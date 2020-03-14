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«Подогнать систему координат под реальность»: в МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

14 марта 2020, 01:30  •  109 • В мире
Заявления властей Австралии о судебном процессе по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году ставят под сомнение приверженность австралийской стороны к установлению истины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что Австралия, «передергивая факты», пытается изменить реальность и назначить виновных. Эксперты считают, что руководство западных стран, участвующих в процессе, не заинтересовано в объективном расследовании.
 
Обломок MH17 AFP © Bulent Kilic
 

Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.  

«Обратили внимание на совместное заявление премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и министра иностранных дел этой страны Марис Пэйн от 7 марта этого года в связи с началом судебного процесса в Нидерландах по делу МН17. В нём, в частности, делается попытка увязать консультации, проходящие между Австралией, Нидерландами и Россией, с утверждениями Гааги и Канберры об «ответственности России как государства за её роль в крушении самолёта, выполнявшего рейс МН17», — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ. 

Захарова отметила, что из-за подобных заявлений у аудитории может создаться впечатление, что именно эта тема и является предметом трехсторонних консультаций, что не соответствует действительности. По мнению российского дипломата, подобные заявления ставят под вопрос добросовестность австралийской стороны при проведении совместных консультаций и приверженность Канберры установлению истины.  

  • Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«С сожалением отмечаем ставшие традиционными для австралийской стороны передергивание фактов и стремление подогнать реальность под уже сформировавшуюся в официальной Канберре «систему координат», в которой виновные могут быть просто «назначены», а неудобные для расследования материалы, в том числе переданные российской стороной в рамках выполнения резолюции СБ ООН 2166, игнорироваться», — добавила Мария Захарова.  

История трагедии  

Напомним, пассажирский самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года потерпел крушение в Донецкой области Украины.

В это время на востоке страны шла активная фаза вооружённого конфликта между украинской армией и силами самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Несмотря на боевые действия, власти Украины не закрыли воздушное пространство над Донбассом для пассажирских самолётов. 

В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди них были граждане Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии и ряда других стран. 

Практически сразу после трагедии западные СМИ возложили вину за произошедшее на непризнанные республики и Россию. Несколько стран, граждане которых погибли в катастрофе, создали Совместную следственную группу (ССГ) для расследования обстоятельств случившегося. В неё вошли представители Нидерландов, Австралии и Бельгии. Кроме того, к работе группы была привлечена Украина. Россию к расследованию не допустили.

Стоит отметить, что и представителей Малайзии, которой принадлежал Boeing 777, включили в ССГ лишь через несколько месяцев после её формирования. 

В мае 2018 года следственная группа заявила, что рейс MH17 был сбит ракетой серии 9М38 для зенитно-ракетного комплекса «Бук», который якобы был доставлен в Донбасс с территории России. 

Однако несколько месяцев спустя, в сентябре 2018 года, Минобороны России продемонстрировало признаки фальсификации видеороликов, использовавшихся ССГ для подтверждения этой теории. Смонтированное видео якобы подтверждало присутствие ЗРК «Бук» на территориях, находившихся под контролем сил самопровозглашённых ДНР и ЛНР. 

В пятую годовщину трагедии, 17 июля 2019 года, в МИД России отметили, что расследование ССГ с самого начала имело целью представить виновной исключительно Россию, несмотря на то что Москва с первого дня трагедии взаимодействовала с Амстердамом, нидерландским Советом по вопросам безопасности и Совместной следственной группой. 

Тогда же в МИД напомнили, что Россия пошла на беспрецедентные меры, направив Нидерландам рассекреченные «технические и конструкторские данные ракет системы «Бук», «необработанные данные радиолокационного наблюдения за воздушным пространством на момент трагедии», а также информацию о натурном эксперименте, проведённом производителем ЗРК «Бук» — концерном «Алмаз-Антей».

Политический суд  

3 февраля 2020 года национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела: троим гражданам России — Игорю Стрелкову, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко.

Слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года самолёта, выполнявшего рейс MH17, начались в Амстердаме 9 марта. Адвокаты, участвующие в процессе, представляют интересы только Олега Пулатова, позиция остальных фигурантов дела в зале суда не озвучивалась. 

  • Судьи процесса по делу о катастрофе рейса MH17
  • Reuters
  • © Piroschka van de Wouw

10 марта во время заседания голландский прокурор Деди Вои-А-Цой зачитала показания анонимного «свидетеля М58», который заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17. 

«Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом «Буке», — сказала прокурор.

На каком основании был сделан вывод, что разговор шёл именно между «русскими солдатами», а не украинцами, которые тоже говорят на русском языке, прокурор не пояснила.

Вместе с тем, в ходе слушаний голландская сторона обвинила Россию во вмешательстве в ход расследования катастрофы.  

Так, прокурор Тийс Бергер заявил, что российские спецслужбы якобы пытались выследить анонимных свидетелей, участвующих в процессе, а также взломать базы данных малазийских следственных органов. В своих обвинениях он сослался на некие выводы спецслужб Британии и Голландии.  

В конце заседания суд принял решение перенести слушания на 23 марта. За это время судебная коллегия должна будет принять решение относительно дополнительного расследования, возможности допроса новых свидетелей и ряда других вопросов.  

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Как отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов, Австралия и Нидерланды чётко поддерживают и придерживаются основного идеологического вектора, который задаётся из ЕС. 

«Для них не ставится вопрос: виновата Россия или нет, поскольку в Лондоне и Канберре он уже решён — без всякого основания Москва виновна в катастрофе. Австралия и Нидерланды, пытаясь продемонстрировать виновность России, предпринимают подобные шаги, поскольку участвуют в антироссийском консенсусе стран Запада», — отметил политолог.

То, что Австралия и Нидерланды в данном расследовании занимают явно выраженную антироссийскую позицию, в беседе с RT заявил и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Весь ход следствия не является поиском объективной истины, а представляет собой попытку подогнать, сфальсифицировать, придумать показания, в том числе свидетельские, которые должны убедить мировую общественность в виновности российской стороны», — подчеркнул эксперт. 

Владимир Шаповалов напомнил, что Россия всегда в этом вопросе занимала открытую позицию, предлагала свои материалы, услуги, помощь в расследовании, но её позиция не была учтена. 

«Речь идёт об элементе сговора для того, чтобы скрыть те или иные факты, сфальсифицировать результаты следствия. Малайзия также обратила внимание на эти детали, обвинив Нидерланды и Австралию в том, что они допускают однобокие подходы в расследовании, что недопустимо, поскольку речь идёт о большом судебном процессе, в котором жертвами оказались представители разных стран. Это большая человеческая трагедия, которая требует всестороннего объективного расследования», — заключил эксперт.  

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