрыва — сказали, что был, но я запах только чувствовал. Прекратили (занятия. — RT) и пошли в то место, где мы сидели. Нам дали таблетки от головы и все успокоились. Я только полицию видел и скорую, больше ничего не увидел», — заметил он.

Ещё один очевидец случившегося, местный житель Руслан Карпов в разговоре с Ruptly сообщил, что был слышен «громкий хлопок», после которого быстро приехали скорая помощь и пожарные.

«По организации, как там всё работает, всё замечательно, дети довольные ходят, жалоб не слышно, — подчеркнул мужчина. — По охране — слабо, это однозначно, очень слабо по охране. Наверное, её нужно более мощно охранять».