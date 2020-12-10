Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизне...
Запад начал зачистку украинских олигархов
Главная / Украина

«Подорвите к черту трубу с русским газом, а потом беритесь за игрушки» – депутат Рады

10 декабря 2020, 23:00  •  248 • Украина

Украина, несмотря на «войну», покупает у России необходимый ей уголь, предоставляет газотранспортную сеть для продажи российского газа в Европу, из-за чего так называемые патриоты почему-то не устраивают дебоши.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-министр ЖКХ, депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

В студии обсудили недавний скандал, когда выяснилось, что под Киевом, причем вполне законно, изготавливали ёлочные игрушки с символикой армии России.

У ведущего возник вопрос к гостю студии, а мог ли владелец этого производства вызвать полицию и сказать, что он закон не нарушает, а ему мешают работать, или такие моменты нужно учитывать законодательно.

«Я перед тем, как такие патриотичные темы затрагивать, они иногда патриотичные, а иногда они в кавычках становятся, потому что на них спекулируют – настоящие патриоты переживают, а псевдопатриоты спекулируют на них.

Давайте глобально посмотрим на ситуацию: смотрите, через Украину идет газотранспортная сеть, и Россия продолжает качать газ на Европу объемом 55 и сейчас она превышает этот объем, потому что больше продает сейчас. Мы этой газовой трубой способствуем увеличению продажи российского газа в Европе, чтобы вы знали. Очень много угля идет до сих пор на Украину из России. Более того: открою вам страшную тайну – без этого российского угля огромные проблемы могли бы произойти в энергетике Украины.

Поэтому давайте глобально определимся, что мы хотим. Если это действительно полномасштабная война, то нужно принимать соответствующие законы, извините за цинизм, но подорвать к чертовой матери эту трубу или перекрыть, ну и давайте – война, так война», – сказал Кучеренко.

«Если же мы понимаем, что есть вещи, которые нужно отрегулировать, меня в этой ситуации в первую очередь волнует юридические нарушения – есть или нет. Потому что, насколько я понимаю, собственник фабрики [ничего не нарушал]», – добавил тимошенковец.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



248
Источник
Похожие новости
10 декабря 2020, 01:55
Фарион на фоне ножа и грязного окна поклялась в «вечной мести» Москве
10 декабря 2020, 16:35
«Крым всегда был российским» – неожиданное заявление в украинском эфире
10 декабря 2020, 01:55
Полиция и СБУ не дали повесить в Киеве бигборды с должностью Сороса
10 декабря 2020, 11:05
Россия всё равно заставит Украину подать воду в Крым – экс-представитель Порошенко
10 декабря 2020, 11:05
НАТО переходит к отработке действий на территории Украины
10 декабря 2020, 01:55
Вятрович подстрекает бить за герб СССР
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 декабря 2020, 05:35
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Пути...
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
10 декабря 2020, 07:25
Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила рус...
10 декабря 2020, 01:55
Фарион на фоне ножа и грязного окна поклялась в «вечной мести» Москве
10 декабря 2020, 16:35
Сергей Лавров открыто заявил о попытках госпереворота в России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 декабря 2020, 09:15
«Не видел, куда наносил удары»: защищавшего семью мужчину будут судить за тройное убийство
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34
06 декабря 2020, 20:55
"Так вот куда Греф метит!": Лучший ответ Путина оказался долгоиграющей темой
05 декабря 2020, 19:15
МИД Украины сделал заявление: «Россия дерзко нарушила Будапештский меморандум»
03 декабря 2020, 23:15
"Президента" Тихановскую нещадно высмеяли: "Так и быть, я тоже согласен возглавить Беларусь"
06 декабря 2020, 11:45
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.