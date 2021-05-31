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«Подобные действия недопустимы»: Макрон и Меркель потребовали у Дании и США прояснить сообщения о слежке за лидерами ЕС

31 мая 2021, 21:45  •  176 • В мире
Лидеры Франции и Германии призвали власти Соединённых Штатов и Дании прокомментировать опубликованную в СМИ информацию о причастности спецслужб скандинавской страны к прослушке европейских политиков Агентством национальной безопасности США. Согласно обнародованным данным, американцам был предоставлен доступ на тайную станцию возле Копенгагена, откуда могла осуществляться прослушка. Причём как минимум с 2015 года власти Дании знали о сотрудничестве своих спецслужб с Вашингтоном, пишут СМИ. Среди политиков, за которыми велась слежка, были канцлер Германии Ангела Меркель, нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и другие высокопоставленные лица из Германии, Швеции, Франции и Норвегии.
 
AFP © SAUL LOEB
 

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Вашингтон и Копенгаген прокомментировать появившуюся в прессе информацию, согласно которой спецслужбы Дании помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за рядом европейских политиков. Об этом накануне сообщили газета Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпании ARD, DR и ещё ряд европейских СМИ.

«Мы ожидаем от Дании и США, что они внесут ясность. Нам нужны ответы, — цитирует Интерфакс заявление Макрона в ходе совместной пресс-конференции с Меркель по итогам заседания франко-германского совета министров. — Подобные действия недопустимы, когда речь идёт о союзниках. Они ещё менее допустимы, если говорить о европейских партнёрах».

Он добавил, что надо прояснить не только события прошлого, но и текущую ситуацию. Вместе с тем, по его мнению, пока к этой теме стоит относиться с осторожностью, поскольку данные появились только в прессе. Канцлер ФРГ присоединилась к словам Макрона, выразив надежду, что все обстоятельства инцидента удастся прояснить.

По информации СМИ, среди политиков, за которыми велась слежка, были Ангела Меркель, нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а также другие высокопоставленные лица Германии, Швеции, Франции и Норвегии. Причём журналисты выяснили, что АНБ помогали датские спецслужбы, которые позволили им использовать секретную станцию прослушивания — важный узел кабелей связи.

«Американцы имели возможность использовать тайную датскую станцию прослушивания Сандагергардан, расположенную недалеко от Копенгагена, откуда они могли участвовать в прослушке и чтении больших объёмов коммуникации. Звонки, смс и так далее», — пишет Süddeutsche Zeitung.

Уточняется, что с этой станции можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. Помимо слежки за рядом европейских политиков, АНБ в этот период вело наблюдение за датскими Министерством финансов и Министерством иностранных дел, а также за компанией из оборонной сферы, сообщает издание.

«Датские спецслужбы, таким образом, помогали собирать сведения о собственном правительстве. Это чудовищно и запрещено по датскому праву», — говорится в публикации. 

Отмечается, что правительство Дании узнало о сотрудничестве своих спецслужб с США как минимум в 2015 году. Властям предоставили специальный отчёт после публикаций бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, в которых говорилось о роли Дании в слежке США за политиками из указанных европейских стран. Эти данные привели к отставке главы датской спецслужбы Томаса Аренкиля.

Как сообщает немецкий телеканал NDR, в правительстве ФРГ заявили, что не располагали информацией об этой слежке. Там отметили, что Ангела Меркель узнала о ситуации из материалов СМИ.

  • Reuters
  • © Rafael Marchante

Напомним, в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден раскрыл секретные данные, согласно которым американские спецслужбы осуществляли слежку как за политиками, так и за обычными людьми по всему миру, в том числе с помощью крупнейших американских интернет-компаний. Позже стало известно, что разведка США, в частности, прослушивала граждан ФРГ и подключалась к телефону Ангелы Меркель.

Сам Сноуден после публикации секретных данных бежал в Гонконг, откуда прилетел в Россию, где попросил политического убежища. В 2020 году он получил бессрочный вид на жительство в РФ.

На последние публикации о роли Дании в работе АНБ отреагировали и другие европейские политики и дипломаты. Так, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал появившуюся информацию чрезвычайно серьёзной и заявил о необходимости проверить представленные факты и отреагировать в случае их подтверждения.

Предоставить более подробные данные от Дании потребовали также в правительствах Швеции и Норвегии. 

«Мы требуем полной информации по вопросам, касающимся шведских граждан, компаний и интересов. И мы должны увидеть ответ политиков в Дании», — приводит ТАСС слова министра обороны Швеции Петера Хультквиста. Он заявил, что обсудил ситуацию с норвежским коллегой Франком Бакке-Енсеном, и подчеркнул, что стороны серьёзно относятся к обвинениям в шпионаже.

Член шведского парламента от Левой партии Енс Хольм потребовал предоставить имена шведских политиков, за которыми велась слежка, отметив, что считает инцидент возмутительным: «Мы должны знать, за кем именно велась слежка, когда и каким образом».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг дистанцировался от разгорающегося скандала, заявив, что альянс не имеет отношения к подобным разбирательствам и не будет заниматься такими вопросами. В свою очередь, министр обороны Дании Трине Брамсен, комментируя сложившуюся ситуацию, назвала появившиеся данные «спекуляциями».

«Правительство Дании не будет комментировать спекуляции в средствах массовой информации относительно наших разведывательных служб. Позиция датского правительства ясна — систематические нападки на наших близких союзников неприемлемы. Это устоявшийся принцип, которого придерживаются датские власти», — приводит её слова РИА Новости.

Вместе с тем Эдвард Сноуден выразил уверенность, что президент США Джо Байден был вовлечён в скандал с прослушкой. Он также заявил о необходимости требовать публикации всех данных об инциденте не только от Дании, но и от её «старшего партнёра».

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