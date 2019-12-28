«Подозрение на использование запрещённых пестицидов»: в ЕС подняли вопрос о контроле за качеством украинского зерна

В Европарламенте озаботились вопросом поставок с Украины зерновых и кукурузы. В запросе бывшего министра сельского хозяйства Польши Кшиштофа Юргеля указывается, что поставляемое в Евросоюз украинское зерно может содержать пестициды, запрещённые в ЕС. В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что в отношении этой продукции не осуществляются должные меры по контролю качества, поскольку на Украине нет обязательств по применению методов интегрированной защиты растений, чтобы гарантировать безопасность продукции. Как отметили опрошенные RT эксперты, подобные заявления польского представителя являются проявлением конкурентной борьбы за европейский рынок. При этом регулярно выдвигаемые претензии в адрес украинской продукции стали закономерным последствием подписания соглашений о зоне свободной торговли и ассоциации с ЕС, считают аналитики.

Украинские зерновые и кукуруза, на импорт которых в Евросоюз действуют беспошлинные квоты, возможно, не проходят должный контроль качества. Такое предположение содержится в запросе к ЕК евродепутата Кшиштофа Юргеля, бывшего министра сельского хозяйства Польши.

«Относительно установления квоты на беспошлинный импорт в Евросоюз зерновых и кукурузы с Украины и с учётом интересов европейских потребителей и надлежащих норм содержания животных хотел бы обратить ваше внимание на возможное отсутствие конкретных мер контроля качества, а именно проверок на остаточное наличие пестицидов: атразина, ЭПТК, карбофурана, линурона, пропахлора и симазина», — указывается в запросе, с текстом которого ознакомился RT.

Как отмечает Юргель, в ЕС фермеры обязаны применять методы интегрированной защиты растений, чтобы гарантировать безопасность своей продукции, однако на Украине нет подобных требований. Под интегрированной защитой растений подразумевается использование методов, ведущих к снижению использования пестицидов или отказу от них.

Таким образом, как подчёркивается в документе, есть подозрение, что украинская сторона может использовать запрещённые в Европе пестициды. Более того, по мнению польского депутата, отсутствие контроля за условиями хранения и транспортировки сырья может содействовать размножению патогенов, а также развитию грибковых заболеваний «с последующим продуцированием плесневыми грибками вторичных метаболитов микотоксинов».

В сельскохозяйственной продукции некоторых европейских стран наличие этих веществ контролируется, однако такие проверки не касаются товаров, на которые распространяются беспошлинные квоты, указывает Юргель.

В связи с этим парламентарий интересуется, осуществляет ли ЕС контроль за импортом с Украины с целью проверки использования указанных в документе веществ, а также тем, какие меры Брюссель готов принять для обеспечения безопасности потребителей.

Напомним, что соглашение о временных торговых преференциях для Украины вступило в силу в октябре 2017 года. Меры, направленные на поддержку украинской экономики, были введены на три года. Этот документ дополнил действующие с 2016 года положения о торговле, закреплённые в соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

В качестве преференций были введены дополнительные импортные квоты при нулевой ставке таможенной пошлины на некоторые сельскохозяйственные товары. В частности, Украине были предоставлены квоты на мёд, обработанные томаты, виноградный сок, овёс, пшеницу, кукурузу, ячмень и некоторые крупы.

Подобные заявления польского депутата являются прямым следствием заключения Украиной торгового соглашения с Евросоюзом, считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Это то, о чём предупреждали ещё в те времена, когда только появился текст соглашения Украины и ЕС о зоне свободной торговли и соглашения об ассоциации. Это как раз те возможные меры, которые будут принимать отдельные европейские страны в борьбе с конкурентами на рынке, в том числе и сельхозпродукции. Дело не столько в том, какую квоту Украина получает на поставки своей продукции на европейские рынки. Существуют ещё и дополнительные способы, которые позволяют европейцам ограничивать таким странам, как Украина, доступ к своим рынкам», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

По словам Дудчака, Украина активно поставляет Европе сельхозпродукцию, однако в действительности Киев встречается с рядом препятствий на пути её сбыта.

«По очень важным наименованиям продукции квоты выбираются вообще за несколько дней, так что не так всё просто, как хотелось бы евросказочникам. Это вполне закономерное последствие бездумного подписания соглашения о зоне свободной торговли», — заключил эксперт.

Вопрос конкуренции

Стоит отметить, что польские представители и ранее заявляли о негативных последствиях предоставления Украине квот на беспошлинный экспорт товаров в европейские страны. Например, в ноябре 2019 года Варшава предложила лишить Киев преференций, предоставляемых в рамках поставок на рынок ЕС тех же зерновых культур и кукурузы. Письмо с таким обращением было направлено в Совет ЕС.

«Чрезмерный импорт кукурузы с Украины оказывает негативное влияние на польский рынок зерновых культур. Фермеры сталкиваются с проблемами при продаже своих зерновых, к тому же получаемые цены на них низкие. В последние годы около половины кукурузы, импортируемой в Польшу, происходит с Украины», — говорится в документе.

Польский фермер

globallookpress.com

© Michal Fludra/ZUMAPRESS.com

По словам польской стороны, Украина становится «очень серьёзным конкурентом для сельского хозяйства ЕС», так как страна имеет преимущества в виде чернозёмных почв, благоприятного климата, а также низкой стоимости рабочей силы и транспорта.

По мнению Варшавы, польские фермеры «применяют высокие экологические и климатические стандарты в сельскохозяйственном производстве», поэтому их продукции сложно конкурировать с дешёвой украинской кукурузой, что в итоге приводит к социальным волнениям в стране.

Подобные запросы и заявления с польской стороны могут привести к реальным разбирательствам в отношении украинских товаров, отметил в разговоре с RT экономист Александр Охрименко, глава Украинского аналитического центра.

«На сегодняшний момент Украина довольно много поставляет в Евросоюз зерна, прежде всего кукурузы, и европейские, в том числе и польские, фермеры и аграрные лобби выступают против. И ищут причину, предлог, как ограничивать поставки украинского зерна в ЕС. По этой причине такие придирки будут постоянно», — отметил он.

Ранее в Евросоюзе неоднократно поднимали вопрос о недобросовестной конкуренции со стороны Украины. Так, в конце ноября пленарная сессия Европарламента проголосовала за корректировку торгового соглашения ЕС и Украины для ограничения дешёвого импорта птицы из страны в Евросоюз.

Согласно опубликованному Европарламентом заявлению, внесение изменения в торговую договорённость от 2016 года стало необходимым, так как украинские производители использовали лазейку в сделке, чтобы продавать больше куриной грудки беспошлинно, в то время как этот продукт считается жизненно важным источником существования европейских фермеров.

Предлагаемые изменения торгового соглашения смогут вступить в силу только после одобрения Советом стран ЕС и ратификации парламентом Украины.