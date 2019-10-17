Подожгли, чтобы не досталась России? Спецназ США спалил свою базу в Сирии - СМИ

В Сирии горит база спецназа США в курдском регионе Кобани. Её подожгли сами американские военные, чтобы она не досталась сирийской армии и российским специалистам.

Речь идёт об американской военной базе Хараб Ашк, расположенной к западу от Айн Иссы. Причиной поджога, предположительно, является фото- и видеорепортаж военкора Олега Блохина с другой брошенной военными США базы в городе Манбидж.

Журналист показал, что американцы покидали базу в спешке, так как на столах остались подносы с недоеденными продуктами. При этом время на то, чтобы оставить нецензурные надписи в адрес российских военных, у спецназа США, как ни странно, нашлось.

"Видимо, решили не дать ему снять новый ролик из "оплота демократии" и поэтому сжигают то, что не могут вывезти", - пишет "Русская весна".

Напомним, что по приказу президента США Дональда Трампа американские военные покинули свои позиции в контролируемых курдами анклавах в Сирии. Этим незамедлительно воспользовались войска Турции, чтобы начать операцию против курдских вооружённых формирований, которые Анкара называет террористическими.