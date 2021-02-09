|
Подождать или добить: в ЕС строят планы в отношении Белоруссии
09 февраля 2021, 13:45 • 212 • Политика
Подготовлено 4 варианта, один другого жестче, вплоть до санкций против Москвы
Лидерам Евросоюза предстоит определиться, как дальше строить отношения с Белоруссией. На данный момент есть четыре сценария, которые подготовили послы 16 стран ЕС и глава делегации ЕС в Минске. Последний допускает полный разрыв всех связей.
Согласно первому варианту, главам ЕС предлагается занять выжидательную позицию. По данным "Радио Свободы", этот сценарий так и называется – "Ждать и наблюдать". Авторы отмечают, что Брюссель уже заявил о несогласии с итогами выборов в Белоруссии 9 августа 2020 г., ввел санкции против Минска, включая самого президента Александра Лукашенко. И пока этого достаточно.
Второй вариант – "Прагматический". Тут предлагается активизировать дипломатические контакты с Минском, в том числе через посредничество Москвы и Вашингтона.
Третий вариант – "Ухудшение отношений". Его авторы выступают за значительное расширение санкций против Белоруссии, сведение дипломатических контактов до минимума, возбуждение уголовных дел в странах ЕС в отношении лиц, подозреваемых в пытках и нарушении прав человека в Белоруссии.
И, наконец, четвертый, самый жесткий вариант предусматривает "практически полное замораживание отношений" Минска и Брюсселя на всех уровнях, включая торговлю и банковскую сферу. Санкции вводятся не только против Белоруссии, но и поддерживающей ее России. Возможно признание Светланы Тихановской и других оппозиционеров официальными представителями Белоруссии – неким "правительством в изгнании".
По данным "Радио Свободы", предложенные сценарии будут обсуждаться в Брюсселе уже в ближайшее время.
Ранее польский политолог предрек Белоруссии Большое будущее без ЕС.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
212
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 февраля 2021, 20:50
|
05 февраля 2021, 08:55
|
03 февраля 2021, 21:10
|
04 февраля 2021, 23:45
|
07 февраля 2021, 01:15
|
06 февраля 2021, 11:30
|
04 февраля 2021, 08:10