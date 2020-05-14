Подопытная Нэнька: США проговорились о своих биологических лабораториях на Украине • 153 • Украина

Общественность в последние годы неоднократно с тревогой обращала внимание на активность американских микробиологических лабораторий, расположенных вдоль южных границ Российской Федерации на территориях сопредельных государств. Мы тоже в своих публикациях упоминали баклаборатории США в Мерефе под Харьковом, в Одессе, Грузии и других местах. Однако до недавнего времени США были «в глухом отказе», молчали на сей счет. И вот — свершилось: наконец проболтались.



Начнем разматывать событийный клубок с конца.



Американское посольство на Украине удалило со своего сайта информацию о работе лабораторий в стране, которые занимаются изучением опасных патогенов. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Речь идет о биолаборатории предпоследнего уровня защиты, работающей только с человеческими патогенами. Также Медведчук отметил, что опубликованный 22 апреля и быстро удаленный ответ посольства на обращение его партии — это «жалкая попытка оправдаться и заменить обнародование информации о реальной деятельности опасных лабораторий общими рассуждениями, она заслуживает лишь презрения».



Дело в том, что 14 апреля партия потребовала от руководства страны проверить деятельность 15-ти военных биологических лабораторий США на Украине, после появления которых на территории республики были отмечены вспышки опасных заболеваний.



Нардепы Медведчук и Кузьмин написали запросы президенту Зеленскому, премьеру Шмыгалю, главе СБУ Баканову и министру здравоохранения Степанову. В партии заявили, что Международный научно-технический центр на Украине занимается проектами по созданию оружия массового поражения.



В обращении со ссылкой на сербские и болгарские СМИ сообщается: у США есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе не меньше 15 на Украине, там работают исключительно американцы, а финансируются они за счет Минобороны США. Лаборатории размещены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Киеве (три), Херсоне, Тернополе и неподалеку от Харькова, Крыма и Луганска.



Нардепы отмечают, что функционирование американских биолабораторий на Украине началось во времена президентства Ющенко и премьерства Тимошенко — 29 августа 2005 г. Мы добавим, что женой «оранжевого президента» Ющенко, пришедшего к власти при поддержке Демпартии США и Сороса, является гражданка США, штатный сотрудник Госдепа и разведки Екатерина (Кэтрин-Клер) Чумаченко. Тогда между Минобороны США и Минздравом Украины были подписаны соглашения о сотрудничестве относительно профилактики технологий пролиферации (разрастания ткани организма путем размножения клеток делением) патогенов и экспертиз, которые могут быть использованы для развития биологического оружия.



«Фактически работы в лабораториях ведутся по программе биологических экспериментов. Бюджет составляет 2,1 миллиарда долларов и финансируется американским Агентством по снижению угрозы безопасности. К этой деятельности подключился и “Научно-технический центр на Украине” — международная организация, которая финансируется американскими властями и сотрудники которой имеют дипломатический иммунитет. Указанная организация занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения», — отметили народные депутаты Медведчук и Кузьмин.



Далее они указали, что после запуска биолабораторий на Украине наблюдались вспышки инфекционных заболеваний. «Так, в Тернополе в 2009 году возник вирус, вызывающий геморрагическую пневмонию. Ее жертвами стали 450 украинцев. В 2011 г. на Украине была вспышка холеры — умерли 33 человека. Через три года холеру диагностировали уже 800 гражданам, еще через год в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры.





Еще нардепы привели такие примеры. В январе 2016 г. в Харькове 20 военнослужащих умерли от похожего на грипп вируса, более 200 были госпитализированы. Двумя месяцами позже на Украине были зафиксированы 364 смерти. «Причина — свиной грипп того же штамма грипп, который привел к мировой пандемии в 2009 г.», — отметили Медведчук и Кузьмин, далее подчеркнув, что в 2017 г. в Николаеве была вспышка гепатита А. Летом этого же года аналогичные очаги инфекции были зафиксированы в Запорожье и Одессе, а осенью — в Харькове.



