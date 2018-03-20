Подобрать ключик: Telegram должен в течение 15 дней предоставить ФСБ инструмент дешифрования сообщений

Роскомнадзор направил мессенджеру Telegram уведомление о необходимости передать ФСБ ключи для расшифровки пользовательских сообщений. В случае невыполнения этого требования в течение 15 дней мессенджер будет заблокирован на территории России. Как отметил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, никаких исключений при исполнении законов РФ быть не должно. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни. Ранее Верховный суд признал законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в Telegram. В компании с решением суда не согласны и намерены подать апелляцию.

Роскомнадзор направит иск в суд с требованием ограничить доступ к мессенджеру Telegram, если он в течение 15 дней не предоставит ФСБ информацию для декодирования сообщений.

«В случае невыполнения в установленный срок обязанностей, предусмотренных ст​​​. 10.1 закона №149-ФЗ, Роскомнадзор направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении на территории Российской Федерации доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited. Решение об ограничении доступа будет принимать суд», — цитирует РИА Новости представителя Роскомнадзора.

На сайте ведомства отмечается, что компании Telegram было направлено уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации.

Данные обязанности заключаются в предоставлении ФСБ информации, «необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений».

«В соответствии с ч. 1 ст. 15.4 закона №149-ФЗ вышеуказанные обязанности должны быть исполнены в течение 15 дней с момента получения данного уведомления», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что угрозы заблокировать мессенджер бесполезны.

«Угрозы блокировать Telegram, если он не предоставит частные данные своих пользователей, не принесут плодов. Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни», — написал он в своём Twitter.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) March 20, 2018

20 марта Верховный суд России отклонил иск Telegram к ФСБ по поводу дешифровки сообщений.

«В удовлетворении иска отказать», — говорится в постановлении суда.

Никаких исключений при исполнении законов РФ быть не должно, как заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров, комментируя ситуацию с Telegram.

«Решения судов в комментариях не нуждаются, они являются безусловными для исполнения на территории РФ. Если есть решение суда — оно обязательно к исполнению, у нас нет каких-либо исключений», — сказал министр.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Он сообщил, что руководство мессенджера Telegram не обсуждало с Минкомсвязью РФ ситуацию с передачей ФСБ ключей шифрования.

«Нет, у нас никаких рабочих консультаций нет», — сказал Никифоров.

Иск Telegram против ФСБ

Представляющая мессенджер правозащитная группа «Агора» обратилась в Верховный суд с требованием признать недействительным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года №432, которым утверждён порядок предоставления организаторами распространения информации данных, необходимых для декодирования.

Во время заседания представитель ФСБ отметил, что переписку пользователей Telegram и других мессенджеров нельзя считать тайной, поэтому спецслужбы вправе иметь к ней доступ.

«Согласно позиции Конституционного суда, переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение. Это не ограничивает права граждан», — сказала представитель Федеральной службы безопасности.

По её словам, без судебного решения ФСБ будет запрашивать информацию о конкретных пользователях.

Позицию спецслужбы поддержали в Генпрокуратуре РФ. По мнению надзорного органа, оснований для удовлетворения требований мессенджера нет, а приказ №432 принят в пределах полномочий ведомства и не противоречит закону.

В Telegram же настроены обжаловать решение Верховного суда.

«Мы не согласны с решением суда и подготовим апелляционную жалобу на него»,— цитирует Интерфакс представителя мессенджера Рамиля Ахметгалиева.

Telegram, как подчеркнул он, не может выполнить требование ФСБ, поскольку в компании «считают своей обязанностью охранять тайну переписки пользователей».

Штраф за отказ сотрудничать с ФСБ

12 июля 2017 года ФСБ направила запрос в офис Telegram в Лондоне о необходимости предоставить в срок до 16 июля информацию по шести телефонным номерам. От Telegram ответа не последовало, и 31 августа ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, использовании и передаче информации.

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров тогда заявил, что мессенджер Telegram могут заблокировать, если компания не будет исполнять требования российского законодательства.

16 октября 2017 года мессенджер обвинили в «неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений». Telegram был оштрафован на 800 тыс. рублей за отказ передать российским спецслужбам информацию, которая позволит получить доступ к переписке пользователей.

«Суд признал Telegram Messenger Limited Liability Partnership виновным по ст. 13.31 ч. 2 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в 800 тыс. рублей», — говорилось в решении суда.

Компания обжаловала наложенный штраф, однако суд отклонил жалобу, признав решение законным.