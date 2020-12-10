«Подорвите к черту трубу с русским газом, а потом беритесь за игрушки» – депутат Рады

Украина, несмотря на «войну», покупает у России необходимый ей уголь, предоставляет газотранспортную сеть для продажи российского газа в Европу, из-за чего так называемые патриоты почему-то не устраивают дебоши.Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-министр ЖКХ, депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.В студии обсудили недавний скандал, когда выяснилось, что под Киевом, причем вполне законно, изготавливали ёлочные игрушки с символикой армии России.У ведущего возник вопрос к гостю студии, а мог ли владелец этого производства вызвать полицию и сказать, что он закон не нарушает, а ему мешают работать, или такие моменты нужно учитывать законодательно.«Я перед тем, как такие патриотичные темы затрагивать, они иногда патриотичные, а иногда они в кавычках становятся, потому что на них спекулируют – настоящие патриоты переживают, а псевдопатриоты спекулируют на них.Давайте глобально посмотрим на ситуацию: смотрите, через Украину идет газотранспортная сеть, и Россия продолжает качать газ на Европу объемом 55 и сейчас она превышает этот объем, потому что больше продает сейчас. Мы этой газовой трубой способствуем увеличению продажи российского газа в Европе, чтобы вы знали. Очень много угля идет до сих пор на Украину из России. Более того: открою вам страшную тайну – без этого российского угля огромные проблемы могли бы произойти в энергетике Украины.Поэтому давайте глобально определимся, что мы хотим. Если это действительно полномасштабная война, то нужно принимать соответствующие законы, извините за цинизм, но подорвать к чертовой матери эту трубу или перекрыть, ну и давайте – война, так война», – сказал Кучеренко.«Если же мы понимаем, что есть вещи, которые нужно отрегулировать, меня в этой ситуации в первую очередь волнует юридические нарушения – есть или нет. Потому что, насколько я понимаю, собственник фабрики [ничего не нарушал]», – добавил тимошенковец.