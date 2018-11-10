Подозреваемый в шпионаже в пользу России полковник австрийской армии дал признательные показания – СМИ

Бывший полковник австрийской армии, которого подозревают в работе на российскую разведку, признался. За свою работу военный получил 300 тысяч евро.

О признательных показаниях пишет издание Die Presse со ссылкой на Министерство обороны Австрии. По данным издания, контакты бывшего полковника происходили с человеком по имени Юрий. Они встречались как на территории Австрии, так и в других государствах.

Сообщается также, что у подозреваемого конфискованы несколько устройств.

Напомним, что накануне стало известно, что австрийская разведка арестовала по подозрению в шпионаже бывшего полковника армии 70-летнего мужчину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.