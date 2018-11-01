Подожди еще чуть-чуть: СМИ узнали, когда Елизавета II собирается уступить трон принцу Чарльзу

Томительное ожидание принца Чарльза, который уже 67 лет стоит в очереди за короной, продлится еще как минимум три года, утверждает британский журналист Роберт Джобсон. По его сведениям, королева Елизавета II собирается уступить свое место старшему сыну после своего 95-го дня рождения.

О планах королевы Великобритании назначить принца Чарльза Уэльского регентом Джобсон пишет в своей книге «Чарльз в 70: мысли, надежды и мечты». По его словам, 92-летняя Елизавета II осознает, что даже со своим отменным здоровьем она не может оставаться на троне вечно. И готовит плавную передачу власти.

Уже сейчас, отмечает The Daily Mail, комментируя это предположение, принц Чарльз посвящает своим обязанностям как первого наследника по 14 часов в день. Он проводит более 600 встреч и выступлений в год как в Великобритании, так и во всем мире. В последнее время, когда королева отказалась от зарубежных поездок, его нагрузка только возросла.

В СМИ неоднократно возникали слухи о намерении Елизаветы II подвинуть принца Чарльза в очереди наследников ради своего любимчика, старшего внука принца Уильяма. Однако, пишет Роберт Джобсон, это неверные предположения. Королева действительно проводит много времени с Уильямом, но именно с Чарльзом она предпочитает наедине обсуждать государственные дела.

В последний раз закон о регентстве применялся в Великобритании в 1810 году, когда король Георг III был признан невменяемым. Его сын оставался принцем-регентом десять лет, а затем вступил на престол с именем Георг IV.

Принц Чарльз стал первым наследником британского престола в трехлетнем возрасте. В ноябре ему исполняется 70 лет. Он абсолютный рекордсмен в истории британской монархии по времени ожидания короны. СМИ утверждают, что он питает особо нежные чувства к старшему внуку, принцу Джорджу, которого может ждать та же судьба.

Чарльз Уэльский - прапраправнук российского императора Николая I. Он регулярно бывает на Афоне и в православных монастырях на Святой земле. Особое уважение он питает к преподобномученице великой княгине Елизавете Федоровне. Его отец, принц Филипп Эдинбургский, был православным христианином, но после свадьбы принял англиканство из-за требований британских законов. После смерти Елизаветы II, когда принц Чарльз станет королем, он автоматически станет и главой Англиканской Церкви.