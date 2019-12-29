Подозреваемый в госизмене и коррупции Кличко пообещал киевлянам скидки на отопление

Украинский градоначальник напомнил, что правительство Украины ранее приняло постановление, по которому предусматривается перерасчёт тарифов на отопление и горячую воду в случае, если стоимость газа сократится, пишет ФАН. Эта мера позволит снизить коммунальные тарифы на 23%, выразил уверенность Кличко.

"Мы должны использовать снижение цены на газ, чтобы уменьшить стоимость отопления и горячей воды", - заявил бывший боксёр. Как он обещает, за январь киевляне получат платёжки со счетами оплаты за тепло, меньшими примерно на 22-23%.

Как стало известно ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило в отношении Виталия Кличко уголовное дело по подозрению в госизмене и хищении финансовых средств. Кроме того, его подозревают в содействии незаконному обогащению неназванных лиц в особо крупных размерах за счёт Киева.