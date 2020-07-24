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«Подобной техники на Западе нет»: какими возможностями обладает обновлённый российский вертолёт Ми-26Т2В

24 июля 2020, 08:00  •  165 • В России
Производство отечественного модернизированного тяжёлого вертолёта Ми-26Т2В запланировано на 2021 год. Об этом заявил гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. Также он рассказал о возможном создании арктической версии этой машины в интересах ВКС и российского флота. Ми-26Т2В является улучшенной версией советского вертолёта Ми-26, заслужившего статус мирового рекордсмена по грузоподъёмности — машина способна поднять в воздух до 20 тонн груза. Таким качеством не обладает ни один вертолёт в мире. По мнению экспертов, модернизация Ми-26 позволит эксплуатировать этот уникальный образец авиационной техники ещё несколько десятилетий.
 
Тяжёлый многоцелевой вертолёт Ми-26Т2В © Алексей Ерешко / пресс-служба «Вертолетов России»
 

Запуск серийного производства обновлённой версии самого грузоподъёмного в мире вертолёта Ми-26Т2В запланирован на 2021 год. Об этом сообщил журналистам гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. По его словам, на сегодняшний день продолжаются лётные испытания модернизированной машины.

«Наша первая задача сегодня — завершить испытания по заключённому контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру «О1» (начало серийного производства. — RT)», — заявил Богинский.

Также, по словам топ-менеджера, в настоящее время обсуждается вопрос создания арктической модификации Ми-26Т2В, потенциальным заказчиком которой является МЧС. Облик этой версии вертолёта должен быть унифицирован с образцом для Минобороны РФ.

«Как только завершим работу по Ми-26Т2В, более плотно перейдём к этой истории. Также мы показывали эту идею коллегам из МЧС. Наша задача — попытаться унифицировать облики для военных и МЧС», — отметил Богинский.

Ми-26Т2В, как и предшествующие образцы этого уникального отечественного вертолёта, способен брать на борт до 82 десантников и перевозить грузы максимальной массой в 20 тонн. Дальность полёта машины составляет 800 км, крейсерская скорость — 255 км/ч.

Расширение потенциала

 

Тяжёлый транспортный Ми-26Т2В впервые поднялся в небо в августе 2018 года. Знаменательное событие состоялось на предприятии «Роствертол» (Ростов-на-Дону). Комментируя дебютный полёт машины, директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков выразил уверенность, что вертолёт будет востребован как в России, так и за рубежом — в странах Азии, Африки и Ближнего Востока.

«Ми-26 — это уникальная машина. Ни один серийный вертолёт в мире не сравнится с ней по грузоподъёмности. Модернизация значительно расширяет потенциал её применения», — добавил Сердюков.

Проект Ми-26Т2В реализуется в интересах Минобороны РФ и был включён в госпрограмму вооружения до 2027 года. На текущий момент военные планируют приобрести десять винтокрылых машин. Первый серийный образец Воздушно-космические силы России должны получить в 2021 году.

  • Ми-26Т2В на форуме «Армия»
  • © Министерство обороны РФ

Как сообщил ранее Богинский, государственные испытания вертолёта продлятся весь 2020 год. Ми-26Т2В должен подтвердить свои высокие характеристики на четырёх полигонах.

Обновлённая машина приспособлена под полёты в условиях любого региона, в том числе со сложными физико-географическими и климатическими условиями. В холдинге утверждают, что Ми-26Т2В способен выполнять задачи при огневом и информационном противодействии противника. Как пояснили эксперты, речь идёт о способности машины обороняться от ракет противника и противодействовать постановке помех вражескими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Грузоподъёмность вертолёта осталась прежней — 20 тонн, количество членов экипажа также не поменялось — пять человек. Модернизация затронула прежде всего радиоэлектронную начинку.

«Машина (Ми-26Т2В. — RT) оборудована современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, который обеспечивает пилотирование вертолёта днём и ночью с выполнением автоматического полёта по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку», — говорится в материалах «Вертолётов России».

По данным Минобороны РФ, Ми-26Т2В оснащён бортовым комплексом обороны (БКО) «Витебск» (экспортное название — «Президент-С»), защищающим носителя от поражения зенитными ракетами и боеприпасами с инфракрасными головками самонаведения.

