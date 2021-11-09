«Подозреваемый совершил умышленный наезд»: в Петербурге при задержании преступников погиб боец СОБР Росгвардии

Сотрудник Росгвардии погиб в Санкт-Петербурге в ходе оперативно-разыскных мероприятий по задержанию группы лиц, причастных к совершению мошенничества. Он скончался от телесных повреждений, полученных в результате умышленного наезда автомобиля. Подозреваемого в преступлении задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Погибшим оказался старший оперуполномоченный СОБР «Гранит» подполковник полиции Евгений Захаров. В Росгвардии подчеркнули, что его семье будет оказана вся необходимая помощь. Кроме того, рассматривается вопрос о награждении погибшего за мужество и самоотверженность.

Утром во вторник, 9 ноября, боец СОБР Росгвардии погиб при задержании мошенников возле одного из домов по Пулковскому шоссе в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу, утром 9 ноября сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке Росгвардии проводили оперативно-разыскные мероприятия по задержанию группы лиц, причастных к совершению мошенничества.

«Скрываясь с места происшествия, 38-летний подозреваемый, управляя автомобилем Fiat Ducato, совершил умышленный наезд на оперуполномоченного СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений», — говорится в сообщении.

Позднее злоумышленник был задержан на Кольцевой автомобильной дороге. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 Уголовного кодекса РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). По данным Следственного комитета, решается вопрос об его аресте и предъявлении ему обвинения. Кроме того, выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным тюремным заключением.

Как указывает портал 78.ru, для задержания водителя Fiat Ducato был объявлен план «Перехват», его автомобиль был заблокирован полицейскими на АЗС в районе города Мурино.

Подполковник полиции Евгений Захаров, погибший при проведении спецоперации в Санкт-Петербурге

© Росгвардия

В пресс-службе Северо-Западного округа Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации указали, что погибшим оказался подполковник полиции Евгений Захаров.

«Командование Северо-Западного округа Росгвардии с прискорбием сообщает, что сегодня утром при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников погиб сотрудник Росгвардии, старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит» подполковник полиции Евгений Михайлович Захаров. В сложной ситуации он проявил мужество и до конца остался верен служебному долгу», — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что семье погибшего будет оказана вся необходимая социальная поддержка. Вдобавок, рассматривается вопрос о награждении Захарова за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи.

«У погибшего сотрудника Росгвардии остались жена и трое детей. Он был заботливым мужем и отцом, надежным товарищем, готовым в любой момент прийти на помощь, с полной самоотдачей относился к службе и неоднократно проявлял решительность, стойкость и высокий профессионализм в боевых ситуациях», — подчеркнули в Росгвардии.

Евгений Захаров служил в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР «Гранит» — с 2016 года. Подполковник полиции — ветеран боевых действий и участник контртеррористической операции. Также он был награждён государственными наградами — медалью Суворова, медалью «За отличие в охране общественного порядка».

День памяти сотрудников правоохранительных органов

В понедельник, 8 ноября, в России отмечается День памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел. В этот день во многих российских городах прошли памятные мероприятия в честь сотрудников органов внутренних дел, в том числе в Санкт-Петербурге.

Так, на Пискарёвском мемориальном кладбище прошла траурная церемония. В ней принял участие руководящий состав Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области во главе с начальником главка генерал-лейтенантом полиции Романом Плугиным.

Участники церемонии возложили венки и цветы к подножию центрального монумента мемориала «Матери-Родины» в честь каждого из погибших в тяжёлые годы Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда. После этого в Церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице прошла панихида по сотрудникам ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, погибшим при исполнении служебного долга.