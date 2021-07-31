Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко нанес Зеленскому ответный удар
После заминки с Россией Судан отказался от важных переговоров
В Киеве паника: «Газпром» начинает демонтаж ведущего на Украину газопровода
Русский не только Крым: Харьков оказался в центре скандала
Главная / Политика

Подождём 15 лет и нападём: Украинский план захвата России оценил Бородай

31 июля 2021, 08:10  •  101 • Политика
Александр Бородай оценил украинский план захвата России. Таких планов, как известно, великое множество, но успешными от этого они не становятся. Например, Кривонос предложил подождать лет 15, пока Россия ослабнет…
Выступая в эфире украинского телевидения, бывший заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил, что Киев готовится к победе над Москвой. Но не сейчас. А когда Россия ослабнет... Оценивать такие заявления, по всей видимости, можно только иронично, что и сделал ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин. Царьград же обратился к другим экспертам, чтобы проанализировать высказывание.
Надо сказать, что Кривонос даже назвал сроки, когда Россия может ослабнуть. Сказал, что это случится в течение 10-15 лет. А пока, считает Кривонос, Киеву следует продолжать политику приверженности к возвращению Крыма и Донбасса, а также готовить войска, чтобы нанести несильный, но точечный удар.
Глава Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай полагает, что к подобным заявлениям следует относиться как к фантазиям очередного украинского политика. Однако в голове следует держать, что Украина, безусловно, попытается нанести удар по России, как только представится такая возможность - если мы и правда ослабнем:
Украина устами своих политиков говорит, что ведёт с Россией войну. Так ли это? Вопрос сложный. Но, например, ни для кого не секрет, что в Донбассе украинские военные и сейчас убивают русских. И не просто русских, а военнослужащих республик Донбасса, которые получили и гражданство России. То есть фактически можно сказать, что они ведут войну против граждан России, причём вялотекущую, которая не приводит к каким-то изменениям на линии фронта, боевого соприкосновения, - сказал Бородай, добавив: - При всём при том у нас сохраняется масса экономических отношений с самой Украиной, что, конечно, поразительно и, наверное, требует некоего осмысления от политического истеблишмента России. Долго ли мы будем находиться в такой уязвимой позиции по отношению к территории, существующей только за счёт вражды с Россией? Украина подпитывается своими западными хозяевами только потому, что является анти-Россией. Другого интереса к Украине ни у США, ни у других стран мира - в целом мирового сообщества, нет.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Царьградом сказал, что Украина, действительно, может надеяться на поддержку НАТО в вопросах захвата территорий России. Однако и в НАТО есть противоречия в вопросах противостояния с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






101
Источник
Похожие новости
31 июля 2021, 00:50
"Стала настоящим нокаутом": Как статья Путина нарушила планы Киева
31 июля 2021, 06:20
"Чего молчали-то 7 лет?" Ссору Путина и Меркель на переговорах разобрали по минутам
31 июля 2021, 04:30
"Генерал Мышь" выручает Россию. Пушков не сдержал иронии: "Получите – распишитесь"
31 июля 2021, 00:50
Увольнение дипсотрудников вызвало у США лишь досаду и печаль
31 июля 2021, 00:50
"Сэр, у вас что-то на подбородке": Байден попал в неловкую ситуацию во время Zoom-конференции
31 июля 2021, 00:50
Биограф раскрыл страх Меркель: Греция могла отказаться от евро и уйти к России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июля 2021, 09:15
Лукашенко нанес Зеленскому ответный удар
29 июля 2021, 10:20
Будущее Украины становится русским
28 июля 2021, 05:55
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
27 июля 2021, 20:45
Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма
24 июля 2021, 20:20
Принято ключевое решение по Игорю Шувалову
26 июля 2021, 02:35
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от своих же
29 июля 2021, 04:50
"Смешно до икоты": У Зеленского "что-то в голове перемкнуло" – Сатановский
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.