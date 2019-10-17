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Подожгли, чтобы не досталась России? Спецназ США спалил свою базу в Сирии - СМИ
17 октября 2019, 05:24 • 98 • Политика
В курдском регионе Кобани в Сирии горит база спецназа США. Её подожгли сами американские военные, когда покидали регион, сообщают СМИ.
В Сирии горит база спецназа США в курдском регионе Кобани. Её подожгли сами американские военные, чтобы она не досталась сирийской армии и российским специалистам.
Речь идёт об американской военной базе Хараб Ашк, расположенной к западу от Айн Иссы. Причиной поджога, предположительно, является фото- и видеорепортаж военкора Олега Блохина с другой брошенной военными США базы в городе Манбидж.
Журналист показал, что американцы покидали базу в спешке, так как на столах остались подносы с недоеденными продуктами. При этом время на то, чтобы оставить нецензурные надписи в адрес российских военных, у спецназа США, как ни странно, нашлось.
Напомним, что по приказу президента США Дональда Трампа американские военные покинули свои позиции в контролируемых курдами анклавах в Сирии. Этим незамедлительно воспользовались войска Турции, чтобы начать операцию против курдских вооружённых формирований, которые Анкара называет террористическими.
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