«В 2010–2012 гг. (то есть уже при Януковиче) власть Украины инициировала проверки, соблюдают ли в лабораториях все меры предосторожности. В результате был выявлен ряд грубых нарушений, которые могли привести к утечке штаммов опасных инфекций. Был даже зафиксирован факт выведения вытяжной вентиляции в помещения садика», — указывается в обращении Медведчука и Кузьмина.



Нардепы обращают внимание, что в 2013 г. президент Янукович отказался от такого сотрудничества с США. Но уже в 2014 г. Порошенко его продолжил. Вполне вероятно, что власти Янукович лишился при активном участии правительства США в евромайдане именно из-за отказа от сотрудничества с Пентагоном, — полагают оппозиционеры и резюмируют: «Не исключено, что тайная и непрозрачная деятельность опасных иностранных объектов на территории Украины имеет задачу тестирования действия вирусов и бактерий на организмах украинцев», и просят руководство Украины разобраться в этом.



Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Фейсбук также заметил, что вполне вероятно, что назначенная министром здравоохранения Украины гражданка США Супрун ликвидировала санэпидемслужбу Украины именно для устранения возможных препятствий, которые могли бы создать органы, призванные контролировать соблюдение противоэпидемиологических правил этими самыми бактериологическими лабораториями.





Когда на Украине начали работать различные биологические и химические лаборатории, об этом, разумеется, не рассказывали. А когда информация все-таки просочилась, власти успокаивали население, мол, это не более чем совместная работа по исследованию различных препаратов, микроорганизмов, токсинов и т. д.



Общественность заметила череду странных смертей от «атипичной пневмонии», поразивших минувшей зимой четыре десятка жителей Тернопольской области. Такие случаи были в этот же период и в Харькове.



Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев еще 14 ноября 2019 г. публично обратил внимание на то, что «Пентагон ввел в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру. Они имеются и на территориях Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Украины». Точнее, два таких объекта — в Грузии, по одному — в Казахстане, Молдове, Узбекистане. И не меньше 12-ти — на Украине. Эти лаборатории были созданы в конце 1990-х — начале 2000-х.



Секретные биологические лаборатории США, функционирующие на Украине, могут стать предметом претензий в адрес Киева, когда мировое сообщество начнет выяснять причины начала эпидемии коронавируса.



Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил все тот же бывший первый заместитель генпрокурора Украины депутат Р. Кузьмин. «Фактически американские бактериологические лаборатории, если отследить распространение коронавируса, мы увидим странности — именно в тех городах, в которых находятся эти лаборатории — там мы наблюдаем вспышки коронавируса», — сказал политик. «Чем они там занимаются, какую работу проводят, мы не знаем. Но если мы обратим внимание на ответ американского посольства, вам будет не совсем уютно, нам пишут о том, что они изучают на территории Украины опасные для жизни и здоровья людей вирусы, и делают они это “в мирных целях”, чтобы “исключить возможность распространения вирусов за пределы нашей милой родины”», — подчеркнул Кузьмин.



«Обратите внимание, как реагируют китайцы, да и весь мир, на распространение коронавируса, и вы видите, что сейчас идет поиск виновных. И виновных, поверьте мне, будут искать на Украине», — заключил депутат. Работорговля: Украина превратилась в главного поставщика заробитчан в Европу





Американцы уверяли, что программа по снижению биологической угрозы Министерства обороны США сотрудничает со странами-партнерами в борьбе с угрозой вспышек (преднамеренных, случайных или естественных) самых опасных инфекционных заболеваний в мире. Среди таких партнеров есть и Украина.



Что конкретно делается в лабораториях, дипломаты описали весьма обтекаемо: осуществляются «исследовательские партнерства» и «меры биологического наблюдения». Но некоторые описания проектов все же привели: они оценивают риски вирусов, потенциально переносимых перелетными птицами над Украиной; следят за распространенностью Крым-Конго геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине и потенциальной потребностью в диагностике у пациентов с подозрением на лептоспироз; контролируют распространение вируса африканской чумы (АЧС) у домашних свиней и диких кабанов на Украине; исследуют геном, проводят биологический надзор за АЧС и региональную оценку риска на местах.



