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Подошли вплотную к оцеплению: В Минске дважды распылили перцовый газ

07 сентября 2020, 13:40  •  16 • Политика
Протестующие на площади возле резиденции Лукашенко подошли вплотную к оцеплению. В Минске дважды распылили перцовый газ. Появилось видео с места событий.
На протестах произошло распыление перцового газа. Протестующие на некоторое время отходили в сторону от силовиков, но потом вновь подошли вплотную к оцеплению.
На видео, опубликованном Telegram-каналом "Белсат", видно, как молодой человек баллончиком с красной краской пишет на ограждении требование уйти, адресованное президенту Белоруссии. Народ вокруг подбадривает парня, скандируя "Молодец!". Вдруг из прорезей вырывается струя газа.
К Дворцу независимости подъехали автозаки. По данным корреспондента "РИА Новости", который находится на месте событий, задержано не менее десяти активистов. Из резиденции президента вышли примерно сто представителей внутренних войск.

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