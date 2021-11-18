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Подозреваемый в браконьерстве Рашкин пообещал купить новую лосиху "для размножения"
18 ноября 2021, 23:55 • 17 • Политика
Рашкин заявил, что хочет купить лосиху и выпустить на волю в Саратовской области "для размножения". Однако слова депутата КПРФ восприняли, как издевательство.
Подозреваемый в незаконной охоте депутат КПРФ Валерий Рашкин объявил, что готов купить лосиху и привезти ее для размножения в лес, где его поймали за браконьерством. В Сети слова парламентария восприняли как издевательство.
В конце октября полиция задержала Рашкина с разделанной тушей лося в багажнике автомобиля. Позднее было найдено оружие, из которого депутат застрелил животное, а также место, где было совершено преступление. Следствие установило, что парламентарий застрелил молодую лосиху, которая уже весной 2022 года могла дать потомство. Генпрокуратура направила в Госдуму запрос на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности.
- заявил в эфире "Первого канала" Валерий Рашкин
Ранее он опубликовал ролик на YouTube, в котором заявил, будто бы спутал лося с кабаном и застрелил животное по ошибке. При этом до этого политик утверждал, что нашёл лося уже мёртвым и решил разделать тушу и привести её в полицию.
Пользователи Сети с сомнением отнеслись к обеим версиям случившегося. А заявление о покупке лосихи и вовсе было воспринято, как издевательство со стороны депутата КПРФ.
- комментирует заявление парламентария Telegram-канал "Беспощадный пиарщик".
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