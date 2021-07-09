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Подозреваемые в убийстве президента Гаити укрылись в дипмиссии. Но прогадали

09 июля 2021, 08:05  •  55 • Политика
Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза на территории представительства Тайваня в Порт-о-Пренсе. Дипмиссия не стала укрывать подозреваемых и выдала согласие стражам порядка на проникновение в представительство.
Ранее стали известны личности подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Министр обороны Колумбии уточнил, что в деле замешаны отставные военные его страны. Силовики Гаити отчитываясь о том, что уже известны личности 28 предполагаемых преступников, подтвердили этот факт, отметив, что 26 из подозреваемых - граждане Колумбии.
Как выяснилось, част подозреваемых в убийстве Моиза - 11 человек, попыталась укрыться за стенами представительства Тайваня в Порт-о-Пренсе. Информацию подтвердили в самой дипмиссии. В сообщении её пресс-службы указывалось, что полиция запросила предварительно согласие на то, чтобы проникнуть на территорию представительства для задержания подозреваемых.
Если злоумышленники надеялись спрятаться на территории дипмиссии Тайваня, то сильно прогадали. Дипломаты, будучи "верным другом и надежным партнером республики", покрывать никого не стали и дали своё "добро" силовикам Гаити на проведение спецоперации.
В результате было задержано и уведено для допроса 11 человек, а сама операция "прошла гладко".

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