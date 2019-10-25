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Подозреваемый в получении взятки глава Новочеркасска ушел в отставку
25 октября 2019, 14:54 • 10 • Политика
Депутаты городской думы Новочеркасска приняли отставку главы администрации города Игоря Зюзина, сообщается на сайте думы в пятницу, 25 октября.
«Общим голосованием парламентарии приняли отставку Игоря Зюзина, он уволен с занимаемой должности по собственному желанию 25 октября», — говорится в сообщении.
Зюзин был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) 16 октября.
По версии следствия, Зюзин, занимая должность мэра города Зверево, по предварительному сговору с заместителем главы городской администрации Альбиной Порошиной получил взятку в размере более 2,6 млн рублей от директора коммерческой организации.
Как уточнили в Следственном комитете, Порошина дала изобличающие показания на Зюзина, из которых стало известно о его причастности к получению взятки. Сама она уже приговорена за получение взятки к длительному сроку лишения свободы.
Суд арестовал Зюзина до 31 октября.
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