Затем американцы дали еще несколько интересных фактов. А именно: что они модернизировали многие лаборатории Министерства здравоохранения Украины и Гослужбы безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. А буквально в 2019 г. эти «гуманисты» начали строить еще две лаборатории — в Киеве и Одессе.



Еще одна часть американо-украинского сотрудничества – научное менторское письмо. То есть представители США учат украинских коллег готовить публикации для получения грантов.



В 2016 г., указывали в посольстве США, Украина присоединилась к американскому «эпидемиологическому надзору за болезнями на Востоке». Помимо Украины в группу европейского региона входят также Азербайджан, Грузия, Казахстан. Также в посольстве США напомнили, что Украинский научно-технологический центр (УНТЦ/STCU), о котором упоминает Кузьмин в своем запросе, это межправительственная организация, созданная еще в 1993 г. Сейчас в нее помимо Украины и США входят Азербайджан, Европейский союз, Грузия, Молдова и Узбекистан.



Американцы утверждают, что подобное американско-украинское сотрудничество нужно для «глобального мира и процветания путем уменьшения рисков, связанных с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным оружием».



Сотрудники сайта «Страна.ру» провели свое расследование и установили, что в архиве сайта Госдепартамента действительно имеется соглашение Украины и США от 29 августа 2005 г., касающееся сотрудничества в сфере предупреждения распространения технологий, патогенов и опытов, которые можно было бы использовать при создании биологического оружия.



Договор подписали Пентагон и Минздрав Украины, который на тот момент возглавлял Николай Полищук. Например, в нем говорится, что Минздрав должен пересылать в Минобороны США копии опасных патогенов, которые появятся в результате исследований украинских лабораторий. Также стороны договорились держать информацию о результатах своей деятельности в секрете. Причем с занятной односторонностью: если их считает секретными Пентагон, то они автоматически становятся таковыми на Украине. Но если Украина засекретила какую-то информацию, то для американцев она должна быть доступной. Соглашение требует «минимизировать число людей с доступом к информации с ограниченным доступом».



Зачем же американцы открывают столько лабораторий и вкладывают немалые деньги — к тому же обволакивая эту тему завесой секретности? Да еще и под эгидой Пентагона. Журналист Юрий Ткачев убежден, что лаборатории занимаются изучением поведения опасных патогенов в определенных региональных условиях — с учетом климатических, демографических и иных факторов. И результаты исследований могут быть использованы и при разработке бактериологического оружия для применения в том или ином регионе.



Обозреватель Александр Зубченко в статье «Весенняя посевная в биоколонии США» обращает внимание, что с 2005 г., когда на Украине стали появляться американские биообъекты в рамках военной (!) программы США, эту тему официально никто и никогда не комментировал. Шмыгаль готовится добить Украину



Медведчуку и Кузьмину впервые за десятилетия упорного и тотального замалчивания удалось вынудить американцев официально признать: да, «программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США действует на Украине для консолидированного и защищенного сохранения возбудителей заболеваний и токсинов».



Интересен момент, — считает аналитик, — который выбрало правительство США для признания существования секретной программы по созданию биологического оружия на территории Украины. Все просто: американцы абсолютно уверены в том, что страна полностью находится на внешнем управлении. И это — чистая правда.



И поскольку офис президента молчит, то, следовательно, никто в нем не знает, чем американцы занимаются. А тотальное молчание на протяжении десятилетий объясняется легко — в этой сфере крутятся миллиарды долларов. Только по одному контракту, опубликованному в ноябре 2018 г., государственное агентство по снижению угрозы безопасности (DTRA) выделило главному оператору этого проекта — компании Blac&Veatch Special Projects Corp. — 90 млн долларов на модернизацию биолабораторий США на территории Украины. Компания продолжает беспрепятственно работать на Украине. В целом эксперты оценивают объем финансирования биологических экспериментов США на территории других стран, в обход Женевской конвенции о разработках биологического оружия, в 10 млрд долл. в год. Поэтому все и молчали.



