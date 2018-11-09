«Подозрения без каких-либо доказательств»: МИД России осудил Австрию за шпионский скандал

МИД России выразил властям Австрии протест в связи с их заявлениями о том, что бывший офицер ВС страны мог долгое время шпионить в пользу Москвы. Эти подозрения являются бездоказательными, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Отечественный МИД выразил официальный протест австрийским властям. Сделано это было в связи с недавними заявлениями, прозвучавшими из Вены.

Так, напомним, что ранее канцлер Себастьян Курц заявил, что один из бывших военнослужащих австрийской армии может являться шпионом, работающим на Россию. Как следует из сообщения на сайте российского дипломатического ведомства, данное высказывание повергло нашу страну в недоумение.

В МИД удивлены, что Австрия даже не стала обсуждать с нашей страной свои подозрения, прежде чем обнародовать их в СМИ. Подобный подход к двухсторонним отношениям в Москве считают неприемлемым.