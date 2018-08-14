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«Подозреваемый не идёт на сотрудничество»: что известно о наезде на пешеходов около здания парламента в Лондоне
14 августа 2018, 19:10 • 20 • В мире
Полиция считает наезд на ограждение Вестминстерского дворца в Лондоне терактом. В результате инцидента пострадали два человека. Личность водителя автомобиля пока не установлена. По данным полицейских, задержанный — темнокожий молодой человек в возрасте до 30 лет — ранее не попадал в поле зрения спецслужб. При этом на контакт с правоохранительными органами он не идёт. Чрезвычайный комитет британского правительства COBRA намерен провести экстренное заседание для обсуждения террористической атаки.
Reuters © Hannah McKay
В Лондоне легковой автомобиль врезался в ограду здания Вестминстерского дворца. По последним данным, в результате произошедшего пострадали два человека. Полиция Лондона расследует инцидент как террористический акт.
Наезд произошёл 14 августа в 07:37 по местному времени (09:37 мск). В ограждение у здания Вестминстерского дворца в Лондоне врезался легковой автомобиль Ford Fiesta. Полицейские прибыли к месту инцидента моментально. Водитель был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Как уточнили в Скотленд-Ярде, арестованный водитель — темнокожий молодой человек в возрасте до 30 лет. В настоящее время он находится под стражей в полицейском участке на юге Лондона. Отмечается, что оружия у совершившего наезд на пешеходов найдено не было. Задержанный ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
По словам помощника комиссара Нила Басу, правоохранители пытаются установить личность подозреваемого.
«Сейчас наша основная задача — официально установить личность подозреваемого и понять его мотивы, если нам это удастся. В настоящее время он не сотрудничает со следствием», — сказал Басу.
В службе скорой помощи Лондона сообщили, что пострадавшие не получили серьёзных травм.
«Мы оказали помощь двум людям на месте, их ранения не кажутся серьёзными, они были госпитализированы», — говорится в заявлении службы. Отмечается, что на место происшествия прибыли три бригады скорой помощи.
Посольство РФ в Великобритании уже заявило, что среди пострадавших нет граждан России.
Дипломаты посоветовали гражданам России избегать района, где произошёл инцидент, как и других мест скопления людей в центре города.
Отмечается, что в связи с происшествием станция метрополитена «Вестминстер» временно закрыта для входа и выхода. В сообщении Скотленд-Ярда уточняется, что это сделано для безопасности пассажиров. Кроме того, временно изменились транспортные маршруты, обслуживающие парламент. Движение по ближайшим к зданию парламента улицам перекрыто, выставлено массивное полицейское оцепление.
Полиция Лондона считает произошедший наезд терактом. «Поскольку наезд, судя по всему, был совершён умышленно, а также учитывая выбор способа и места для совершения данного преступления, мы рассматриваем его как теракт. Расследованием данного инцидента занимаются сотрудники контртеррористического управления (полиции Лондона. — RT)», — проинформировал Нил Басу.
Он добавил, что сотрудники полиции намерены работать быстро, чтобы возобновить движение в районе.
«Мы будем работать максимально оперативно и тщательно, чтобы возобновить доступ граждан в данный район, однако в настоящий момент я прошу жителей и гостей города воздержаться от посещения этой территории», — отметил Басу.
С комиссаром полиции по вопросу теракта у британского парламента тесно сотрудничает мэр Лондона Садик Хан. Он сообщил об этом в своём Twitter, поблагодарив пожарных, полицейских и сотрудников скорой помощи, которые первыми прибыли на место происшествия.
Чрезвычайный комитет британского правительства COBRA намерен провести экстренное заседание для обсуждения террористической атаки у стен парламента.
Уровень террористической угрозы в Великобритании в настоящее время остаётся серьёзным — четвёртым по пятибалльной шкале, что означает большую вероятность терактов.
19 июня 2018 года взрыв произошёл на станции метро «Саутгейт» в Лондоне. Отмечается, что взрыв был небольшим, никто серьёзно не пострадал. В то же время очевидцы сообщают, что видели, как по меньшей мере одного человека уносили с места происшествия на носилках.
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В конце марта 2017 года на Вестминстерском мосту в центре Лондона автомобиль сбил прохожих и врезался в ограждение около здания британского парламента. Затем злоумышленник, пытаясь прорваться в здание парламента, напал с ножом на сотрудников полиции. В результате теракта погибли три человека, в том числе один американец, ещё 29 получили различные травмы. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещённая в России организация «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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