«Необходимо добиваться эвакуации этих лабораторий назад в Америку, — утверждает экс-украинский политик Владимир Олейник. — И заинтересованы в такой операции все страны Европы. Они тоже находятся в зоне риска. Коронавирус наглядно продемонстрировал что такое эпидемия. Искусственно он создан, или появился в результате естественной мутации, уже не важно.



Важно, что одно государство на территории другого государства тайно проводит опыты с опасными вирусами и бактериями. И что бы они ни говорили о соблюдении безопасности, эксперименты проводите у себя на территории.





Так как Америка давно смотрит на Украину как на свою колонию, она и размещает здесь все, что ей угодно. А если мы говорим о суверенной Украине, тогда все объекты должны быть подконтрольны на ее территории, кроме дипломатических учреждений. В условиях заинтересованности в собственной безопасности Евросоюз должен быть заинтересован в суверенности Украины и ликвидации сомнительный лабораторий, если не хотят получить эпидемию пострашнее нынешней».



Эпидемиологи Украины срочно требуют от Зеленского провести расследования деятельности Тернопольского и Закарпатского областных лабораторных центров, Одесской субрегиональной лаборатории Центра общественного здоровья и Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины. Они уверяют, что коронавирус не был завезен в Украину заробитчанами, а запущен «изнутри» — по указанию экспертов Программы совместных биологических исследований США, которая работает со времен Супрун. Авторы петиции не просто уверяют, что в лабораториях Западной Украины под присмотром кураторов из США проводились исследования штаммов коронавируса, но и называют конкретные фамилии участников эксперимента. Авторы обращения заостряют внимание на том, что вышеназванные организации осенью 2019 г. занимались исследованием новых штаммов covid-19, и не сообщили об этом руководству страны. Более того, руководители лабораторий якобы преследовали корыстные цели, стремясь с помощью опасных и незаконных исследований повысить шансы на получение грантов от Агентства по международному развитию США.



«По нашей информации, руководители вышеуказанных организаций (Стегний, Чайчук, Ситник) согласились принять участие в исследовании новых штаммов коронавируса, рассчитывая увеличить шансы на получение грантов на 2020 год от Агентства США по международному развитию и технической помощи от американского правительства», — сказано в петиции. Инициатор документа Александр Аганин подчеркнул, что представители эпидемиологического сообщества Украины считают: несмотря на важность международного сотрудничества в области здравоохранения, подобная деятельность угрожала здоровью граждан, и в результате привела к внутренней вспышке коронавируса на Украине, что нашло подтверждение как раз в Тернопольской области. Во всяком случае, составители петиции уверяют, что эпицентр «короны» на Западной Украине — это и есть подтверждения того, что вирус не был привезен из Европы или Азии. «Надеемся, что Ваше вмешательство в ситуацию будет способствовать привлечению к уголовной ответственности определенных лиц, причастных к организации незаконных исследований и предотвращению подобных нарушений в будущем», — заявляют подписанты. Кто возглавит Украину после Труса – Зеленского, Балбеса – Януковича и Бывалого – Порошенко?



Итак, Пентагон получает доступ к данным советской военно-биологической программы, учитывая, что «страны-реципиенты» уже передали или продали Соединенным Штатам собранные и изученные в СССР уникальные коллекции возбудителей опасных болезней, боевые штаммы микроорганизмов.



Выбор Украины в качестве координирующего центра американских лабораторий на постсоветском пространстве имеет внятное объяснение.



Военным биологам интересна генетическая близость граждан России, Украины и других республик бывшего СССР; на Украине проще изучать поведение патогенов в среде, близкой по ряду факторов к российской.



Кандидат биологических наук полковник медицинской службы Михаил Супотницкий излагает свою версию: «Идет, прежде всего, разведка будущего театра военных действий, отбор штаммов, которые хорошо приспособлены, адаптированы к этим условиям. И отбор штаммов, которые могут быть использованы в условиях вакцинации или, допустим, антибиотикотерапии. Потому что это природные штаммы, прошедшие селекцию в течение миллионов лет. Я думаю, что в американских биолабораториях идет разработка новых подходов по созданию принципиально новых биологически поражающих агентов для биологического оружия нового поколения».

