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Подобрались к границе: Бомбардировщики США совершили полёт над Чёрным морем
09 ноября 2021, 15:55 • 243 • Политика
Два американских бомбардировщика пролетели над Чёрным морем в 100 км от границы с Россией.
Над Чёрным морем совершили внеплановый полёт два стратегических бомбардировщика США. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на сообщение Минобороны.
Бомбардировщики В-1В ВВС США совершенствовали способы бомбардировки в 100 км от границы России.
Ранее сообщалось, что в Чёрном море находятся корабли ВМС США, в частности флагман Mount Whitney и другие. Судна прибыли в акваторию для участия в учениях, которые проводит НАТО.
По мнению главы МИД Сергея Лаврова, учения в море проводятся, чтобы сдерживать Россию.
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