Подозреваемого в хищении Калви "хотелось бы увидеть" на ПМЭФ - Кремль

Непростую ситуацию вокруг подозреваемого в хищении предпринимателя Майкла Калви прокомментировал в беседе с Софико Шеварднадзе в эфире RT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что о Калви в России знают как о "благонадёжном" бизнесмене. Он также пояснил, что предпринимателя "хотелось бы увидеть" среди участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Однако добавил также, что "закон есть закон - его надо соблюдать".

Песков подтвердил, что о деле Калви регулярно информируют президента России Владимира Путина.

"Дело это громкое, - пояснил представитель Кремля. - Он понимает, что в связи с ним у иностранных инвесторов возникает множество вопросов".

Напомним, Майкл Калви проходит одним из фигурантов дела Baring Vostok и подозревается в хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей. Ранее стало известно о том, что бизнесмена перевели под домашний арест.

По информации ряда СМИ, из-за ареста Калви от участия в ПМЭФ отказывались американские бизнесмены. Однако Песков отметил, что "они аккредитованы".

"Большинство из них уже неоднократно подтвердили свое участие", - резюмирует представитель Кремля.