Общественность в последние годы неоднократно с тревогой обращала внимание на активность американских микробиологических лабораторий, расположенных вдоль южных границ Российской Федерации на территориях сопредельных государств. Мы тоже в своих публикациях упоминали баклаборатории США в Мерефе под Харьковом, в Одессе, Грузии и других местах. Однако до недавнего времени США были «в глухом отказе», молчали на сей счет. И вот — свершилось: наконец проболтались.Начнем разматывать событийный клубок с конца.Американское посольство на Украине удалило со своего сайта информацию о работе лабораторий в стране, которые занимаются изучением опасных патогенов. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Речь идет о биолаборатории предпоследнего уровня защиты, работающей только с человеческими патогенами. Также Медведчук отметил, что опубликованный 22 апреля и быстро удаленный ответ посольства на обращение его партии — это «жалкая попытка оправдаться и заменить обнародование информации о реальной деятельности опасных лабораторий общими рассуждениями, она заслуживает лишь презрения».Дело в том, что 14 апреля партия потребовала от руководства страны проверить деятельность 15-ти военных биологических лабораторий США на Украине, после появления которых на территории республики были отмечены вспышки опасных заболеваний.Нардепы Медведчук и Кузьмин написали запросы президенту Зеленскому, премьеру Шмыгалю, главе СБУ Баканову и министру здравоохранения Степанову. В партии заявили, что Международный научно-технический центр на Украине занимается проектами по созданию оружия массового поражения.В обращении со ссылкой на сербские и болгарские СМИ сообщается: у США есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе не меньше 15 на Украине, там работают исключительно американцы, а финансируются они за счет Минобороны США. Лаборатории размещены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Киеве (три), Херсоне, Тернополе и неподалеку от Харькова, Крыма и Луганска.Нардепы отмечают, что функционирование американских биолабораторий на Украине началось во времена президентства Ющенко и премьерства Тимошенко — 29 августа 2005 г. Мы добавим, что женой «оранжевого президента» Ющенко, пришедшего к власти при поддержке Демпартии США и Сороса, является гражданка США, штатный сотрудник Госдепа и разведки Екатерина (Кэтрин-Клер) Чумаченко. Тогда между Минобороны США и Минздравом Украины были подписаны соглашения о сотрудничестве относительно профилактики технологий пролиферации (разрастания ткани организма путем размножения клеток делением) патогенов и экспертиз, которые могут быть использованы для развития биологического оружия.«Фактически работы в лабораториях ведутся по программе биологических экспериментов. Бюджет составляет 2,1 миллиарда долларов и финансируется американским Агентством по снижению угрозы безопасности. К этой деятельности подключился и “Научно-технический центр на Украине” — международная организация, которая финансируется американскими властями и сотрудники которой имеют дипломатический иммунитет. Указанная организация занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения», — отметили народные депутаты Медведчук и Кузьмин.Далее они указали, что после запуска биолабораторий на Украине наблюдались вспышки инфекционных заболеваний. «Так, в Тернополе в 2009 году возник вирус, вызывающий геморрагическую пневмонию. Ее жертвами стали 450 украинцев. В 2011 г. на Украине была вспышка холеры — умерли 33 человека. Через три года холеру диагностировали уже 800 гражданам, еще через год в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры.Еще нардепы привели такие примеры. В январе 2016 г. в Харькове 20 военнослужащих умерли от похожего на грипп вируса, более 200 были госпитализированы. Двумя месяцами позже на Украине были зафиксированы 364 смерти. «Причина — свиной грипп того же штамма грипп, который привел к мировой пандемии в 2009 г.», — отметили Медведчук и Кузьмин, далее подчеркнув, что в 2017 г. в Николаеве была вспышка гепатита А. Летом этого же года аналогичные очаги инфекции были зафиксированы в Запорожье и Одессе, а осенью — в Харькове.«В 2010–2012 гг. (то есть уже при Януковиче) власть Украины инициировала проверки, соблюдают ли в лабораториях все меры предосторожности. В результате был выявлен ряд грубых нарушений, которые могли привести к утечке штаммов опасных инфекций. Был даже зафиксирован факт выведения вытяжной вентиляции в помещения садика», — указывается в обращении Медведчука и Кузьмина.