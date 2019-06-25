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Подорвались на своей мине: украинские военные погибли в Донбассе

25 июня 2019, 17:54  •  173 • Война
Три военнослужащих ВСУ погибли в Донбассе при подрыве автомобиля на противотанковой мине 22 июня, сообщил офицер пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко. По его словам, еще шестеро получили ранения, их доставили в больницу.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Трехизбенка, когда по грунтовой дороге двигалась техника 14-й бригады.
Этот случай — очередной пример сокрытия украинскими военнослужащими небоевых потерь от вышестоящего командования, сказал Филипоненко.
В зоне боевых действий в Донбассе нередко происходят похожие инциденты. В начале июня заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил о росте небоевых потерь в рядах ВСУ. По его словам, из-за незнания карт минных полей погибли два украинских прапорщика.
Кроме того, военнослужащий 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты случайно выстрелил себе в ногу из автомата.
Как рассказал Басурин, 9 июня в районе населенного пункта Водяное националисты из полка «Азов» избили старшего лейтенанта, служащего в 36-й бригаде. По словам представителя ДНР, старлей пытался остановить стрельбу из минометов по территории самопровозглашенной республики, за что и был избит. Его доставили в госпиталь Мариуполя в тяжелом состоянии.
«Все случаи понесенных потерь говорят о полной потере контроля над подчиненным личным составом со стороны комбригов 35-й и 36-й бригад», — отметил Басурин.
В конце мая Филипоненко сообщил, что в результате подрыва на минно-взрывном устройстве, установленном украинскими же военнослужащими, осколочные ранения получили два силовика.
По его словам, командование 54-й отдельной механизированной бригады скрыло истинную причину произошедшего от вышестоящего штаба.
Инцидент произошел 19 мая в одном из подразделений бригады в районе Новозвановки. «По сложившейся уже традиции эти небоевые потери командир бригады полковник Алексей Майстренко представил вышестоящему командованию как боевые, полученные, якобы, в результате обстрелов со стороны Народной милиции. На счету Майстренко 56 погибших и 244 травмированных военнослужащих», — отметил офицер пресс-службы управления народной милиции ЛНР.
До этого он рассказывал, что один боец ВСУ погиб, еще четверо получили ранения при подрыве автомобиля на украинских минных полях в зоне операции в Донбассе.
В конце апреля глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на противотанковой мине под Мариуполем. Инцидент произошел 29 апреля к северо-западу от села Водяное. Грузовик ЗиЛ-131 79-й десантно-штурмовой бригады перевозил снаряды для 122-мм гаубиц Д-30. Они были спрятаны на территории села. Безсонов уточнил, что мину установили сами бойцы ВСУ.
В результате взрыва погибли два украинских силовика. Автомобиль сгорел дотла.
Об очередном подобном инциденте Безсонов рассказал в начале года. По его словам, на минном поле подорвались четыре украинских военных. Силовики в составе 131-го разведывательного батальона на автомобиле выехали на установленное саперами минное поле вблизи Авдеевки.
Как утверждал Безсонов, с начала текущего года разные разведчики три раза пытались проникнуть на территорию, расположенную северо-восточнее Авдеевки, но все попытки провалились.
В начале мая этого года Басурин рассказал, что
с начала действия так называемой украинской операции объединенных сил (ООС) в Донбассе ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1 тыс. военных.
Эта операция началась 30 апреля прошлого года, когда украинский президент Петр Порошенко своим указом фактически переименовал проводимую с 2014 года в Донбассе антитеррористическую операцию (АТО). «Новый» формат боевых действий со стороны Киева возглавил генерал-лейтенант Сергей Наев.
«Потери вооруженных сил Украины за период непосредственного командования Наевым составили 219 человек убитыми и 844 ранеными», — уточнил Басурин.
Представитель ДНР также отметил, что дезертировали и пропали без вести 1252 украинских силовика. Из-за ненадлежащего обращения за год из строя вышли более 70 единиц боевой техники.

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