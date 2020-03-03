«Подозрение подтвердилось у одного человека»: на Украине сообщили о первом случае заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили на Украине. Как сообщили в Минздраве страны, заболевший прибыл из Италии. Заболевание уже распространилось более чем на 70 государств. Число заболевших по всему миру превысило 90 тыс., жертвами вируса стали более 3 тыс. человек. Большинство стран продолжают принимать меры, чтобы остановить распространение заболевания. В частности, Роспотребнадзор постановил усилить санитарно-карантинный контроль в аэропортах, принимающих рейсы из Ирана, Южной Кореи и Италии.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией был подтверждён на Украине. Об этом сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

«Вчера я вам говорил, что у нас есть четыре случая с подозрением, сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека», — приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что заболевание было обнаружено в Черновицкой области, симптомы проявились у мужчины, побывавшего в Италии.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во всех школах и детских садах города каждое утро будут измерять температуру для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«Я поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА (Киевской городской государственно администрации. — RT) организовать измерения каждое утро температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ», — написал Кличко в Facebook.

Случаи заражения новым коронавирусом были зафиксированы более чем в 70 странах.

За последние несколько суток вирус был обнаружен, в частности, в Армении, Чехии, Доминиканской Республике, Люксембурге, Исландии, Индонезии.

В Великобритании число случаев заражения возросло до 51. Премьер-министр страны Борис Джонсон отметил, что число заболевших может возрасти, передаёт Reuters.

Также Великобритания обнародовала «план борьбы» с распространением коронавируса, который предусматривает приостановление занятий в школах, перевод сотрудников на работу из дома и отмену массовых общественных мероприятий.

В то же время Иран, где была отмечена вспышка заболевания, запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.

«Да, проходила беседа», — подтвердил посол Ирана в России Казем Джалали, добавив, что Тегеран приветствует гуманитарную помощь «со стороны всех стран».

По последним данным, в Иране было зафиксировано более 1500 случаев заражения, 66 человек скончались. Коронавирус был подтверждён, в частности, у 23 депутатов парламента страны.

Кроме того, вирусом заразился глава скорой помощи Ирана Пирхосейн Куливанд, в настоящее время он проходит лечение.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что россиянин, у которого был обнаружен коронавирус, чувствует себя нормально.

«Этот пациент чувствует себя удовлетворительно, все контактные лица, которые выявлены, под наблюдением находятся, обстановка абсолютно спокойная», — рассказал Мурашко.

Число заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 90 тыс., жертвами заболевания стали более 3 тыс. человек. Большинство стран продолжают принимать меры, чтобы остановить распространение заболевания.

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Тем временем Роспотребнадзор постановил усилить санитарно-карантинный контроль в аэропортах, принимающих рейсы из Ирана, Южной Кореи и Италии. Соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора, главным врачам федеральных бюджетных учреждений здравоохранения — центров гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ в дополнение к ранее принятым мерам усилить санитарно-карантинный контроль в аэропортах пунктов пропуска через государственную границу РФ, принимающих рейсы из Исламской Республики Иран, Республики Корея, Итальянской Республики», — говорится в документе.

Кроме того, поручено «организовать отбор материала» на новую коронавирусную инфекцию у прибывших из Ирана и Южной Кореи в пунктах пропуска через госграницу РФ и направлять его для исследований в центры гигиены и эпидемиологии.

Напомним, ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации сообщил о заболевшем россиянине, который вернулся в конце февраля из Италии. Медицинский комитет Российского футбольного союза подтвердил, что был госпитализирован сотрудник РФС. Как выяснили СМИ, его зовут Давид Беров.

После этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о госпитализации 24 человек, контактировавших с заболевшим.

Собянин уточнил, что в медучреждения были направлены шесть родственников и пять знакомых заболевшего, симптомов заболевания у них не наблюдается. Также с лёгким недомоганием были госпитализированы 13 пассажиров рейса, которым летел заболевший. Ещё 83 человека без симптомов заболевания помещены на домашний карантин.

В мэрии добавили, что в столичных детских садах и школах вводится ежедневное измерение температуры детей. Также выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен.