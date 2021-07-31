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Подождём 15 лет и нападём: Украинский план захвата России оценил Бородай
31 июля 2021, 08:10 • 101 • Политика
Александр Бородай оценил украинский план захвата России. Таких планов, как известно, великое множество, но успешными от этого они не становятся. Например, Кривонос предложил подождать лет 15, пока Россия ослабнет…
Выступая в эфире украинского телевидения, бывший заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил, что Киев готовится к победе над Москвой. Но не сейчас. А когда Россия ослабнет... Оценивать такие заявления, по всей видимости, можно только иронично, что и сделал ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин. Царьград же обратился к другим экспертам, чтобы проанализировать высказывание.
Надо сказать, что Кривонос даже назвал сроки, когда Россия может ослабнуть. Сказал, что это случится в течение 10-15 лет. А пока, считает Кривонос, Киеву следует продолжать политику приверженности к возвращению Крыма и Донбасса, а также готовить войска, чтобы нанести несильный, но точечный удар.
Глава Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай полагает, что к подобным заявлениям следует относиться как к фантазиям очередного украинского политика. Однако в голове следует держать, что Украина, безусловно, попытается нанести удар по России, как только представится такая возможность - если мы и правда ослабнем:
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Царьградом сказал, что Украина, действительно, может надеяться на поддержку НАТО в вопросах захвата территорий России. Однако и в НАТО есть противоречия в вопросах противостояния с Россией.
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