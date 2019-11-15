«Подогнали под вердикт»: Захарова ответила на выводы по MH17

Предварительные выводы Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию крушения над Донбассом летом 2014 года пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» были подогнаны под заранее вынесенный вердикт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.

«Вердикт, приговор уже был вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов, которые бы <…> свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения», — заявила Захарова.

По ее словам, заявления ССГ «абсурдны» и представляют собой «политическую оценку» произошедшей катастрофы. Она также призвала позволить экспертам изучить ситуацию прежде, чем делать какие-либо громкие выводы. Россия, по словам представителя МИД, всегда готова содействовать в поисках правды.

В частности, Захарова указала на необходимость проверки данных о возможной политической связи российских чиновников и лидеров самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), о которых говорится в докладе.

В четверг, 14 ноября, ССГ опубликовала на СЃР°Р№С‚Рµ полиции Нидерландов обращение к свидетелям по делу о крушении малайзийского Boeing над Донбассом. Текст приводится на русском языке.

Следователи представили расшифровки телефонных разговоров, в которых указывается на предполагаемую связь между командованием ополченцев и высокопоставленными российскими чиновниками: главой Минобороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым и помощником президента России Владиславом Сурковым.

«[ССГ] хотела бы связаться с новыми свидетелями, которые могут дать показания о структуре командования и той роли, которую, возможно, сыграли российские правительственные чиновники. [Мы публикуем] новые записи перехваченных разговоров. Ниже мы приводим выдержки из этих разговоров», — говорится в обращении на сайте.

В частности, нидерландские следователи утверждают, что есть основания предполагать наличие прямой связи между министром обороны и премьером ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным) и Александром Бородаем с Москвой.

«ССГ провела беседы с несколькими свидетелями, которые были членами ДНР летом 2014 года. Эти свидетели заявили, что ключевые фигуры вооруженной группировки получали указания из РФ», — отмечается в обращении.

В одном из разговоров участник военного конфликта летом 2014 года якобы заявил местному полевому командиру с позывным «Монгол», что «прибудут люди с полномочиями от Шойгу». Ополченец добавил, что эмиссары из Москвы «выкидывают [к черту] местных командиров, забирая командование».

ССГ также публикует телефонные номера, использованные, по их данным, Бородаем в разговорах с Сурковым. Последний предупреждает премьер-министра ДНР, что вскоре приедет «его человек Антюфеев», который действительно «через неделю дал пресс-конференцию» и занял важный пост.

Кроме того, нидерландские правоохранители заявили о наличии сведений, указывающих на участие неких российских вертолетов в боях с украинскими войсками летом 2014 года.

Наконец, ССГ заявила вновь, что малайзийский Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», якобы принадлежавшего 53-й бригаде Вооруженных сил России в Курске.

Boeing 777 авиакомпании Malaysian Airlines был сбит над Донецкой областью днем 17 июля 2014 года. Самолет следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. В пролетавший над воздушным пространством Украины лайнер попала ракета, разорвавшая его пополам. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были нидерландскими подданными, среди них было много детей.

Сразу же украинские власти обвинили в атаке на самолет российских военных, хотя никаких доказательств присутствия Вооруженных сил РФ в Донбассе не было предоставлено.

Сообщалось, что ополченцы якобы намеревались сбить транспортный самолет украинских силовиков, но «ошиблись». В Донецке ответственность за катастрофу возложили на украинскую армию.

МИД РФ ранее уже утверждал, что выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков при этом подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М1-2» не пересекали российско-украинскую границу, равно как и орудия иных систем. Сделанная в 1980-х годах на заводе в подмосковном Долгопрудном ракета оказалась после распада Советского Союза в военной части, дислоцированной на Украине. Это подразделение ВСУ в 2014 году принимало участие в боях в Донбассе.

Кроме того, в ОБСЕ ранее официально признали, что Вооруженные силы России не являются участником конфликта в Донбассе. Соответствующее заявление сделал глава ОБСЕ Эртурул Апакан в феврале 2019 года.