БКО состоит из аппаратуры обнаружения лазерного облучения, которое осуществляет неприятель, ультрафиолетового пеленгатора факта пуска ракет, станции оптико-электронного подавления, устройства выброса ложных тепловых целей и системы управления. Данное оборудование выполнено в виде блоков, которые могут размещаться внутри фюзеляжа вертолёта или на внешних узлах крепления.

Как утверждают в «Ростехе», «Президент-С» является высокоэффективным средством обороны — на проводившихся ранее испытаниях ни одна ракета, выпущенная из переносного зенитного комплекса, не смогла поразить вертолёты, оснащённые данными БКО.

Помимо этого, на Ми-26Т2В установлены цифровой пилотажный комплекс и цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, которые, по информации производителя, значительно снизили нагрузку на экипаж. Также улучшения коснулись светосигнального оборудования, системы навигации, спутниковых средств связи и аварийно-спасательных устройств.

«Мы постарались учесть все пожелания заказчика, воплотив их в проекте Ми-26Т2В. Модернизация значительно расширит эксплуатационные возможности машины. Уверен, что Ми-26Т2В займёт достойное место в составе вооружённых сил нашей страны», — заявил в декабре прошлого года Богинский.

В июле 2019 года в интервью РИА Новости гендиректор «Вертолётов России» допустил возможность появления арктической версии Ми-26Т2В. Из слов Богинского следует, что в такой машине могут быть заинтересованы ВКС и военно-морской флот.

Как отметил глава холдинга, с момента получения технического задания до производства опытного образца такого вертолёта может пройти около двух лет. Предполагается, что заполярная версия Ми-26Т2В будет выпускаться в транспортном и десантном вариантах.

  • Один из представителей семейства Ми-26
  • © Алексей Ерешко / пресс-служба «Вертолетов России»

«Он (Ми-26Т2ВА) будет обладать рядом специфических характеристик: утеплённым фюзеляжем, системой обогрева основных агрегатов, дополнительными аварийно-спасательными средствами, обогреваемым санузлом, специальным оборудованием для приготовления и нагрева пищи», — пояснил Богинский.

В комментарии RT военный эксперт Дмитрий Дрозденко заявил, что Ми-26Т2В может применяться в Арктике и без специальной модернизации. Тем не менее создание заполярной версии этого вертолёта сделает процесс эксплуатации более комфортным для экипажа и инженерно-технического персонала, считает аналитик.

«Отличие арктических версий от обычных состоит прежде всего в том, что они позволяют предотвратить на морозе загустение масла и механические повреждения элементов конструкции. Разработка арктической модификации Ми-26Т2В не потребует больших вложений, так как в России уже есть готовые решения для защиты авиатехники от воздействия экстремально низких температур», — рассуждает Дрозденко.

«Универсальная машина»

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В беседе с RT главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института Дмитрий Дьяконов отметил, что в семействе Ми-26 заложен значительный потенциал для модернизации. По его словам, аэродинамическая схема и конструкция этого вертолёта настолько совершенны, что позволяют эксплуатировать его на протяжении ближайших нескольких десятилетий.

«Ми-26, как и Ми-8, можно назвать вертолётом всех времён и народов. Благодаря таланту советских конструкторов он ещё очень долго будет эксплуатироваться в России и других странах. Очередная модернизация Ми-26 направлена на то, чтобы эта уникальная машина поспевала за научно-техническим прогрессом в сфере авионики и создания новых материалов», — пояснил Дьяконов.

Эксперт уверен, что Ми-26Т2В наряду с предшествующими образцами обладает хорошим экспортным потенциалом. По мнению Дьяконова, машина востребована в разных регионах мира, где необходима перевозка сверхтяжёлых крупногабаритных грузов или большого количества людей. Ранее Ми-26Т2 приобрели Алжир и Иордания.

По мнению экспертов, семейство этих уникальных вертолётов значительно превосходит по характеристикам западные и американские тяжёлые винтокрылые машины. Ключевыми достоинствами Ми-26, помимо рекордной грузоподъёмности, специалисты назвали неприхотливость, надёжность и относительно невысокую стоимость эксплуатации.

«Ми-26 — универсальная машина с потрясающими характеристиками, которую можно применять в любых природно-климатических условиях. Это не только перевозка десанта и грузов, но и тушение пожаров, выполнение спасательных и эвакуационных работ. Подобной техники на Западе нет. Компетенции создания вертолётов тяжёлого класса есть у США, но по соотношению цены и качества заокеанские машины уступают нашему Ми-26», — резюмировал Дрозденко.

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