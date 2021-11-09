Подобрались к границе: Бомбардировщики США совершили полёт над Чёрным морем

Два американских бомбардировщика пролетели над Чёрным морем в 100 км от границы с Россией.

Над Чёрным морем совершили внеплановый полёт два стратегических бомбардировщика США. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на сообщение Минобороны.

Бомбардировщики В-1В ВВС США совершенствовали способы бомбардировки в 100 км от границы России.

Ранее сообщалось, что в Чёрном море находятся корабли ВМС США, в частности флагман Mount Whitney и другие. Судна прибыли в акваторию для участия в учениях, которые проводит НАТО.

По мнению главы МИД Сергея Лаврова, учения в море проводятся, чтобы сдерживать Россию.