Подозреваемый в получении взятки глава Новочеркасска ушел в отставку

Депутаты городской думы Новочеркасска приняли отставку главы администрации города Игоря Зюзина, сообщается на сайте думы в пятницу, 25 октября.

«Общим голосованием парламентарии приняли отставку Игоря Зюзина, он уволен с занимаемой должности по собственному желанию 25 октября», — говорится в сообщении.

Зюзин был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) 16 октября.

По версии следствия, Зюзин, занимая должность мэра города Зверево, по предварительному сговору с заместителем главы городской администрации Альбиной Порошиной получил взятку в размере более 2,6 млн рублей от директора коммерческой организации.

Как уточнили в Следственном комитете, Порошина дала изобличающие показания на Зюзина, из которых стало известно о его причастности к получению взятки. Сама она уже приговорена за получение взятки к длительному сроку лишения свободы.

Суд арестовал Зюзина до 31 октября.