Нардепы обращают внимание, что в 2013 г. президент Янукович отказался от такого сотрудничества с США. Но уже в 2014 г. Порошенко его продолжил. Вполне вероятно, что власти Янукович лишился при активном участии правительства США в евромайдане именно из-за отказа от сотрудничества с Пентагоном, — полагают оппозиционеры и резюмируют: «Не исключено, что тайная и непрозрачная деятельность опасных иностранных объектов на территории Украины имеет задачу тестирования действия вирусов и бактерий на организмах украинцев», и просят руководство Украины разобраться в этом.Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Фейсбук также заметил, что вполне вероятно, что назначенная министром здравоохранения Украины гражданка США Супрун ликвидировала санэпидемслужбу Украины именно для устранения возможных препятствий, которые могли бы создать органы, призванные контролировать соблюдение противоэпидемиологических правил этими самыми бактериологическими лабораториями.Когда на Украине начали работать различные биологические и химические лаборатории, об этом, разумеется, не рассказывали. А когда информация все-таки просочилась, власти успокаивали население, мол, это не более чем совместная работа по исследованию различных препаратов, микроорганизмов, токсинов и т. д.Общественность заметила череду странных смертей от «атипичной пневмонии», поразивших минувшей зимой четыре десятка жителей Тернопольской области. Такие случаи были в этот же период и в Харькове.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев еще 14 ноября 2019 г. публично обратил внимание на то, что «Пентагон ввел в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру. Они имеются и на территориях Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Украины». Точнее, два таких объекта — в Грузии, по одному — в Казахстане, Молдове, Узбекистане. И не меньше 12-ти — на Украине. Эти лаборатории были созданы в конце 1990-х — начале 2000-х.Секретные биологические лаборатории США, функционирующие на Украине, могут стать предметом претензий в адрес Киева, когда мировое сообщество начнет выяснять причины начала эпидемии коронавируса.Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил все тот же бывший первый заместитель генпрокурора Украины депутат Р. Кузьмин. «Фактически американские бактериологические лаборатории, если отследить распространение коронавируса, мы увидим странности — именно в тех городах, в которых находятся эти лаборатории — там мы наблюдаем вспышки коронавируса», — сказал политик. «Чем они там занимаются, какую работу проводят, мы не знаем. Но если мы обратим внимание на ответ американского посольства, вам будет не совсем уютно, нам пишут о том, что они изучают на территории Украины опасные для жизни и здоровья людей вирусы, и делают они это “в мирных целях”, чтобы “исключить возможность распространения вирусов за пределы нашей милой родины”», — подчеркнул Кузьмин.«Обратите внимание, как реагируют китайцы, да и весь мир, на распространение коронавируса, и вы видите, что сейчас идет поиск виновных. И виновных, поверьте мне, будут искать на Украине», — заключил депутат.Американцы уверяли, что программа по снижению биологической угрозы Министерства обороны США сотрудничает со странами-партнерами в борьбе с угрозой вспышек (преднамеренных, случайных или естественных) самых опасных инфекционных заболеваний в мире. Среди таких партнеров есть и Украина.Что конкретно делается в лабораториях, дипломаты описали весьма обтекаемо: осуществляются «исследовательские партнерства» и «меры биологического наблюдения». Но некоторые описания проектов все же привели: они оценивают риски вирусов, потенциально переносимых перелетными птицами над Украиной; следят за распространенностью Крым-Конго геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине и потенциальной потребностью в диагностике у пациентов с подозрением на лептоспироз; контролируют распространение вируса африканской чумы (АЧС) у домашних свиней и диких кабанов на Украине; исследуют геном, проводят биологический надзор за АЧС и региональную оценку риска на местах.Затем американцы дали еще несколько интересных фактов. А именно: что они модернизировали многие лаборатории Министерства здравоохранения Украины и Гослужбы безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. А буквально в 2019 г. эти «гуманисты» начали строить еще две лаборатории — в Киеве и Одессе.