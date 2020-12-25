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«Подозреваемый — сторонник деструктивных субкультур»: ФСБ предотвратила теракт в Тамбове

25 декабря 2020, 15:50  •  122 • В России
В Тамбове сотрудники ФСБ задержали 17-летнего учащегося колледжа. По версии следствия, подозреваемый — сторонник деструктивных субкультур. Он готовился совершить террористический акт в одном из городских зданий при помощи самодельного взрывного устройства. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Приготовление к совершению террористического акта».
 
РИА Новости © ФСБ РФ
 

В пятницу, 25 декабря, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации предотвратили террористический акт в городе Тамбове. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«В результате проведённых мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения», — говорится в сообщении.

В ФСБ указали, что в арендованной подозреваемым квартире были обнаружены и изъяты «взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению».

В свою очередь следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего учащегося колледжа. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса РФ («Приготовление к совершению террористического акта»).

По версии следствия, подозреваемый — сторонник деструктивных субкультур. Он готовился совершить террористический акт в одном из зданий Тамбова, используя самодельное взрывное устройство, способ изготовления которого нашёл в интернете. 23 декабря правоохранительные органы задержали подростка.

«В настоящее время несовершеннолетний задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения», — указали в ведомстве.

Позднее старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Кярсна сообщила РИА Новости, что юноша был арестован на два месяца.

Также было опубликовано видео проведённой операции. На записи оперативники с криками врываются в квартиру, затем показывается задержанный, который лежит на полу с руками за головой. Кроме того, сотрудники ФСБ продемонстрировали на камеру компоненты, из которых преступник собирался сделать самодельное взрывное устройство.

Ранее в этом месяце в Туле задержали 18-летнего юношу, готовившего нападение на учебное заведение. У него изъяли обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях. Было возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия.

Предотвращённые теракты

 

8 декабря в Москве в ходе заседания Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2020 году на территории Российской Федерации не было допущено совершения террористических актов. В частности, на стадии приготовления сотрудники силовых структур предотвратили 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт.

Так, в ноябре была пресечена деятельность межрегиональной ячейки «Исламского государства»*, члены которой планировали серию диверсионно-террористических актов в Московском регионе. Они также занимались вовлечением новых членов в ряды ИГ и финансированием терроризма.

Кроме того, в том же месяце за подготовку терактов были осуждены бывшие заключённые воронежской колонии (Руслан Бугаков, Руслан Чаусов, Геньяс Гатджибаибов, Максим Степанов и Сергей Мухаметзянов). Злоумышленники планировали подрыв многоквартирного дома в Воронеже, а также нападение на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии. Суд приговорил пятерых фигурантов к срокам от 8,5 года до 24 лет.

22 октября силовики задержали выходца из Центральноазиатского региона 1999 года рождения, планировавшего совершить теракт «в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства» в Московском регионе.

15 октября были предотвращены теракты в Волгограде, в том числе на монументе «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане. Преступления готовили два уроженца Узбекистана в возрасте 23 и 27 лет, боевики ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»**. При попытке задержания они оказали сопротивление и были нейтрализованы.

7 октября сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе 23-летнего жителя региона, который «планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя». Он был членом международной террористической организации «Исламское государство».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

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