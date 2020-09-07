Подошли вплотную к оцеплению: В Минске дважды распылили перцовый газ

На протестах произошло распыление перцового газа. Протестующие на некоторое время отходили в сторону от силовиков, но потом вновь подошли вплотную к оцеплению.

На видео, опубликованном Telegram-каналом "Белсат", видно, как молодой человек баллончиком с красной краской пишет на ограждении требование уйти, адресованное президенту Белоруссии. Народ вокруг подбадривает парня, скандируя "Молодец!". Вдруг из прорезей вырывается струя газа.

К Дворцу независимости подъехали автозаки. По данным корреспондента "РИА Новости", который находится на месте событий, задержано не менее десяти активистов. Из резиденции президента вышли примерно сто представителей внутренних войск.