Еще одна часть американо-украинского сотрудничества – научное менторское письмо. То есть представители США учат украинских коллег готовить публикации для получения грантов.В 2016 г., указывали в посольстве США, Украина присоединилась к американскому «эпидемиологическому надзору за болезнями на Востоке». Помимо Украины в группу европейского региона входят также Азербайджан, Грузия, Казахстан. Также в посольстве США напомнили, что Украинский научно-технологический центр (УНТЦ/STCU), о котором упоминает Кузьмин в своем запросе, это межправительственная организация, созданная еще в 1993 г. Сейчас в нее помимо Украины и США входят Азербайджан, Европейский союз, Грузия, Молдова и Узбекистан.Американцы утверждают, что подобное американско-украинское сотрудничество нужно для «глобального мира и процветания путем уменьшения рисков, связанных с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным оружием».Сотрудники сайта «Страна.ру» провели свое расследование и установили, что в архиве сайта Госдепартамента действительно имеется соглашение Украины и США от 29 августа 2005 г., касающееся сотрудничества в сфере предупреждения распространения технологий, патогенов и опытов, которые можно было бы использовать при создании биологического оружия.Договор подписали Пентагон и Минздрав Украины, который на тот момент возглавлял Николай Полищук. Например, в нем говорится, что Минздрав должен пересылать в Минобороны США копии опасных патогенов, которые появятся в результате исследований украинских лабораторий. Также стороны договорились держать информацию о результатах своей деятельности в секрете. Причем с занятной односторонностью: если их считает секретными Пентагон, то они автоматически становятся таковыми на Украине. Но если Украина засекретила какую-то информацию, то для американцев она должна быть доступной. Соглашение требует «минимизировать число людей с доступом к информации с ограниченным доступом».Зачем же американцы открывают столько лабораторий и вкладывают немалые деньги — к тому же обволакивая эту тему завесой секретности? Да еще и под эгидой Пентагона. Журналист Юрий Ткачев убежден, что лаборатории занимаются изучением поведения опасных патогенов в определенных региональных условиях — с учетом климатических, демографических и иных факторов. И результаты исследований могут быть использованы и при разработке бактериологического оружия для применения в том или ином регионе.Обозреватель Александр Зубченко в статье «Весенняя посевная в биоколонии США» обращает внимание, что с 2005 г., когда на Украине стали появляться американские биообъекты в рамках военной (!) программы США, эту тему официально никто и никогда не комментировал.Медведчуку и Кузьмину впервые за десятилетия упорного и тотального замалчивания удалось вынудить американцев официально признать: да, «программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США действует на Украине для консолидированного и защищенного сохранения возбудителей заболеваний и токсинов».Интересен момент, — считает аналитик, — который выбрало правительство США для признания существования секретной программы по созданию биологического оружия на территории Украины. Все просто: американцы абсолютно уверены в том, что страна полностью находится на внешнем управлении. И это — чистая правда.И поскольку офис президента молчит, то, следовательно, никто в нем не знает, чем американцы занимаются. А тотальное молчание на протяжении десятилетий объясняется легко — в этой сфере крутятся миллиарды долларов. Только по одному контракту, опубликованному в ноябре 2018 г., государственное агентство по снижению угрозы безопасности (DTRA) выделило главному оператору этого проекта — компании Blac&Veatch Special Projects Corp. — 90 млн долларов на модернизацию биолабораторий США на территории Украины. Компания продолжает беспрепятственно работать на Украине. В целом эксперты оценивают объем финансирования биологических экспериментов США на территории других стран, в обход Женевской конвенции о разработках биологического оружия, в 10 млрд долл. в год. Поэтому все и молчали.