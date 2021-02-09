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Подождать или добить: в ЕС строят планы в отношении Белоруссии

09 февраля 2021, 13:45  •  212 • Политика
Фото: Igor Zehl/CTK/www.globallookpress.com
Подготовлено 4 варианта, один другого жестче, вплоть до санкций против Москвы
Лидерам Евросоюза предстоит определиться, как дальше строить отношения с Белоруссией. На данный момент есть четыре сценария, которые подготовили послы 16 стран ЕС и глава делегации ЕС в Минске. Последний допускает полный разрыв всех связей.
Согласно первому варианту, главам ЕС предлагается занять выжидательную позицию. По данным "Радио Свободы", этот сценарий так и называется – "Ждать и наблюдать". Авторы отмечают, что Брюссель уже заявил о несогласии с итогами выборов в Белоруссии 9 августа 2020 г., ввел санкции против Минска, включая самого президента Александра Лукашенко. И пока этого достаточно.
Второй вариант – "Прагматический". Тут предлагается активизировать дипломатические контакты с Минском, в том числе через посредничество Москвы и Вашингтона.
Третий вариант – "Ухудшение отношений". Его авторы выступают за значительное расширение санкций против Белоруссии, сведение дипломатических контактов до минимума, возбуждение уголовных дел в странах ЕС в отношении лиц, подозреваемых в пытках и нарушении прав человека в Белоруссии.
И, наконец, четвертый, самый жесткий вариант предусматривает "практически полное замораживание отношений" Минска и Брюсселя на всех уровнях, включая торговлю и банковскую сферу. Санкции вводятся не только против Белоруссии, но и поддерживающей ее России. Возможно признание Светланы Тихановской и других оппозиционеров официальными представителями Белоруссии – неким "правительством в изгнании".
По данным "Радио Свободы", предложенные сценарии будут обсуждаться в Брюсселе уже в ближайшее время.
Ранее польский политолог предрек Белоруссии Большое будущее без ЕС.

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