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«Подорвать лидерство США и изменить миропорядок»: в НАТО обвинили Россию в попытках разобщить альянс
09 марта 2018, 01:39 • 119 • В мире
Россия всеми доступными ей средствами стремится к тому, чтобы внести разлад в НАТО, лишить США лидирующих позиций и утвердить новый миропорядок. Об этом в четверг, выступая в американском сенате, заявил главнокомандующий Объединённых вооружённых сил Североатлантического альянса в Европе генерал Кёртис Скапарротти. Он отметил, что расширение влияния Москвы на Ближнем Востоке наносит вред интересам Соединённых Штатов в регионе, а за усилением её позиций в Арктике Запад и вовсе «не поспевает». В Госдуме в ответ на такие обвинения напомнили, что Америка сама давно уже не учитывает интересы других государств и предпочитает решать многие геополитические вопросы силой.
AFP
Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапарротти в четверг заявил, что Россия ведёт работу по разобщению членов Североатлантического альянса, а также стремится подорвать доминирование США и изменить миропорядок. С такими обвинениями в адрес Москвы он выступил на слушаниях в американском сенате.
«Россия продолжает... игнорировать международные нормы, которые сохраняли мир в Европе с 1945 года. Россия хочет изменить мировой порядок, разобщить НАТО и подорвать лидерство США, чтобы защитить свой режим, подтвердить своё доминирование над соседями и достичь большего влияния по всему миру. Чтобы добиться этих целей, Кремль готов задействовать весь спектр российской мощи, включая использование своих всё более эффективных вооружённых сил», — цитирует РИА Новости генерала.
Примером амбиций РФ, по его мнению, служит ситуация на Ближнем Востоке. Именно там, утверждает генерал, Москва показала всему миру свою военную мощь.
«Россия продемонстрировала желание и способность вмешиваться в странах по периферии и проецировать военную силу, особенно на Ближнем Востоке. Российские вооружённые силы улучшаются и модернизируют свой потенциал, получая всё больше возможностей работать как гибкая сила, способная осуществлять операции по всему спектру современных боевых действий», — заявил Скапарротти.
В Москве слова одного из глав альянса расценили как откровенное передёргивание. Так, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин напомнил, что руководителям НАТО следует обратить внимание на собственную агрессивную тактику и приверженность силе как способу решения проблем.
Ускользающее влияние
Выступая в американском сенате, Скапарротти также добавил, что считает тревожным знаком расширение российского влияния в Саудовской Аравии, Египте и Ливии. Ведь, утверждает главком НАТО, углубление сотрудничества Москвы с этими и другими странами угрожает интересам США в регионе.
«Эти усилия меняют региональную динамику, отрицательно сказываются на безопасности Израиля, стабильности в Ливане, а также на других интересах США в регионе», — добавил генерал.
На этом фоне он подчеркнул, что Пентагон продолжает отговаривать Турцию от сделки по покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые якобы представляют угрозу для НАТО.
«Мы плотно контактируем с ними (турками. — RT) по вопросам противовоздушной обороны. Я не думаю, что это завершённая сделка. Я думаю, у нас есть время. Я намерен убедить их, что лучше приобрести те системы, которые совместимы с НАТО», — сказал Скапарротти.
Тревожная Арктика
Однако не только Ближний Восток, по словам главкома Североатлантического альянса, вызывает озабоченность у руководства блока. Другой щепетильной для него темой является Арктика, где Россия продолжает наращивать своё присутствие. При этом, как признал Кёртис Скапарротти, Соединённые Штаты в этом вопросе «не поспевают» за РФ.
«Их (России. — RT) заявленная цель — предоставить безопасность для экономического благополучия Арктики... Но если посмотреть, что они там устанавливают, то ясно, что у них будет возможность через какое-то время, через два-три года контролировать Северный морской путь, если они этого захотят», — подчеркнул американский генерал.
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Отметим, что Россия действительно укрепляет своё присутствие в Арктике. Однако, отмечают эксперты, делает она это исключительно для обеспечения собственной безопасности. В частности, одной из главных задач группировки российских войск в Арктическом регионе является защита Северного морского пути (СМП), который с каждым годом становится всё более востребованным. Для обеспечения безопасности российской Арктики в регион также переброшены части морской авиации, сухопутных сил, ВКС и ПВО.
Усиление России в регионе является также ответом на расширение присутствия там войск НАТО.
Изобретая врага
Опрошенные RT эксперты отмечают, что, рассказывая о «российских угрозах» на всех фронтах, генералы НАТО пытаются спасти имидж Североатлантического альянса. В особенности это стало актуальным после заявления Владимира Путина о новейшем вооружении.
«США обнаружили, что после заявления России об имеющихся у неё новых вооружениях, система НАТО её с огромными затратами на содержание превратилась в огромный пшик. Поэтому у них возникла проблема с тем, чтобы доказать остальным членам альянса необходимость блока. В связи с этим они придумали для России образ врага, в котором она выступает дезинтегратором как европейских союзников, так и всего западного мира. Поэтому сейчас политтехнологи США работают над тем, чтобы представить РФ страной-изгоем, которая противопоставляет себя Западу в целом и пытается его уничтожить», — рассказал RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.
Однако, по мнению Судакова, США своей агрессивной политикой сами же отпугивают от себя союзников, которые всё больше теряют веру во «всемогущий» Вашингтон.
С этим согласен эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, фатальным для консолидации блока стало стремление Дональда Трампа подчеркнуть доминирующие позиции США, нивелировав, таким образом, заслуги и значимость остальных союзников.
«Трамп своей националистической риторикой и начал раскалывать евроатлантическое сообщество. И в этом и заключается вся ирония. Россия же хочет, чтобы Европа была более сильной и независимой от Соединённых Штатов», — сказал RT Блохин.
Помимо этого, он подчеркнул, что Вашингтон до сих никак не может смириться с тем, что мир больше не однополярен.
«Россия уже давно заявила себя как равноправного и равноценного партнёра, с которым разговор посредством силы контрпродуктивен и может привести Запад в тупик», — подытожил эксперт.
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