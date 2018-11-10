|
Подозреваемый в шпионаже в пользу России полковник австрийской армии дал признательные показания – СМИ
10 ноября 2018, 20:09 • 61 • В мире
Австрийская пресса сообщает, что подозреваемый в шпионаже в пользу России бывший полковник австрийской армии дал признательная показания.
Бывший полковник австрийской армии, которого подозревают в работе на российскую разведку, признался. За свою работу военный получил 300 тысяч евро.
О признательных показаниях пишет издание Die Presse со ссылкой на Министерство обороны Австрии. По данным издания, контакты бывшего полковника происходили с человеком по имени Юрий. Они встречались как на территории Австрии, так и в других государствах.
Сообщается также, что у подозреваемого конфискованы несколько устройств.
Напомним, что накануне стало известно, что австрийская разведка арестовала по подозрению в шпионаже бывшего полковника армии 70-летнего мужчину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Подпишитесь на нас
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
09 ноября 2018, 03:24
|
05 ноября 2018, 05:28
|
08 ноября 2018, 20:54
|
05 ноября 2018, 03:39
|
10 ноября 2018, 02:28
|
05 ноября 2018, 13:24
|
07 ноября 2018, 07:39