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Подозреваемый в госизмене и коррупции Кличко пообещал киевлянам скидки на отопление
29 декабря 2019, 11:09 • 59 • Политика
Киевское коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" собирается уменьшить счета за отопление и горячую воду для жителей украинской столицы на 23%. Такое сообщение распространил мэр Киева Виталий Кличко, против которого возбуждены уголовные дела за госизмену, хищение средств и коррупцию.
Украинский градоначальник напомнил, что правительство Украины ранее приняло постановление, по которому предусматривается перерасчёт тарифов на отопление и горячую воду в случае, если стоимость газа сократится, пишет ФАН. Эта мера позволит снизить коммунальные тарифы на 23%, выразил уверенность Кличко.
"Мы должны использовать снижение цены на газ, чтобы уменьшить стоимость отопления и горячей воды", - заявил бывший боксёр. Как он обещает, за январь киевляне получат платёжки со счетами оплаты за тепло, меньшими примерно на 22-23%.
Как стало известно ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило в отношении Виталия Кличко уголовное дело по подозрению в госизмене и хищении финансовых средств. Кроме того, его подозревают в содействии незаконному обогащению неназванных лиц в особо крупных размерах за счёт Киева.
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