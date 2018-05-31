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Подозреваемым в "покушении" на Бабченко оказался директор украинско-немецкого СП

31 мая 2018, 19:54  •  98 • Украина

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Подозреваемым в "покушении" на российского журналиста Аркадия Бабченко оказался директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия "Шмайсер" Борис Герман. Это подтвердил его адвокат Евгений Солодко. "Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер", единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам адвоката, это СП имеет давние отношения с министерством обороны Украины, сам Борис Герман известен "волонтерской деятельностью" для нужд силовой операции в Донбассе.

"Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", - сообщил Солодко.

Во вторник вечером полиция Киева сообщила, что Бабченко был застрелен в своем доме. Однако на следующий день Служба безопасности Украины объявила, что на самом деле убийство было инсценировано. Глава ведомства Василий Грицак объяснил инсценировку необходимостью раскрыть операцию российских спецслужб, якобы готовивших покушение на журналиста. Грицак сообщил, что организатор, гражданин Украины, задержан. Ранее сегодня его фамилия стала известна из сообщения Шевченковский районного суда города Киева, куда поступило ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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