«Необходимо добиваться эвакуации этих лабораторий назад в Америку, — утверждает экс-украинский политик Владимир Олейник. — И заинтересованы в такой операции все страны Европы. Они тоже находятся в зоне риска. Коронавирус наглядно продемонстрировал что такое эпидемия. Искусственно он создан, или появился в результате естественной мутации, уже не важно.Важно, что одно государство на территории другого государства тайно проводит опыты с опасными вирусами и бактериями. И что бы они ни говорили о соблюдении безопасности, эксперименты проводите у себя на территории.Так как Америка давно смотрит на Украину как на свою колонию, она и размещает здесь все, что ей угодно. А если мы говорим о суверенной Украине, тогда все объекты должны быть подконтрольны на ее территории, кроме дипломатических учреждений. В условиях заинтересованности в собственной безопасности Евросоюз должен быть заинтересован в суверенности Украины и ликвидации сомнительный лабораторий, если не хотят получить эпидемию пострашнее нынешней».Эпидемиологи Украины срочно требуют от Зеленского провести расследования деятельности Тернопольского и Закарпатского областных лабораторных центров, Одесской субрегиональной лаборатории Центра общественного здоровья и Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины. Они уверяют, что коронавирус не был завезен в Украину заробитчанами, а запущен «изнутри» — по указанию экспертов Программы совместных биологических исследований США, которая работает со времен Супрун. Авторы петиции не просто уверяют, что в лабораториях Западной Украины под присмотром кураторов из США проводились исследования штаммов коронавируса, но и называют конкретные фамилии участников эксперимента. Авторы обращения заостряют внимание на том, что вышеназванные организации осенью 2019 г. занимались исследованием новых штаммов covid-19, и не сообщили об этом руководству страны. Более того, руководители лабораторий якобы преследовали корыстные цели, стремясь с помощью опасных и незаконных исследований повысить шансы на получение грантов от Агентства по международному развитию США.«По нашей информации, руководители вышеуказанных организаций (Стегний, Чайчук, Ситник) согласились принять участие в исследовании новых штаммов коронавируса, рассчитывая увеличить шансы на получение грантов на 2020 год от Агентства США по международному развитию и технической помощи от американского правительства», — сказано в петиции. Инициатор документа Александр Аганин подчеркнул, что представители эпидемиологического сообщества Украины считают: несмотря на важность международного сотрудничества в области здравоохранения, подобная деятельность угрожала здоровью граждан, и в результате привела к внутренней вспышке коронавируса на Украине, что нашло подтверждение как раз в Тернопольской области. Во всяком случае, составители петиции уверяют, что эпицентр «короны» на Западной Украине — это и есть подтверждения того, что вирус не был привезен из Европы или Азии. «Надеемся, что Ваше вмешательство в ситуацию будет способствовать привлечению к уголовной ответственности определенных лиц, причастных к организации незаконных исследований и предотвращению подобных нарушений в будущем», — заявляют подписанты.Итак, Пентагон получает доступ к данным советской военно-биологической программы, учитывая, что «страны-реципиенты» уже передали или продали Соединенным Штатам собранные и изученные в СССР уникальные коллекции возбудителей опасных болезней, боевые штаммы микроорганизмов.Выбор Украины в качестве координирующего центра американских лабораторий на постсоветском пространстве имеет внятное объяснение.Военным биологам интересна генетическая близость граждан России, Украины и других республик бывшего СССР; на Украине проще изучать поведение патогенов в среде, близкой по ряду факторов к российской.Кандидат биологических наук полковник медицинской службы Михаил Супотницкий излагает свою версию: «Идет, прежде всего, разведка будущего театра военных действий, отбор штаммов, которые хорошо приспособлены, адаптированы к этим условиям. И отбор штаммов, которые могут быть использованы в условиях вакцинации или, допустим, антибиотикотерапии. Потому что это природные штаммы, прошедшие селекцию в течение миллионов лет. Я думаю, что в американских биолабораториях идет разработка новых подходов по созданию принципиально новых биологически поражающих агентов для биологического оружия нового поколения». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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