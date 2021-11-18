Подозреваемый в браконьерстве Рашкин пообещал купить новую лосиху "для размножения"

Рашкин заявил, что хочет купить лосиху и выпустить на волю в Саратовской области "для размножения". Однако слова депутата КПРФ восприняли, как издевательство.

Подозреваемый в незаконной охоте депутат КПРФ Валерий Рашкин объявил, что готов купить лосиху и привезти ее для размножения в лес, где его поймали за браконьерством. В Сети слова парламентария восприняли как издевательство.

В конце октября полиция задержала Рашкина с разделанной тушей лося в багажнике автомобиля. Позднее было найдено оружие, из которого депутат застрелил животное, а также место, где было совершено преступление. Следствие установило, что парламентарий застрелил молодую лосиху, которая уже весной 2022 года могла дать потомство. Генпрокуратура направила в Госдуму запрос на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности.

Я на сегодняшний день принимаю меры, чтобы закупить лося где-то и привезти его туда и выпустить. Лосиху - для того, чтобы она жила, размножалась, там были стада. Я готов на это,

- заявил в эфире "Первого канала" Валерий Рашкин

Ранее он опубликовал ролик на YouTube, в котором заявил, будто бы спутал лося с кабаном и застрелил животное по ошибке. При этом до этого политик утверждал, что нашёл лося уже мёртвым и решил разделать тушу и привести её в полицию.

Пользователи Сети с сомнением отнеслись к обеим версиям случившегося. А заявление о покупке лосихи и вовсе было воспринято, как издевательство со стороны депутата КПРФ.

А может Рашкина выпустить в лес для размножения?

- комментирует заявление парламентария Telegram-канал "Беспощадный пиарщик".