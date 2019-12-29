Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госпредприятия Украины отжаты эффективными иностранными менеджерами
"Деградация налицо": Почему сбылись самые мрачные прогнозы об отношени...
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
"Разведывательный полёт": У берегов Крыма засекли американский беспило...
Главная / Политика

Подозреваемый в госизмене и коррупции Кличко пообещал киевлянам скидки на отопление

29 декабря 2019, 11:09  •  59 • Политика
Киевское коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" собирается уменьшить счета за отопление и горячую воду для жителей украинской столицы на 23%. Такое сообщение распространил мэр Киева Виталий Кличко, против которого возбуждены уголовные дела за госизмену, хищение средств и коррупцию.
Украинский градоначальник напомнил, что правительство Украины ранее приняло постановление, по которому предусматривается перерасчёт тарифов на отопление и горячую воду в случае, если стоимость газа сократится, пишет ФАН. Эта мера позволит снизить коммунальные тарифы на 23%, выразил уверенность Кличко.
"Мы должны использовать снижение цены на газ, чтобы уменьшить стоимость отопления и горячей воды", - заявил бывший боксёр. Как он обещает, за январь киевляне получат платёжки со счетами оплаты за тепло, меньшими примерно на 22-23%.
Как стало известно ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило в отношении Виталия Кличко уголовное дело по подозрению в госизмене и хищении финансовых средств. Кроме того, его подозревают в содействии незаконному обогащению неназванных лиц в особо крупных размерах за счёт Киева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
28 декабря 2019, 22:09
"Готовится почва для атаки на Русскую Церковь": В Черногории обострилась ситуация из-за нового закона
29 декабря 2019, 11:09
Подозреваемый в госизмене и коррупции Кличко пообещал киевлянам скидки на отопление
28 декабря 2019, 18:54
Отказавшему России в праве на Причерноморье мэру Херсона напомнили о новороссах
29 декабря 2019, 04:39
Путин подписал закон о регулировании сферы электронной подписи
29 декабря 2019, 11:09
"Нет, вы не правы": Познер посетовал, что в окружении Путина нет спорщиков
28 декабря 2019, 15:39
"Не марионеткам, а посредникам": Американский дипломат по-своему решил вопрос границы на Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 декабря 2019, 01:24
Россия добилась перелома на европейском фронте (Руслан Осташко. Итоги года)
29 декабря 2019, 07:54
Договаривались три дня: Россия и Украина подписали мировое соглашение по газу
29 декабря 2019, 04:39
"Не оставили надежд": Пушков оценил санкции США по "Северному потоку -...
29 декабря 2019, 04:39
"Деградация налицо": Почему сбылись самые мрачные прогнозы об отношениях СШ...
29 декабря 2019, 01:24
Быстрее "гиперзвука": Российские ракеты "Кинжал" и "Циркон&q...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 декабря 2019, 05:39
"Оглушительное поражение" России или "сомнительная победа" Украины? Транзитный договор стал камнем преткновения
28 декабря 2019, 04:28
Рогули взволновались. Что-то пошло не так
25 декабря 2019, 03:09
"Морская версия С-400 и С-300" против израильских F-16: Пользователи не оценили анонимный эксклюзив о ночном авиаударе в Сирии
28 декабря 2019, 18:39
«Никому не позволим читать нам нотации»: посол России разъяснил МИД Польши позицию Москвы по Второй мировой
23 декабря 2019, 12:09
"Арестовать депутатов…", "визг поднимется до ультразвука": Как Россия может "ударить" США - опрос Коротченко
22 декабря 2019, 16:39
"Очень проевропейское решение": США атаковали санкциями "Северный поток - 2" и нарвались на "ультиматум"
24 декабря 2019, 14:09
"Всех перед смертью пытали": На Украине выяснили судьбу пропавшей в Закарпатье группы СБУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.