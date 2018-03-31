«Подогнали под заранее известный результат»: «Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с «Нафтогазом»

«Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» о транзите газа. Речь идёт о постановлении суда, который обязал российскую компанию заплатить украинской стороне за недопоставку газа по транзитному договору. В «Газпроме» отмечают, что при вынесении вердикта были допущены процессуальные нарушения. Между тем эксперты считают, что решение Стокгольмского арбитража — попытка переложить содержание Украины на российский концерн.

Компания «Газпром» подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» по контракту на транзит газа.

«Газпром» 29 марта подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по делу о транзите газа в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам российской и украинской компаний, частично удовлетворив требования «Газпрома». Тем не менее суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объёмов газа для транзита.

При этом ранее суд подтвердил, что за поставки газа в 2013—2014 годах долг украинской компании перед российской составляет более $2 млрд. В итоге «Газпром» должен выплатить украинской стороне около $2,56 млрд.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов на днях заявил, что компания отразит в финансовой отчётности за 2017 год резерв на выплату «Нафтогазу» $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража. По его словам, прибыль компании снизится, но убытка не будет. При этом Круглов не ответил на вопрос, будет ли «Газпром» выплачивать «Нафтогазу» $2,56 млрд по решению арбитража Стокгольма.

globallookpress.com

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«Решения арбитража противоречат друг другу»

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что оба решения Стокгольмского арбитража имеют политическую подоплёку.

«Сейчас пока сложно говорить о выполнении условий, разбирательство продолжается. Оба решения Стокгольмского арбитража, и по контрактам на транзит, и по контрактам на поставку газа, будут обжалованы «Газпромом». Эти решения были приняты с очень противоречивой логикой, одно противоречит другому. И, соответственно, это можно объяснить только политическими мотивами и желанием подогнать решение под заранее известный результат. Иначе арбитры в обоих делах руководствовались бы одной логикой, и тогда, возможно, претензий со стороны «Газпрома» удалось бы избежать. Судьи приняли в пользу «Нафтогаза» политически мотивированное и юридически необоснованное решение», — уверен эксперт.

Гривач также объяснил, чем мог быть обусловлен этот политический мотив.

«Это попытка переложить содержание Украины на «Газпром». Там так и сказано: «В связи с тяжёлым экономическим положением Украины». При этом закрыли глаза на очевидные факты того, что «Нафтогаз» покупал более дорогой газ, то есть деньги у него были, раз была возможность платить европейским трейдерам больше, чем нужно было платить «Газпрому», покупая газ напрямую. Там очень много подобных нюансов, которые свидетельствуют о неправовом характере решения. Поэтому будет дальнейшее разбирательство с другим составом арбитров», — сказал собеседник RT.

Он полагает, что все эти разбирательства могут затянуться более чем на год из-за большого количества информации.

РИА Новости

«У Киева есть план»

Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что «Газпром» не сможет избежать выплат по решению Стокгольмского арбитража.

«Я уверен, что у «Газпрома» нет шансов избежать ответственности: сумма долга, зафиксированная решением суда, будет только увеличиваться, и она будет полностью взыскана в ближайшее время», — сказал министр.

Петренко добавил, что у российской компании есть имущество по всему миру и Минюст уже ведёт активную работу по аресту и взысканию данных активов. У Киева, по его словам, есть чёткий план по взысканию с «Газпрома» средств.

В то же время в «Нафтогазе Украины» выразили надежду, что договорятся с «Газпромом» о добровольной выплате долга.

«Может начаться в ближайшее время (процесс. — RT), уже в апреле. Мы предупредили их («Газпром». — RT)... Этот процесс, к сожалению, длится не один день и не один месяц. Это дело месяцев, возможно, полугода, поэтому мы хотим, чтобы они сделали это в добровольном порядке», — сказал коммерческий директор компании Юрий Витренко.

Очередной раунд переговоров России и Украины по контрактам о транзите газа пройдут в апреле текущего года, сообщили в «Нафтогазе».

На встрече планируется обсудить требование украинской стороны о пересмотре тарифа на транзит газа и об использовании украинской газотранспортной системы в будущем.

1 марта 2018 года «Газпром» объявил о прекращении поставок российского газа на Украину. После этого компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа через украинскую территорию. Как пояснил глава Минэнерго России Александр Новак, «Газпром» принял решение о расторжении газовых контрактов с Украиной в связи с их убыточностью. Сумма оплаты мартовских поставок была возвращена Киеву в полном объёме.

В «Нафтогазе» заявили, что не приняли предложения «Газпрома» по внесению изменений в контракты или их расторжению.