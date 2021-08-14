Подорвал экономику и оборону: В Швеции поблагодарили Горбачёва за развал СССР

В Швеции поблагодарили Горбачёва за распад Советского Союза. Именно его реформы подорвали экономику и военный потенциал СССР, пишет Svenska Dagbladet.

Распаду СССР больше всего поспособствовали решения, принятые Михаилом Горбачёвым. Именно его следует поблагодарить за развал Советского Союза, пишет шведская газета Svenska Dagbladet.

В материале издания говорится, что именно реформы Горбачёва "подорвали" сверхдержаву. Причём как в экономическом, так и в военном плане. Отмечается, что это один из тех редких случаев, когда провальные действия стали "благословением для мира".

Так что их инициатор совершенно по праву был удостоен Нобелевской премии мира в 1990 году,

- пишет Svenska Dagbladet.

Выводы шведской газеты только лишний раз подтверждают то, что многие жители России поняли ещё в 90-х годах. Именно Горбачёв несёт персональную ответственность за подрыв и развал страны. Поэтому неудивительно, что на Западе так превозносят Горбачёва. Он сумел сделать то, чего многие годы не могли осуществить страны НАТО во главе с США.