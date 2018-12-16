Подопытные пехотинцы: В США проводили испытания атомных бомб на собственных военных

О ядерных испытаниях в СССР, в которых действию поражающих элементов подвергались советские военнослужащие, говорилось и писалось немало. Но почему-то либеральные источники не хотят вспоминать о том, как США ставили эксперименты на своих собственных военных.

О том, как проходили ядерные испытания на Семипалатинском военном полигоне или в Оренбургской области, во время которых советские военные подвергались негативному воздействию, не написал только совсем уж ленивый либерал. И каждая такая публикация сопровождалась словами "преступные", "чудовищные" или "бесчеловечные". Преступления властей.

Однако о том, как американские военные власти сделали из собственных солдат подопытных мышей, либералы вспоминать не любят. Причем воздействию негативных поражающих факторов военные подвергались почти намеренно.

Командование ВС США хотело получить статистику по реальному воздействию на человека ядерного взрыва. А получить такие данные проще всего было, подвергнув воздействию поражающих факторов своих же солдат.

Первое испытание такого рода произошло в 1946 году на атолле Бикини, где была взорвана атомная бомба "Джилда", сброшенная с бомбардировщика Б-29. Этот день стал началом операции "Перекрестки". В тот раз американские военные, которым приходилось входить в зону облучения, чтобы растащить корабли и достать подопытных животных, повезло: заражение не было сильным.

Спустя 25 дней был произведен второй взрыв - бомбу установили на десантном корабле, а экипажи вспомогательных судов заходили в зону заражения, чтобы погасить горящие авианосцы. И в этот раз радиация была очень серьезной. При этом моряки не получали никакой защитной экипировки. Не было даже очков. Вместо этого они в момент взрыва закрывали глаза руками.

Конечно, у "Перекрестков" не было такой главной задачи - поставить под удар людей. Но иначе нужные образцы с места проведения испытаний достать было невозможно. И под удар попадали молодые американские патриоты. Хотя уже тогда, пусть и теоретически, но было известно, что ядерные взрывы для человеческого организма совсем не полезны.

Те единицы из участников событий, о которых идет речь, кто дожил до времени, когда можно было обо всем рассказать, говорили, что на испытаниях были политики, конгрессмены, генералы, но они находились в разы дальше от взрывов, нежели солдаты.

Через несколько лет США проводили учения "Пустынная скала 1". Тогда, в 1951 году, 11 тысяч военных наблюдали атомный взрыв мощностью более 18 килотонн, затем часть сил совершила пеший марш-бросок в сторону эпицентра с остановкой и отходом на отметке в один километр от него. Затем была "Пустынная скала 2", и войска находились всего в восьми километрах от эпицентра, но бомба, правда, был более слабой.

Во время третьих подобных учений десять тысяч военных проводили пешие марш-броски через эпицентр спустя всего два дня после взрыва.

Дальше все шло только по нарастающей. С 1952 года по 1957-й американские военные тысячами подвергались облучению после взрывов. К тому времени уже была обработана статистика по "Перекресткам", и, в принципе, было ясно, что радиация делает с человеком на корабле в море. Однако и этого командованию было мало. И в 1958 году началась следующие операции.

Об этом напомнило "Военное обозрение"