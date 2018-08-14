«Подозреваемый не идёт на сотрудничество»: что известно о наезде на пешеходов около здания парламента в Лондоне

Полиция считает наезд на ограждение Вестминстерского дворца в Лондоне терактом. В результате инцидента пострадали два человека. Личность водителя автомобиля пока не установлена. По данным полицейских, задержанный — темнокожий молодой человек в возрасте до 30 лет — ранее не попадал в поле зрения спецслужб. При этом на контакт с правоохранительными органами он не идёт. Чрезвычайный комитет британского правительства COBRA намерен провести экстренное заседание для обсуждения террористической атаки.

В Лондоне легковой автомобиль врезался в ограду здания Вестминстерского дворца. По последним данным, в результате произошедшего пострадали два человека. Полиция Лондона расследует инцидент как террористический акт.

Наезд произошёл 14 августа в 07:37 по местному времени (09:37 мск). В ограждение у здания Вестминстерского дворца в Лондоне врезался легковой автомобиль Ford Fiesta. Полицейские прибыли к месту инцидента моментально. Водитель был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как уточнили в Скотленд-Ярде, арестованный водитель — темнокожий молодой человек в возрасте до 30 лет. В настоящее время он находится под стражей в полицейском участке на юге Лондона. Отмечается, что оружия у совершившего наезд на пешеходов найдено не было. Задержанный ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

По словам помощника комиссара Нила Басу, правоохранители пытаются установить личность подозреваемого.

«Сейчас наша основная задача — официально установить личность подозреваемого и понять его мотивы, если нам это удастся. В настоящее время он не сотрудничает со следствием», — сказал Басу.

В службе скорой помощи Лондона сообщили, что пострадавшие не получили серьёзных травм.

«Мы оказали помощь двум людям на месте, их ранения не кажутся серьёзными, они были госпитализированы», — говорится в заявлении службы. Отмечается, что на место происшествия прибыли три бригады скорой помощи.

Our statement in response to the incident in #Westminster. We have treated two people at the scene for injuries that are not believed to be serious and have taken them to hospital. pic.twitter.com/ySXAgmYqfF — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 14 августа 2018 г.

Посольство РФ в Великобритании уже заявило, что среди пострадавших нет граждан России.

«Посольство находится на связи с британскими правоохранительными органами. По предварительным данным, среди пострадавших российских граждан нет», — сообщается на сайте дипмиссии.

Дипломаты посоветовали гражданам России избегать района, где произошёл инцидент, как и других мест скопления людей в центре города.

Отмечается, что в связи с происшествием станция метрополитена «Вестминстер» временно закрыта для входа и выхода. В сообщении Скотленд-Ярда уточняется, что это сделано для безопасности пассажиров. Кроме того, временно изменились транспортные маршруты, обслуживающие парламент. Движение по ближайшим к зданию парламента улицам перекрыто, выставлено массивное полицейское оцепление.

Полиция Лондона считает произошедший наезд терактом. «Поскольку наезд, судя по всему, был совершён умышленно, а также учитывая выбор способа и места для совершения данного преступления, мы рассматриваем его как теракт. Расследованием данного инцидента занимаются сотрудники контртеррористического управления (полиции Лондона. — RT)», — проинформировал Нил Басу.

Он добавил, что сотрудники полиции намерены работать быстро, чтобы возобновить движение в районе.

«Мы будем работать максимально оперативно и тщательно, чтобы возобновить доступ граждан в данный район, однако в настоящий момент я прошу жителей и гостей города воздержаться от посещения этой территории», — отметил Басу.

С комиссаром полиции по вопросу теракта у британского парламента тесно сотрудничает мэр Лондона Садик Хан. Он сообщил об этом в своём Twitter, поблагодарив пожарных, полицейских и сотрудников скорой помощи, которые первыми прибыли на место происшествия.

I’m in close contact with @MetPoliceUK Commissioner about the incident at Parliament Square this morning. Thank you to the first responders who were on the scene so quickly.



Enquiries are continuing. Westminster tube station is currently closed. Follow @metpoliceuk for updates. https://t.co/Uf2U85o0My — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 14 августа 2018 г.

Чрезвычайный комитет британского правительства COBRA намерен провести экстренное заседание для обсуждения террористической атаки у стен парламента.

Уровень террористической угрозы в Великобритании в настоящее время остаётся серьёзным — четвёртым по пятибалльной шкале, что означает большую вероятность терактов.

19 июня 2018 года взрыв произошёл на станции метро «Саутгейт» в Лондоне. Отмечается, что взрыв был небольшим, никто серьёзно не пострадал. В то же время очевидцы сообщают, что видели, как по меньшей мере одного человека уносили с места происшествия на носилках.

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В конце марта 2017 года на Вестминстерском мосту в центре Лондона автомобиль сбил прохожих и врезался в ограждение около здания британского парламента. Затем злоумышленник, пытаясь прорваться в здание парламента, напал с ножом на сотрудников полиции. В результате теракта погибли три человека, в том числе один американец, ещё 29 получили различные травмы. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещённая в России организация «Исламское государство»*.





* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.