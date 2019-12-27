Подоходный налог повысят до 16%? Источники сообщили о планах правительства

В правительстве России обсуждают увеличение ставки подоходного налога до 16% вместе с отменой НДФЛ для малоимущих. Об этом пишет издание "Ведомости" со ссылкой трёх федеральных чиновников и бывшего чиновника финансово-экономического блока.

Отменить подоходный налог предлагается для граждан, чей доход составляет меньше прожиточного минимума, то есть около 10 тысяч рублей. При этом для остальных предлагается поднять НДФЛ с 13 до 16%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предметные совещания по этому поводу не идут. Он добавил, что в правительстве пока нет ни позиции, ни решений по данному вопросу. В самом правительстве от комментариев на данную тему отказались.